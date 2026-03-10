Crimen y Justicia

Condenaron a “Plata o Plomo”, el policía corrupto acusado de proteger a narcos de San Martín

El inspector de la Bonaerense Hugo Antonio Bigeon recibió una pena de tres años y medio de cárcel por encubrir a dos traficantes del área de José León Suárez. Su cómplice de la misma fuerza murió de un infarto a la espera del juicio

Guardar
Bigeon, en foto de sus
Bigeon, en foto de sus redes sociales

Hugo Antonio Bigeon, oficial inspector de la Policía Bonaerense, apodado “El Pelado” o “Plata o Plomo” según su perfil de Facebook, fue condenado a tres años y seis meses de prisión tras pactar un juicio abreviado en el Tribunal Federal N°4 de San Martín. El delito: encubrimiento agravado, proteger a dos narcotraficantes de la zona de José León Suárez.

La causa en su contra, investigada por el Juzgado Federal N°2 de la jurisdicción, con la magistrada Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, es reveladora como pocas en la historia reciente.

El expediente comenzó como un desprendimiento de la investigación a Julio Andrés Gómez, alias “Andresito”, y a Jacqueline “La Colo” Ferreyra, condenados en octubre de 2023 a seis años de cárcel cada uno por la venta de drogas, jugadores en asentamientos como la villa Hidalgo y La Cárcova.

Ambos eran rivales de “El Gordo Pey”, otro presunto dealer de la villa La Cárcova, un mundo alejado de las zonas calientes de Billinghurst y la villa Loyola, donde traficantes como “Mameluco” Villalba y “Alicho” Alegre, mucho más visibles, flexionan el músculo de su poder desde la cárcel.

La condena a Bigeon, firmada
La condena a Bigeon, firmada por el Tribunal Federal N°4 de San Martín la semana pasada

El celular de “Andresito” fue peritado en la causa original. Allí, se encontró un chat con un contacto. “Este es el cobani que arregla con Pey”, aseveraba en octubre de 2022 el narco hoy preso, mientras le enviaba al contacto una foto de perfil de Bigeon.

Las tareas llevadas adelante por el secretario Furia revelaron un vórtice de dealers y policías quebrados que roza a figuras como Raúl Nápoli, alias “El Tano”, un ex bonaerense investigado por el secretario Hernán Roncaglia en el mismo juzgado federal.

Nápoli, preso en Devoto, con un hábeas corpus presentado por sus condiciones de detención, fue mencionado varias veces en la investigación en contra de Bigeon.

“Plata o Plomo”, según la acusación, no trabajaba solo. Junto a él estaba Marcelo Alberto Dománico, con rango de capitán, nacido en 1971. La acción penal contra Dománico quedó extinta en el juicio. Murió de un infarto en enero último. Había recibido la prisión domiciliaria tiempo antes.

Hugo Canullan y Juan Ciotti, dos comerciantes de la zona, operaban como intermediarios en el pago de las supuestas coimas. Ambos fueron condenados a penas similares a la que recibió “El Pelado” Bigeon, de acuerdo al fallo firmado por el juez Esteban Rodríguez Eggers, y acusados del delito de encubrimiento.

Bigeon, en el chat de
Bigeon, en el chat de "Andresito"

En su acuerdo de juicio abreviado, “El Pelado” y Dománica reconocieron “el haber omitido intencionalmente, estando obligados a hacerlo por su condición de funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, denunciar o individualizar a los autores de una organización integrada por Jaqueline Micaela Ferreyra, Julio Andrés Gómez” y otros cinco sospechosos.

Una denuncia anónima recibida en noviembre de 2022 enlazó las pistas de la Bonaerense y los intermediarios. La denuncia aseveró que “Gómez le pagaba a la División Narcotráfico de San Martín a cambio de impunidad y protección, y que lo hacía a través de HUGO ALBERTO CANULLAN, alias ‘El Oso’, un intermediario que tenía un local de repuestos de vehículos".

El dinero, cobrado de acuerdo a un chat de Dománica por un comisario, escalaría a una dependencia de la zona. Ciotti, alias “El Rulo”, cayó con diez teléfonos celulares. El análisis de llamadas lo complicó fuertemente, tanto como a Canullan.

Juan Ciotti, alias "El Rulo"
Juan Ciotti, alias "El Rulo"

El descargo de Bigeon y el robo de cocaína

El policía condenado realizó un descargo en la causa, citado en el procesamiento firmado por la jueza Vence. Aseveró que era inocente y que no conocía de forma profunda al resto de los imputados. Afirmó, también, que conocía a “Gordo Pey” por haber encarcelado por homicidio a uno de los parientes del traficante.

“Denuncié a todos los delincuentes hasta con el número de DNI, todos identificados. Todo esto fue motivado, cansado de la impunidad policial y, cansado de la impunidad de los delincuentes, ya que yo vivo en cercanías... Denuncié el sistema de corrupción policial y a los narcos que pude averiguar con DNI y apodos, entre ellos, estos dos detenidos, Canullan y Ciotti", afirmó Bigeon en la causa.

Tal como a los otros imputados, el teléfono también lo complicó.

Gómez aseveró en un chat del 4 de octubre de 2022: “Sabés que ese hijo de re mil puta del Pelado entró hoy a lo de la Colo y le robó él y tres más, robó la plata y un kilo de merca”. El narco de la villa La Cárcova habló del tatuaje en el cuello de Bigeon, así como de un supuesto encuentro entre ambos, que habría ocurrido una semana después.

“El pelado del tatuaje quiere hablar conmigo”, le escribió a “La Colo” el 11 de octubre de aquel año. Con relación a este encuentro, Bigeon explicó: “Me encontré una sola vez porque yo me enteré cuando le robaron; todo el mundo comentaba que había sido yo... Todo el mundo comentaba que Gómez estaba ofreciendo dos millones de pesos para que me hagan la cama, para que me mate. A través de un informante que no me acuerdo quién es, se gestionó un encuentro con Gómez, hablé con Gómez y le dije que no me moleste más, que yo no tengo nada que ver, que ni lo busco ni nada, que me deje y nunca más nada…”.

“Lo cierto es que, con lo hasta aquí reseñado, queda comprobado no sólo que Bigeon tenía conocimiento de la actividad ilícita llevada a cabo por la organización narco criminal liderada por Gómez, sino también que hasta tuvo encuentros con este último”, escribió la jueza Vence al procesarlo en julio de 2023.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseNarcotráficoSan MartínJueza Alicia Venceúltimas noticias

Últimas Noticias

“¡Tengo hijos, por favor!“: el dramático ruego de un chofer de aplicación para que no lo maten en un robo

Ocurrió en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. La víctima no hizo la denuncia, pero la viralización del hecho motivó el inicio de una investigación de oficio

“¡Tengo hijos, por favor!“: el

Femicidio en La Rioja: asesinó a su expareja frente sus tres hijos y luego se quitó la vida

Ocurrió durante la madrugada de este martes en la capital provincial. La víctima fue identificada como Jessica Verónica Mercado, de 34 años

Femicidio en La Rioja: asesinó

Dos empleados judiciales de Villa Regina murieron al desbarrancar en la ruta con su auto y caer a un canal

El trágico hecho ocurrió cerca de Cervantes, donde un Ford Ka cayó al agua en un camino alternativo a la Ruta 22. Por el accidente hoy se decretó asueto judicial en la ciudad rionegrina

Dos empleados judiciales de Villa

UPD violento en Necochea: apuñalaron a un joven y buscan al agresor

Ocurrió durante la madrugada de este lunes, en plena celebración del Último Primer Día

UPD violento en Necochea: apuñalaron

Está acusada de matar a su esposo y tiene prisión domiciliaria a metros de la casa de sus hijas: “Estamos desesperadas”

Se trata de Sofía Pantoja, imputada por el homicidio de Jorge Pereyra. Irá a juicio por jurados, pero mientras está alojada a cuatro cuadras de su vivienda familiar, en La Plata. Las chicas denuncian que ya las hostigó

Está acusada de matar a
DEPORTES
Se conocieron más detalles del

Se conocieron más detalles del proyecto con el que Boca Juniors construirá una cuarta bandeja en La Bombonera

El Liverpool de Mac Allister visita al Galatasaray de Icardi en el comienzo de los octavos de la Champions: la agenda completa

El club que escapó de la guerra en Sudán, recaló en la liga de otro país y se coronó campeón

Histórica presentación del argentino Kevin Vallejos en UFC: protagonizará la velada estelar contra el norteamericano Josh Emmett

Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

TELESHOW
Melody Luz mostró el asombroso

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

Gastronomía, paisajes y amor: el viaje de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por el sur de Francia

La tarde en familia de Nicolás Repetto y Florencia Raggi: charlas, mates y abrazos con los nietos

Geraldine Neumann defendió a Nicole en la polémica por los 15 de Allegra Cubero: “Que digan lo quieran”

La fuerte indirecta de Ana Rosenfeld al festejo de cumpleaños de la China Suárez con Icardi por el Bósforo: “Prestado”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania despliega expertos anti drones

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

Estas son algunas de las cosas más raras encontradas en aeropuertos de EEUU, desde espadas samurái hasta un meteorito y un Rolex

El escritor Alfredo Bryce Echenique murió en Lima a los 87 años: pidió que sus restos fueran al mar

Benicio Del Toro confiesa sobre su personaje en ‘Una batalla tras otra’: “Hay mucho de mí”

Un escáner cerebral revela cómo la ketamina actúa en el cerebro de pacientes con depresión