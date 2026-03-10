Condenaron a “Plata o Plomo”, el policía corrupto acusado de proteger a narcos de San Martín

Bigeon, en foto de sus redes sociales

Hugo Antonio Bigeon, oficial inspector de la Policía Bonaerense, apodado “El Pelado” o “Plata o Plomo” según su perfil de Facebook, fue condenado a tres años y seis meses de prisión tras pactar un juicio abreviado en el Tribunal Federal N°4 de San Martín. El delito: encubrimiento agravado, proteger a dos narcotraficantes de la zona de José León Suárez.

La causa en su contra, investigada por el Juzgado Federal N°2 de la jurisdicción, con la magistrada Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia, es reveladora como pocas en la historia reciente.

El expediente comenzó como un desprendimiento de la investigación a Julio Andrés Gómez, alias “Andresito”, y a Jacqueline “La Colo” Ferreyra, condenados en octubre de 2023 a seis años de cárcel cada uno por la venta de drogas, jugadores en asentamientos como la villa Hidalgo y La Cárcova.

Ambos eran rivales de “El Gordo Pey”, otro presunto dealer de la villa La Cárcova, un mundo alejado de las zonas calientes de Billinghurst y la villa Loyola, donde traficantes como “Mameluco” Villalba y “Alicho” Alegre, mucho más visibles, flexionan el músculo de su poder desde la cárcel.

La condena a Bigeon, firmada por el Tribunal Federal N°4 de San Martín la semana pasada

El celular de “Andresito” fue peritado en la causa original. Allí, se encontró un chat con un contacto. “Este es el cobani que arregla con Pey”, aseveraba en octubre de 2022 el narco hoy preso, mientras le enviaba al contacto una foto de perfil de Bigeon.

Las tareas llevadas adelante por el secretario Furia revelaron un vórtice de dealers y policías quebrados que roza a figuras como Raúl Nápoli, alias “El Tano”, un ex bonaerense investigado por el secretario Hernán Roncaglia en el mismo juzgado federal.

Nápoli, preso en Devoto, con un hábeas corpus presentado por sus condiciones de detención, fue mencionado varias veces en la investigación en contra de Bigeon.

“Plata o Plomo”, según la acusación, no trabajaba solo. Junto a él estaba Marcelo Alberto Dománico, con rango de capitán, nacido en 1971. La acción penal contra Dománico quedó extinta en el juicio. Murió de un infarto en enero último. Había recibido la prisión domiciliaria tiempo antes.

Hugo Canullan y Juan Ciotti, dos comerciantes de la zona, operaban como intermediarios en el pago de las supuestas coimas. Ambos fueron condenados a penas similares a la que recibió “El Pelado” Bigeon, de acuerdo al fallo firmado por el juez Esteban Rodríguez Eggers, y acusados del delito de encubrimiento.

Bigeon, en el chat de "Andresito"

En su acuerdo de juicio abreviado, “El Pelado” y Dománica reconocieron “el haber omitido intencionalmente, estando obligados a hacerlo por su condición de funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, denunciar o individualizar a los autores de una organización integrada por Jaqueline Micaela Ferreyra, Julio Andrés Gómez” y otros cinco sospechosos.

Una denuncia anónima recibida en noviembre de 2022 enlazó las pistas de la Bonaerense y los intermediarios. La denuncia aseveró que “Gómez le pagaba a la División Narcotráfico de San Martín a cambio de impunidad y protección, y que lo hacía a través de HUGO ALBERTO CANULLAN, alias ‘El Oso’, un intermediario que tenía un local de repuestos de vehículos".

El dinero, cobrado de acuerdo a un chat de Dománica por un comisario, escalaría a una dependencia de la zona. Ciotti, alias “El Rulo”, cayó con diez teléfonos celulares. El análisis de llamadas lo complicó fuertemente, tanto como a Canullan.

Juan Ciotti, alias "El Rulo"

El descargo de Bigeon y el robo de cocaína

El policía condenado realizó un descargo en la causa, citado en el procesamiento firmado por la jueza Vence. Aseveró que era inocente y que no conocía de forma profunda al resto de los imputados. Afirmó, también, que conocía a “Gordo Pey” por haber encarcelado por homicidio a uno de los parientes del traficante.

“Denuncié a todos los delincuentes hasta con el número de DNI, todos identificados. Todo esto fue motivado, cansado de la impunidad policial y, cansado de la impunidad de los delincuentes, ya que yo vivo en cercanías... Denuncié el sistema de corrupción policial y a los narcos que pude averiguar con DNI y apodos, entre ellos, estos dos detenidos, Canullan y Ciotti", afirmó Bigeon en la causa.

Tal como a los otros imputados, el teléfono también lo complicó.

Gómez aseveró en un chat del 4 de octubre de 2022: “Sabés que ese hijo de re mil puta del Pelado entró hoy a lo de la Colo y le robó él y tres más, robó la plata y un kilo de merca”. El narco de la villa La Cárcova habló del tatuaje en el cuello de Bigeon, así como de un supuesto encuentro entre ambos, que habría ocurrido una semana después.

“El pelado del tatuaje quiere hablar conmigo”, le escribió a “La Colo” el 11 de octubre de aquel año. Con relación a este encuentro, Bigeon explicó: “Me encontré una sola vez porque yo me enteré cuando le robaron; todo el mundo comentaba que había sido yo... Todo el mundo comentaba que Gómez estaba ofreciendo dos millones de pesos para que me hagan la cama, para que me mate. A través de un informante que no me acuerdo quién es, se gestionó un encuentro con Gómez, hablé con Gómez y le dije que no me moleste más, que yo no tengo nada que ver, que ni lo busco ni nada, que me deje y nunca más nada…”.

“Lo cierto es que, con lo hasta aquí reseñado, queda comprobado no sólo que Bigeon tenía conocimiento de la actividad ilícita llevada a cabo por la organización narco criminal liderada por Gómez, sino también que hasta tuvo encuentros con este último”, escribió la jueza Vence al procesarlo en julio de 2023.