Jorge Macri anticipó en Infobae que mañana nacerá su hijo Vito

Jorge Macri habló de la llegada de Vito, su hijo con Belén Ludueña, en los estudios de Infobae

En una primicia con el equipo de Infobae al Amanecer, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reveló que es inminente el parto con la periodista Belén Ludueña, con quien tendrá un hijo llamado Vito.

“Los dos estamos embarazados”, expresó. Y al ser consultado sobre cuándo sería la fecha, el alcalde indicó que “probablemente mañana, porque venimos aguantando a ver si sale”. “Estamos tratando de que venga natural”, consideró.

PUBLICIDAD

Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar en Infobae al Amanecer, Jorge Macri respondió a las búsquedas más frecuentes sobre su vida en Google. Cuando le consultaron sobre su relación con Belén Ludueña, relató: “La conocí en un programa de tele ”La lupa“. Me impactó, no solo porque es lindísima, tiene una energía para mí que excede su belleza física. Es como magia”.

El jefe de Gobierno porteño recordó las dificultades iniciales para conquistarla: “Durante un año mucha bolilla no me dio. Y un día me aceptó. Ayudó mucho Eduardo Feinmann, porque en ese momento estaba laburando y dijo: ‘Mirá que yo lo conozco a Jorge, es buen tipo’. Salimos a comer un mediodía. Es más, Belén dice que llegó un señor grande vestido de…”.

PUBLICIDAD

María Belén Ludueña junto a su pareja y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Instagram)

Entre risas, Macri admitió: “Me mató. Me dio una segunda chance, vino a comer a casa, y a partir de ahí empezamos a salir. Empezamos a convivir en la pandemia. Estamos ahora ya a punto de tener a Vito”.

Jorge Macri confesó lo que sintió al reencontrarse con la experiencia de ser padre: “Me dio la sensación de que podía volver a apostar a enamorarme y a convivir. Y acá estamos, casados y con un niño, así que no me equivoqué. Mis hijos son lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Por eso, como les dije a ellos, tengo ganas de darme esa chance de nuevo con Belén”.

PUBLICIDAD

El jefe de Gobierno porteño elogió a su pareja: “Su alegría, su energía, su frescura. Es superespontánea, es como la ves, es así, es transparente en el sentido de que no hay dobleces en ella. Es bellísima, no hay duda”.

Por otro lado, al recordar su paso por Vicente López, Jorge Macri también reflexionó sobre el valor de las relaciones: “Los vecinos fueron muy generosos conmigo. Me dieron la posibilidad de ganar la última elección por el 64% de los votos. Más importante que cómo llegás en cualquier actividad es cómo te vas, pero especialmente en la política. Espero lo mismo para la ciudad”.

PUBLICIDAD

Frente a la pregunta sobre su presente, fue contundente: “Estoy feliz siendo jefe de Gobierno. Estoy convencido que hoy la gestión está dando las respuestas que la gente espera. Falta un montón y esta ciudad es superexigente”.

Desde hacía tiempo, tanto María Belén como Jorge Macri habían expresado su deseo de ser padres. La periodista había mencionado en distintas entrevistas su ilusión por formar una familia y la importancia de esperar el momento indicado. Por otro lado, este será el cuarto hijo del funcionario: tiene tres hijos de su relación anterior con Florencia De Nardi, dos varones, Antonio y Giorgio, y una mujer, Martina.

PUBLICIDAD

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

PUBLICIDAD

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

PUBLICIDAD

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

PUBLICIDAD

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae