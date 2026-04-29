Sociedad

Jorge Macri anticipó en Infobae que mañana nacerá su hijo Vito

El jefe de Gobierno porteño compartió en la noticia de la inminente llegada de su hijo con Belén Ludueña. Relató cómo comenzó la historia de amor

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Jorge Macri habló de la llegada de Vito, su hijo con Belén Ludueña, en los estudios de Infobae

En una primicia con el equipo de Infobae al Amanecer, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reveló que es inminente el parto con la periodista Belén Ludueña, con quien tendrá un hijo llamado Vito.

Los dos estamos embarazados”, expresó. Y al ser consultado sobre cuándo sería la fecha, el alcalde indicó que “probablemente mañana, porque venimos aguantando a ver si sale”. “Estamos tratando de que venga natural”, consideró.

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Durante la charla con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar en Infobae al Amanecer, Jorge Macri respondió a las búsquedas más frecuentes sobre su vida en Google. Cuando le consultaron sobre su relación con Belén Ludueña, relató: “La conocí en un programa de tele ”La lupa“. Me impactó, no solo porque es lindísima, tiene una energía para mí que excede su belleza física. Es como magia”.

El jefe de Gobierno porteño recordó las dificultades iniciales para conquistarla: “Durante un año mucha bolilla no me dio. Y un día me aceptó. Ayudó mucho Eduardo Feinmann, porque en ese momento estaba laburando y dijo: ‘Mirá que yo lo conozco a Jorge, es buen tipo’. Salimos a comer un mediodía. Es más, Belén dice que llegó un señor grande vestido de…”.

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María Belén Ludueña junto a su pareja y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Instagram)
María Belén Ludueña junto a su pareja y jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri (Instagram)

Entre risas, Macri admitió: “Me mató. Me dio una segunda chance, vino a comer a casa, y a partir de ahí empezamos a salir. Empezamos a convivir en la pandemia. Estamos ahora ya a punto de tener a Vito”.

Jorge Macri confesó lo que sintió al reencontrarse con la experiencia de ser padre: “Me dio la sensación de que podía volver a apostar a enamorarme y a convivir. Y acá estamos, casados y con un niño, así que no me equivoqué. Mis hijos son lo más maravilloso que me pasó en mi vida. Por eso, como les dije a ellos, tengo ganas de darme esa chance de nuevo con Belén”.

El jefe de Gobierno porteño elogió a su pareja: “Su alegría, su energía, su frescura. Es superespontánea, es como la ves, es así, es transparente en el sentido de que no hay dobleces en ella. Es bellísima, no hay duda”.

belén ludueña jorge macri

Por otro lado, al recordar su paso por Vicente López, Jorge Macri también reflexionó sobre el valor de las relaciones: “Los vecinos fueron muy generosos conmigo. Me dieron la posibilidad de ganar la última elección por el 64% de los votos. Más importante que cómo llegás en cualquier actividad es cómo te vas, pero especialmente en la política. Espero lo mismo para la ciudad”.

Frente a la pregunta sobre su presente, fue contundente: “Estoy feliz siendo jefe de Gobierno. Estoy convencido que hoy la gestión está dando las respuestas que la gente espera. Falta un montón y esta ciudad es superexigente”.

Desde hacía tiempo, tanto María Belén como Jorge Macri habían expresado su deseo de ser padres. La periodista había mencionado en distintas entrevistas su ilusión por formar una familia y la importancia de esperar el momento indicado. Por otro lado, este será el cuarto hijo del funcionario: tiene tres hijos de su relación anterior con Florencia De Nardi, dos varones, Antonio y Giorgio, y una mujer, Martina.

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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