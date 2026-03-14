Tiroteo y muerte en la pool party: el robo violento que llevó a la caída de una banda de ladrones

El enfrentamiento se produjo el lunes pasado en una quinta de la localidad de 9 de Abril

Un asalto en la localidad de Monte Grande desató una investigación que terminó esta semana con el tiroteo en una pool party en el que uno de los sospechosos murió al tirarse por una ventana y que terminó con la caída de una banda de ladrones de autos.

El caso comenzó una noche de mayo del año pasado, cuando un profesional de la salud de 35 años fue sorprendido por un grupo armado que le robó su Toyota Yaris frente a un local de comidas.

Lo que parecía un caso más de inseguridad fue el puntapié para descubrir y desarmar a una organización delictiva que se movía por el sur del conurbano y que usaba autos robados para distintos golpes.

El hecho inicial ocurrió cerca de las 22, cuando la víctima y un amigo se detuvieron frente a un negocio sobre la calle Miguel García Fernández de Monte Grande.

El momento en que López dispara contra la Policía y salta desde una ventana tratando de escapar

Mientras el conductor permanecía a bordo de su Toyota Yaris, su acompañante descendió del vehículo. En ese momento, un Volkswagen Golf, conducido por Brian Javier Leiva (23), se detuvo al lado. De allí bajaron tres ladrones armados, que sorprendieron e intimidaron al profesional de la salud con amenazas.

Los asaltantes lo obligaron a entregar el coche. Segundos después, dos de ellos escaparon en el auto robado, mientras que Leiva y el cuarto integrante huyeron en el Volkswagen en dirección a la localidad de 9 de Abril.

Ese Volkswagen, se supo luego, tenía colocada una patente trucha, pero en sus autopartes y luneta figuraba un dominio con pedido de secuestro activo por un robo ocurrido siete días antes, a solicitud de la subcomisaría Aldo Bonzi.

Persecución y tiroteo

Darío Crivelli, el preso señalado como el líder de la banda de ladrones

Alertada del robo por el llamado al 911, la Policía Bonaerense montó un operativo y localizó el Volkswagen en la zona de Juan Díaz de Solís y Moreno. Los patrulleros iniciaron una persecución.

Durante la huida, los delincuentes dispararon contra los móviles policiales y luego buscaron refugio en un domicilio de la calle General José María Paz. Allí, el cómplice de Leiva logró ingresar y escapar a pie, disparando nuevamente contra los efectivos, mientras que Leiva quedó en el auto y fue detenido en el lugar.

A Leiva se le secuestró un celular, clave para avanzar en la investigación. El análisis de ese teléfono abrió una nueva línea en la causa: los mensajes, fotos y contactos que aparecieron en el dispositivo sirvieron para reconstruir la estructura de un grupo dedicado al robo y adulteración de autos, la venta ilegal y el uso de vehículos para cometer entraderas en distintos partidos del sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de esos datos, la DDI de Lomas de Zamora fue identificando nombres y roles. Según los investigadores, la banda tenía un líder que ya estaba preso, Darío Ezequiel Crivelli, de 46 años, condenado por dos homicidios y que seguía manejando las operaciones desde la cárcel.

El grupo estaba dividido en tareas: ladrones armados que robaban autos, proveedores de armas y documentación, especialistas en adulterar rodados, choferes y encargados de mover el dinero de los delitos. El expediente fue sumando pruebas y, según fuentes judiciales, se estableció la participación de al menos 20 personas en la organización, aunque la lista podría ampliarse.

El enfrentamiento en la pool party

Los 10 detenidos y notificados durante los allanamientos

El lunes de esta semana, la investigación pegó un salto. Un dato aportado por los detectives ubicó a dos sospechosos en una fiesta en una quinta de 9 de Abril. Según pudo saber este medio, uno de los acusados había subido a redes sociales una foto en una pileta, mostrando un arma.

Con esa información, el fiscal Andrés Devoto, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, ordenó un allanamiento de urgencia.

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar y fue recibido a tiros. Desde una habitación en la planta alta, Diego Ezequiel López, de 23 años, disparó contra los efectivos y trató de escapar saltando por una ventana. Murió tras recibir dos balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho.

Otros dos jóvenes, Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del fiscal.

En la quinta, los peritos de Gendarmería Nacional levantaron 17 vainas servidas y dos proyectiles. Como parte de las tareas realizadas, los agentes de la fuerza federal también le practicaron un dermotest al fallecido en el hospital zonal Santa Marina.

Diez sospechosos fueron arrestados acusados de integrar una banda de ladrones

Nuevos operativos

En las horas siguientes, la Policía realizó 33 allanamientos más en la zona sur del conurbano y en varias cárceles. Ocho sospechosos fueron arrestados o notificados de la causa: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34), Fernando Fabián Tripichio y el mencionado Crivelli. Salvo los dos primeros, los demás ya estaban presos.

En los operativos, además, fueron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por tenencia ilegal de armas, Lautaro Joaquín Torres (22) por falsificación de numeración de objetos registrados y Eros Emanuel Benítez (19) por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

También se secuestraron seis armas, celulares, drogas, documentación falsa, una moto Honda Wave denunciada como robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos.

En los días siguientes, la fiscalía avanzó con las indagatorias, que avanzaron a paso lento por problemas de traslados del Servicio Penitenciario. El primer grupo de seis acusados que fue trasladado para declarar ante el fiscal se negó a hacerlo.

La imputación es por asociación ilícita. A la banda se le adjudica al menos 15 hechos de robo de autos y entraderas, cometidos desde el 29 de noviembre de 2024 en adelante. Operaban en Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora y CABA.