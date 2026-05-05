Crimen y Justicia

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

El actor intentó revertir la sentencia con dos presentaciones legales que fueron rechazadas por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región de Brasil

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Juan Darthés habló tras el fallo a su favor
Juan Darthés recibió un nuevo revés judicial

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones presentadas por la defensa y confirmó la sentencia en régimen semiabierto para el actor.

Con este fallo, Darthés recibió un nuevo revés judicial y ahora debe cumplir la pena en una modalidad que le permite salir durante el día y dormir en la cárcel.

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El proceso se dio en el marco del caso iniciado en 2018, cuando la actriz denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua, cuando tenía 16 años y el actor 45.

Después de la resolución, Thelma Fardin agradeció el apoyo desde sus redes sociales y valoró la compañía de quienes la rodearon. “Ganamos otra vez”, escribió. También mencionó a sus abogados y a las organizaciones que la acompañaron.

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Thelma Fardin celebró el fallo en redes sociales (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Thelma Fardin celebró el fallo en redes sociales (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión judicial y consideró que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El comunicado de la organización subrayó que la sentencia dejó probada la violencia sexual y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya habían sido valoradas por la Justicia.

El recorrido judicial del caso fue extenso y tuvo varios capítulos. Durante el proceso, la actriz fue sometida a varias pericias y debió declarar en más de una ocasión.

En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero la decisión fue apelada y finalmente revocada el 10 de junio de 2024, cuando la Justicia brasileña dictó la condena de seis años. En esa oportunidad, el tribunal votó por mayoría, con dos jueces a favor de la pena y uno por la absolución.

Cerca de 10 meses después, con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia quedó ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces.

El caso de Thelma Fardin fue inédito en materia de cooperación internacional. Tres Ministerios Públicos Fiscales, los de Nicaragua, Brasil y Argentina, colaboraron entre sí para llevar a juicio este caso. Durante el proceso, la actriz estuvo acompañada por sus abogados Martín Arias Duval, Carla Junqueira y el equipo de Amnistía Internacional Argentina.

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