Una foto en la pileta subida a redes sociales fue el origen del tiroteo en la pool party de Esteban Echeverría: todos los detenidos

La investigación que derivó en un tiroteo en una quinta de Esteban Echeverría: 10 sospechosos fueron arrestados

Tras el tiroteo que terminó con un muerto y dos detenciones en una pool party de Esteban Echeverría, la Policía Bonaerense realizó más allanamientos en distintos domicilios y también en cárceles. Como resultado, arrestó a ocho integrantes de una banda dedicada al robo de autos y dejó aprehendidas a otras tres personas. En los procedimientos, además, secuestraron armas de fuego, droga, vehículos robados o adulterados, celulares y documentación falsa.

El primer operativo ocurrió este lunes y fue de urgencia después de que los investigadores detectaron, por publicaciones en redes sociales, que dos sospechosos buscados por una causa de robo de autos estaban en una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril.

Uno de los acusados había subido a su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía posando en la pileta y con una pistola calibre 9 milímetros.

Tras la autorización de la Justicia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Los delincuentes los recibieron a los tiros.

El enfrentamiento se produjo en una quinta y dejó como saldo un muerto

Durante el enfrentamiento, desde una habitación en la planta alta, Diego Ezequiel López (23) apuntó a los efectivos con una pistola Bersa calibre 9 mm, que había sido denunciada como robada en septiembre pasado en Almirante Brown. Al verse acorralado, intentó escapar saltando por una ventana hacia un terreno lindero. Lo mismo había hecho segundos antes uno de sus cómplices.

La secuencia concluyó con López muerto tras ser baleado la cabeza y el tórax, y con Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22) arrestados, ambos señalados como miembros de la organización delictiva.

El enfrentamiento también fue registrado en video desde el interior de la quinta

La investigación había comenzado en mayo del año pasado, después de un enfrentamiento en el que una banda robó un Toyota Yaris. Uno de los detenidos en ese momento tenía un celular donde se encontraron pruebas que, según los investigadores, permitieron identificar a los integrantes del grupo y sus roles: ladrones, proveedores de armas y documentación, adulteradores de vehículos, choferes y quienes manejaban el dinero.

Entre la madrugada y la mañana de este martes, la Policía y la DDI de Lomas de Zamora llevaron a cabo 33 nuevos allanamientos en los que arrestaron y/o notificaron de la causa en su contra a Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio.

Salvo Torres y Montenegro, los demás ya estaban presos en las unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena y General Alvear.

Los 10 detenidos y notificados durante los allanamientos

En los procedimientos, además, resultaron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por el delito de tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por infracción al artículo 289 del Código Penal, que refiere a la falsificación de marcas/contraseñas oficiales, billetes de transporte público, o la alteración/supresión de la numeración de objetos registrados legalmente; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la Ley de drogas 23.737 y tenencia ilegal de armas.

Entre los elementos secuestrados figuran seis armas de fuego: un revólver calibre .32 sin marca visible, un revólver calibre .32 largo marca Italo Gra, una pistola 9 mm FM Hi Power con numeración suprimida, una pistola Glock .17 sin numeración, una pistola calibre .22 con cargador y una pistola Tala calibre 22.

También se incautaron 111 municiones de distintos calibres, 67 envoltorios con una sustancia compatible con cocaína, 11 celulares, una moto Honda Wave denunciada como robada, una camioneta Ford F-100 y una moto Honda 125 con numeraciones adulteradas, dos chapas patente, una carpeta con documentación automotor falsa, una máquina para contar billetes, guantes negros y precintos.

El sospechoso fallecido y uno de sus cómplices se arrojaron desde una ventana tratando de escapar

Según contaron fuentes policiales, la banda actuaba en la zona sur del Gran Buenos Aires y se le adjudican al menos 15 hechos de robo de autos y entraderas.

El jefe del grupo era uno de los que ya estaba detenido antes de los procedimientos y coordinaba todo desde la cárcel. Así encabezaba una asociación ilícita, de acuerdo a lo determinado por los investigadores.

Todos los acusados quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto.