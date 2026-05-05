“Estábamos a menos uno, hoy somos un rival competitivo”: Eric Acuña y la transformación de fútbol femenino salvadoreño

Eric Acuña, entrenador de la selección femenina de El Salvador, durante la entrevista en el programa La Tribu.

El entrenador de la selección femenina de fútbol de El Salvador, Eric Acuña, detalló en el programa radial La Tribu los avances y desafíos que enfrenta el equipo en el proceso de profesionalización y crecimiento.

Según relató el técnico, el combinado nacional ha transitado desde una situación de escasos logros hasta alcanzar una etapa de competitividad regional, con jugadoras distribuidas en ligas internacionales y un incremento sustancial en los resultados deportivos.

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De acuerdo con Acuña, cuando asumió la dirección técnica del equipo, la selección apenas acumulaba tres victorias oficiales en quince años.

“Estábamos a menos uno”, afirmó el entrenador, quien se refirió a la situación heredada como un punto de partida negativo. Bajo su gestión, el representativo nacional ha disputado 45 partidos y solo perdió en siete ocasiones, lo que representa un porcentaje de victorias del 76% en todas las categorías dirigidas.

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El entrenador explicó que el salto competitivo no solo reside en los datos: “Ahora El Salvador ya es visto como un rival de respeto en la región”, expresó en el espacio radial.

Señaló que el equipo ha evolucionado de ser considerado un conjunto meramente participativo a ser un seleccionado competitivo, capaz de enfrentar a rivales que en el pasado parecían inalcanzables.

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Las jugadoras de la selección femenina de El Salvador (Foto cortesía La Selecta SLV).

La mejora en el rendimiento se acompaña de un crecimiento en la presencia de público. Según datos compartidos, la asistencia a los estadios pasó de 200 personas a 7 mil en algunos encuentros. Este crecimiento, observó Acuña, refuerza el compromiso tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras y la federación para mantener el rumbo ascendente.

En cuanto al panorama internacional, el técnico identificó a Estados Unidos y Canadá como las potencias de la CONCACAF, y ubicó a México en un nivel inmediato inferior. “Estados Unidos y Canadá son las selecciones más exitosas de la historia de la confederación”, subrayó. El Salvador, por su parte, figura actualmente en el puesto 78 del ranking FIFA, tras ubicarse en la posición 131 antes de la actual gestión.

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“Estamos a tres partidos del Mundial”: el desafío de El Salvador rumbo a Brasil 2027

Sobre el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027, Acuña explicó que el formato exige máxima eficiencia. El Salvador deberá enfrentarse en un duelo directo ante Estados Unidos, el primer clasificado de la región.

Los ganadores de los cuatro emparejamientos avanzarán directamente al Mundial, mientras que los perdedores se jugarán el pase en una fase de repechaje regional y posteriormente intercontinental. “Estamos a tres partidos del Mundial, o a uno si vencemos en el primer intento”, indicó el entrenador.

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El técnico también manifestó confianza en el futuro. Aseguró que, de mantenerse el proceso y la profesionalización, la selección femenina podrá clasificar de manera directa al Mundial de 2031, cuando el torneo ampliará el número de participantes a 48 selecciones. “Ese año lo firmo, vamos directo”, remarcó.

La profesionalización del equipo ha implicado una transformación en la gestión de la disciplina y el control nutricional. Eric Acuña resaltó que la mayoría de las jugadoras de la selección se desempeñan en ligas extranjeras como México, Italia, Grecia, Argentina y Estados Unidos.

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Jugadoras salvadoreñas se preparan para enfrentar a Estados Unidos en la fase eliminatoria (Cortesía Selecta SV)

Este fenómeno ha elevado el estándar de exigencia y ha permitido implementar rutinas de control de peso, suplementación y preparación física alineadas con los clubes de origen. “El tema alimenticio y la suplementación no son negociables”, afirmó el seleccionador, quien cuenta con formación académica en nutrición deportiva.

El entrenador subrayó la importancia de la identidad futbolística como elemento diferenciador. “El Salvador femenino ya tiene una identidad propia”, sostuvo. Rechazó la idea de copiar modelos foráneos sin considerar el contexto y las herramientas locales, y defendió la necesidad de adaptar la metodología según las características de las jugadoras.

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El aspecto económico también fue tema de análisis. El entrenador reconoció que traer a las jugadoras desde distintos países implica un esfuerzo administrativo y financiero considerable para la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Remarcó que la autosostenibilidad es el primer objetivo y que, con una mayor asistencia a los estadios, el fútbol femenino podrá generar recursos propios y contribuir a la federación. “Si vamos al Mundial, traeremos tres millones de dólares, una cifra inédita para El Salvador”, afirmó.

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En la entrevista, el seleccionador confirmó la realización de partidos amistosos claves para la preparación del equipo, incluido un encuentro ante Costa Rica el 5 de junio en el estadio Mágico González. El técnico consideró que estos partidos permiten verificar el progreso del grupo y enfrentar a potenciales rivales de repechaje.

El Salvador enfrentará a Costa Rica en un partido amistoso el 5 de junio de 2026 en San Salvador (Cortesía Selecta SV).

Finalmente, el entrenador destacó la importancia de las visorías y la búsqueda de talento tanto en El Salvador como en la diáspora, para asegurar la renovación y el fortalecimiento de las selecciones nacionales. “Para la sub-20 y la mayor, buscamos jugadoras con nivel profesional, porque el fútbol femenino ya es una disciplina altamente competitiva”, concluyó.