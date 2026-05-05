Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: en la audiencia de hoy se esperan detalles sobre la autopsia

Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

El juicio por la muerte de Maradona sigue desde las 10 de la mañana con testimonios clave. Esta vez, declararán los expertos que le hicieron la autopsia a Diego la misma tarde en la que murió. Hablarán de su causa de muerte, el horario y los detalles de cómo estaban sus órganos al fallecer.

¿Agonizó 12 horas?, es una de las preguntas clave que deberán responder los testigos. En el debate oral nulo, dos de ellos habían afirmado que Diego sufrió un largo período de agonía que no fue advertido. De ser así, este dato perjudicaría a los imputados que estaban a cargo de su atención.