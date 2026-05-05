Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: en la audiencia de hoy se esperan detalles sobre la autopsia

El debate oral se reanudó este martes con las declaraciones de los forenses que participaron del análisis al cadáver del Diez. Se mostrará el informe y las imágenes del procedimiento

Guardar
Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Fanáticos del fallecido futbolista Diego Maradona se concentran frente al juzgado el primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)

El juicio por la muerte de Maradona sigue desde las 10 de la mañana con testimonios clave. Esta vez, declararán los expertos que le hicieron la autopsia a Diego la misma tarde en la que murió. Hablarán de su causa de muerte, el horario y los detalles de cómo estaban sus órganos al fallecer.

¿Agonizó 12 horas?, es una de las preguntas clave que deberán responder los testigos. En el debate oral nulo, dos de ellos habían afirmado que Diego sufrió un largo período de agonía que no fue advertido. De ser así, este dato perjudicaría a los imputados que estaban a cargo de su atención.

14:44 hsHoy

“El líquido se le generó estando vivo”, declaró un forense sobre el abdomen de Maradona

Federico Corasaniti, jefe de la División Morgue de San Isidro, fue el primer testigo del día. Se trata de uno de los forenses que participó de la autopsia al cuerpo.

Su declaración, que fue vía zoom, contradijo lo que intentan sostener muchas de las defensas de los imputados: que la panza de Diego se hinchó post mortem.

“El abdomen estaba globoso, distendido. Si apoyaban los dedos en la piel del abdómen dejaba la impronta, esto es signo de edema a nivel subcutáneo que de ninguna manera se puede producir estando la persona muerta. Los cadáveres, uno de los primeros signos que sufren, es la deshidratación: pierden líquido. Todo este líquido se generó en vivo en este caso”, aseguró el experto.

Y agregó: “Lo característico en este caso es la distención no solo a nivel anterior sino de los lados. Tenía signos de edema pulmonar y edema generalizado según el análisis externo en el lugar del hecho”.

13:29 hsHoy

Comenzó la audiencia

A pesar del pedido de los jueces de arrancar a las 10 de la mañana, la jornada arrancó con una leve demora nuevamente. Los primeros en declarar serán dos forenses que hicieron la autopsia de Maradona.

11:37 hsHoy

¿Maradona agonizó 12 horas?: declaran en el juicio los forenses que le hicieron la autopsia a Diego

El debate oral se reanuda este martes con una audiencia clave para la acusación. Mostrarán a los jueces cómo estaba el cuerpo del Diez al morir y los signos que indican que no lo atendieron a tiempo

Declaran los forenses que le hicieron la autopsia a Maradona
Declaran los forenses que le hicieron la autopsia a Maradona

Hasta 12 horas de agonía, los órganos hinchados y un corazón lleno de grasa. Esos impactantes detalles, entre muchos otros, se escucharán este martes en el juicio por la muerte de Maradona, que se reanuda a las 10 de la mañana con una jornada clave para la acusación.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

Últimas noticias

Encontraron al niño de seis años que había desaparecido en Corrientes y detuvieron a su padre

Se encontraba en un paraje cercano a la ciudad de Goya junto a su padre, Josías Santos Regis

Encontraron al niño de seis años que había desaparecido en Corrientes y detuvieron a su padre

“Es un montón de plata”: las escuchas al policía que se tentó por el dinero del tráfico de armas y terminó preso

Walter Moreno es uno de los implicados en la organización que desviaba armas del circuito negro. La millonaria ganancia que habría dejado el negocio ilícito a sus organizadores

“Es un montón de plata”: las escuchas al policía que se tentó por el dinero del tráfico de armas y terminó preso

Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

El conductor, de un auto de aplicación de viajes, perdió el control del vehículo mientras transitaba la autopista Illia. Impactó contra otros dos coches que se encontraban detenidos en un semáforo

Retiro: se quedó dormido mientras manejaba y generó un choque múltiple en la avenida 9 de Julio

Detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme

Se trata de José Codazzi, ex defensor de Laudelina Peña. Ahora está acusado de haber facilitado la fuga del niño de seis años con su padre, Josias Santos Regis

Detuvieron a un abogado vinculado al caso Loan por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme

Tragedia en el interior bonaerense: 3 muertos y 2 menores heridos en un choque de camionetas

El accidente ocurrió en el partido de Rivadavia. Una de las víctimas era un piloto de automovilismo

Tragedia en el interior bonaerense: 3 muertos y 2 menores heridos en un choque de camionetas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Choque fatal en Lobería: la polémica maniobra de Gonzalo Frascuelli para renovar el carnet de conducir y los videos previos a la tragedia

Choque fatal en Lobería: la polémica maniobra de Gonzalo Frascuelli para renovar el carnet de conducir y los videos previos a la tragedia

De los escenarios a las consolas: BTS impulsa una nueva era entre música y videojuegos

Svetlana Alexiévich: “El fascismo se ha expandido como si nada”

Lo dieron por muerto en 2022: hoy Google controla toda la cadena de la IA

“Nos queda un respiro”: el director del Hospital de Clínicas alertó por la severa crisis que atraviesan ante la falta de financiamiento

INFOBAE AMÉRICA

Svetlana Alexiévich: “El fascismo se ha expandido como si nada”

Svetlana Alexiévich: “El fascismo se ha expandido como si nada”

Lo dieron por muerto en 2022: hoy Google controla toda la cadena de la IA

Venció el plazo para que el Estado entregue actas del caso “Nos Faltan 3”: familiares denuncian incumplimiento

Bolivia vuelve a habilitar retiros de hasta 3.000 dólares del sistema financiero y el envío de remesas

¿Cómo la organización de las requisas en las cárceles guatemaltecas influye en el hallazgo recurrente de objetos ilegales?

DEPORTES

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

Arsenal y Atlético de Madrid definirán al primer finalista de la Champions League: todo lo que hay que saber

El dramático video que muestra cómo dos surfistas fueron perseguidos por un tiburón blanco: “No pares”

¿Neymar a Boca Juniors? La frase que alimentó los rumores sobre la llegada del astro brasileño al fútbol argentino

San Lorenzo y Deportivo Riestra afrontarán duelos importantes para su futuro en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

Lanús jugará frente a Always Ready en la altura de Bolivia por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones