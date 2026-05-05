Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: en la audiencia de hoy se esperan detalles sobre la autopsia

El juicio por la muerte de Maradona sigue desde las 10 de la mañana con testimonios clave. Esta vez, declararán los expertos que le hicieron la autopsia a Diego la misma tarde en la que murió. Hablarán de su causa de muerte, el horario y los detalles de cómo estaban sus órganos al fallecer.
¿Agonizó 12 horas?, es una de las preguntas clave que deberán responder los testigos. En el debate oral nulo, dos de ellos habían afirmado que Diego sufrió un largo período de agonía que no fue advertido. De ser así, este dato perjudicaría a los imputados que estaban a cargo de su atención.
“El líquido se le generó estando vivo”, declaró un forense sobre el abdomen de Maradona
Federico Corasaniti, jefe de la División Morgue de San Isidro, fue el primer testigo del día. Se trata de uno de los forenses que participó de la autopsia al cuerpo.
Su declaración, que fue vía zoom, contradijo lo que intentan sostener muchas de las defensas de los imputados: que la panza de Diego se hinchó post mortem.
“El abdomen estaba globoso, distendido. Si apoyaban los dedos en la piel del abdómen dejaba la impronta, esto es signo de edema a nivel subcutáneo que de ninguna manera se puede producir estando la persona muerta. Los cadáveres, uno de los primeros signos que sufren, es la deshidratación: pierden líquido. Todo este líquido se generó en vivo en este caso”, aseguró el experto.
Y agregó: “Lo característico en este caso es la distención no solo a nivel anterior sino de los lados. Tenía signos de edema pulmonar y edema generalizado según el análisis externo en el lugar del hecho”.
Comenzó la audiencia
A pesar del pedido de los jueces de arrancar a las 10 de la mañana, la jornada arrancó con una leve demora nuevamente. Los primeros en declarar serán dos forenses que hicieron la autopsia de Maradona.
Hasta 12 horas de agonía, los órganos hinchados y un corazón lleno de grasa. Esos impactantes detalles, entre muchos otros, se escucharán este martes en el juicio por la muerte de Maradona, que se reanuda a las 10 de la mañana con una jornada clave para la acusación.