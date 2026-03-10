Quién era el sospechoso que murió en un tiroteo con la Policía durante una pool party en Esteban Echeverría

El sospechoso que murió en un tiroteo con la Policía: una cámara del interior de la quinta registró parte del enfrentamiento armado

Un enfrentamiento armado durante una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, terminó con un muerto y dos detenidos, luego de que la Policía Bonaerense irrumpiera en el lugar tras el dato de que allí había sospechosos buscados por una causa por robo de autos.

Según pudo saber Infobae, el fallecido fue identificado por los investigadores. Se trata de Diego Ezequiel López. Tenía 23 años y domicilio en la localidad de Lavallol, partido de Lomas de Zamora, sin empleos en blanco registrados.

López, además, tenía antecedentes penales y una orden de captura emitida por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora desde el 30 de septiembre de 2022. La medida fue registrada a nombre de la jueza Marta Pascual.

En su prontuario figuran detenciones previas. En agosto de 2021 fue acusado en una causa por infracción a la Ley de drogas 23.737, que penaliza la tenencia, tráfico, comercialización y producción de estupefacientes.

López también enfrentó una acusación por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en concurso con tenencia ilegal de arma.

El tiroteo se produjo en una quinta y dejó como saldo la muerte de López y dos detenciones

La vida delictiva lo llevó a estar preso en la Unidad Penal 45 de Melchor Romero, destinada a internos con padecimientos mentales y jóvenes adultos. Recuperó la libertad en agosto de 2023.

Sin embargo, casi un año después volvió a ser arrestado. En julio de 2024, cayó durante una serie de allanamientos en Malvinas Argentinas y Adrogué, cuando la Policía buscaba a los autores de un violento ataque a un cardiólogo en Glew. En ese caso, que capturó la atención de los medios, la víctima fue baleada y herida de gravedad por motochorros, logrando recuperarse.

Durante esos operativos, agentes de la Bonaerense interceptaron un Peugeot 208 gris en el que López estaba junto a otros jóvenes. En el procedimiento detuvieron a los dos principales sospechosos del ataque al médico, mientras que López quedó detenido porque tenía un pedido de captura vigente por otra causa.

López había sido detenido en julio de 2024 al ser encontrado junto a dos hermanos acusados por un violento asalto a un cardiólogo en Glew

Los caminos de López y la Policía volvieron a cruzarse este lunes en la quinta de Esteban Echeverría. Agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) allanaron el lugar en busca de integrantes de una banda dedicada a robar autos y realizar entraderas, con al menos 15 hechos cometidos. Habían obtenido el dato de que dos sospechosos se encontraban allí, en medio de una pool party.

Cuando los efectivos irrumpieron en la quinta, López se encontraba en una habitación de la planta alta de la casa, acompañado de al menos dos jóvenes. Tenía un arma que, se supo luego, en los registros figuraba como robada.

Imágenes tomadas desde el interior de la casa -y que encabezan esta nota- muestran el momento en que López, vestido con zapatillas blancas, musculosa y bermuda turquesa y gorra negra, se sube a una cama y dispara a través de una ventana hacia los efectivos.

En medio del enfrentamiento, trató de escapar saltando por la ventana hacia el terreno lindero. Otro sospechoso, que vestía ropa oscura, hizo lo mismo previamente.

El momento en que otro de los sospechoso salta a través de la ventana, al igual que lo hizo López

Durante el intercambio de disparos, López resultó herido de bala en la cabeza y el pecho. Murió poco después.

En el operativo, además, fueron detenidos dos sospechosos identificados como Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez. Ambos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 descentralizada de Esteban Echeverría, que ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para las pericias en la vivienda.