Se incendió un hotel en pleno centro porteño: hubo 6 asistidos y 100 huéspedes evacuados

Un incendio en el noveno piso del hotel HR Luxor, ubicado en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890, movilizó durante la madrugada de este domingo a cinco dotaciones de bomberos de la Ciudad y a voluntarios de Puerto Madero. La emergencia dejó seis personas asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendidas en el lugar y unos 100 huéspedes evacuados.
Según el reporte oficial al que tuvo acceso Infobae, el siniestro comenzó a las 00:15 y se logró controlar hacia las 2:20. Las llamas se originaron en el piso nueve de la torre, un edificio de diez plantas situado entre las calles Esmeralda y Sarmiento, lo que provocó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia.
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Desde el Ministerio de Seguridad porteño indicaron que el incendio se gestó sobre un colchón y mobiliarios propios del ambiente “en una extensión de 3,00 x 2,00 y 1,50 metros de alto”.
Personal de Defensa Civil, Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito colaboraron en las tareas de evacuación y en el operativo montado en la zona. El Puesto de Comando de Bomberos funcionó en el lugar para coordinar las acciones y garantizar la seguridad de los ocupantes.
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De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, entre los afectados hubo dos hombres y cuatro mujeres mayores de edad, quienes recibieron atención médica en el sitio por exposición al humo y cuadros leves, por lo cual recibieron oxígeno-terapia. Ninguno de los pacientes requirió derivación a hospitales, según precisó el SAME. Cien personas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras avanzaban los trabajos para extinguir el fuego y ventilar la estructura afectada.
Cinco móviles de bomberos y equipos voluntarios participaron en el control del incendio, que se limitó al sector del noveno piso sin propagarse a otras áreas del hotel. La circulación vehicular en el entorno de la avenida Presidente Roque Sáenz Peña permaneció interrumpida hasta que los peritos y operativos finalizaron su labor. Las causas del incendio permanecen bajo investigación de las autoridades competentes.
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