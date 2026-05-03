Se incendió un hotel en pleno centro porteño: hubo 6 asistidos y 100 huéspedes evacuados

El incendio se desató en el noveno piso del inmueble ubicado a metros del Obelisco

Un incendio en el noveno piso del hotel HR Luxor, ubicado en la avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890, movilizó durante la madrugada de este domingo a cinco dotaciones de bomberos de la Ciudad y a voluntarios de Puerto Madero. La emergencia dejó seis personas asistidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendidas en el lugar y unos 100 huéspedes evacuados.

Según el reporte oficial al que tuvo acceso Infobae, el siniestro comenzó a las 00:15 y se logró controlar hacia las 2:20. Las llamas se originaron en el piso nueve de la torre, un edificio de diez plantas situado entre las calles Esmeralda y Sarmiento, lo que provocó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia.

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Dos bomberos con equipo de protección operan mangueras en el interior oscuro y humeante de una estructura afectada por el fuego, en un hotel del centro porteño

Desde el Ministerio de Seguridad porteño indicaron que el incendio se gestó sobre un colchón y mobiliarios propios del ambiente “en una extensión de 3,00 x 2,00 y 1,50 metros de alto”.

Personal de Defensa Civil, Policía de la Ciudad y agentes de Tránsito colaboraron en las tareas de evacuación y en el operativo montado en la zona. El Puesto de Comando de Bomberos funcionó en el lugar para coordinar las acciones y garantizar la seguridad de los ocupantes.

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Bomberos trabajan en el lugar tras el incendio reportado en un hotel de Puerto Madero, con el Obelisco iluminado de fondo en la noche porteña.

De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades, entre los afectados hubo dos hombres y cuatro mujeres mayores de edad, quienes recibieron atención médica en el sitio por exposición al humo y cuadros leves, por lo cual recibieron oxígeno-terapia. Ninguno de los pacientes requirió derivación a hospitales, según precisó el SAME. Cien personas fueron evacuadas de manera preventiva, mientras avanzaban los trabajos para extinguir el fuego y ventilar la estructura afectada.

Cinco móviles de bomberos y equipos voluntarios participaron en el control del incendio, que se limitó al sector del noveno piso sin propagarse a otras áreas del hotel. La circulación vehicular en el entorno de la avenida Presidente Roque Sáenz Peña permaneció interrumpida hasta que los peritos y operativos finalizaron su labor. Las causas del incendio permanecen bajo investigación de las autoridades competentes.

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