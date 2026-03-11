El oscuro prontuario del líder de la banda de ladrones que cayó tras el tirotearse con la Policía en una pool party

Darío Ezequiel Crivelli, el líder de la banda que robaba autos en el sur del Conurbano bonaerense.

Un día después del violento tiroteo entre una banda delictiva y personal de la Policía Bonaerense durante una pool party en una quinta de la localidad 9 de Abril, Esteban Echeverría, el fiscal Andrés Devoto, a cargo de la causa, continuó con una serie de allanamientos en distintas unidades penitenciarias de la provincia.

Los procedimientos fueron ordenados en el marco de la causa que tramita en Unidad Funcional de Instrucción N°1. Los delincuentes forman parte de una organización dedicada al robo de autos y a cometer entraderas en la zona sur del Conurbano bonaerense.

En uno de los operativos, llevado a cabo en la Unidad Penal 14 de General Alvear, los investigadores de la DDI lomense concretaron la detención del líder de la organización, identificado como Darío Ezequiel Crivelli (46).

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, Crivelli, con domicilio en la localidad 9 de Abril y quien supo ser propietario de un lavadero de autos, cumple una condena a 30 años de prisión por dos homicidios.

Asimismo, durante su carrera delictiva registra fugas de dos sedes policiales.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, fue en mayo de 2014 cuando el Tribunal en lo Criminal N° 9 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a Crivelli a 16 años de prisión por el delito de homicidio.

Meses después, ya en 2015, Crivelli se fugó por primera vez de la cárcel, cuando se encontraba alojado en una comisaría de Monte Grande.

Dos años más tarde, Crivelli volvió a matar. Fue hallado culpable de los delitos de homicidio agravado por haberse cometido con violencia ejercida mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con homicidio en grado de tentativa agravado por haberse cometido con violencia ejercida mediante el empleo de arma de fuego, hechos ocurridos el 10 de noviembre del año 2017 en la localidad bonaerense de El Jagüel.

La decisión del tribunal fue unificar las penas a las que había sido sentenciado Crivelli, por lo cual hoy en día cumple una condena de 30 años que, seguramente, se extenderá por su participación activa en la banda que robaba autos y cometía entraderas en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Tiroteo en una pool party y más de 30 allanamientos

El pasado lunes, una fiesta que se llevaba a cabo en una quinta de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, terminó con un enfrentamiento armado entre la Policía Bonaerense y sospechosos de una banda dedicada al robo de autos, con un muerto de 23 años y dos detenidos.

La causa que derivó en el allanamiento empezó en mayo del año pasado, cuando agentes policiales se tirotearon con un grupo que había robado un Toyota Yaris.

El enfrentamiento se produjo en una quinta y dejó como saldo un muerto

En ese operativo, uno de los delincuentes quedó detenido y le secuestraron un celular que, al ser revisado luego, expuso el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de autos, venta ilegal y uso para cometer entraderas.

A partir de ese teléfono y otras pruebas, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda y su relación con un jefe -Crivelli- que ya estaba preso en una cárcel bonaerense.

Los investigadores también definieron los roles de cada integrante: en el reporte policial se detalló que había “encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas/documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de los fondos producto de ilícito”.

En la investigación se comprobaron al menos 15 hechos, lo que llevó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento.

Respecto del operativo de la pool party, se activó porque, en medio de la investigación, los detectives obtuvieron el dato de que en la quinta de 9 de Abril estaban dos de los sospechosos buscados. Así también se dispuso el allanamiento de urgencia al lugar.

En la quinta fueron detenidos dos sospechosos

Fueron agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) los que entraron al predio. Allí fueron recibidos por un delincuente armado que apareció en la planta alta de la casa, apuntando a los policías. Los efectivos dispararon y el sospechoso, que saltó al vacío y cayó herido con balazos en la cabeza y el pecho, murió.

El procedimiento fue filmado por los efectivos. En las imágenes se observa a un primer hombre saltar desde una ventana hacia el patio del terreno lindero, apenas ingresaron los policías.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el fallecido tenía antecedentes, una orden de captura vigente y que el arma que llevaba también figuraba como robada. De 23 años, fue identificado como Diego Ezequiel López.

Por su parte, entre la madrugada y la mañana de este martes, la Policía y la DDI de Lomas de Zamora llevaron a cabo 33 nuevos allanamientos en los que además de notificar a Crivelli de la causa en su contra, arrestaron a Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio.

Salvo Torres y Montenegro, los demás ya estaban presos en las unidades penitenciarias de La Plata, Magdalena y General Alvear.

En los procedimientos, además, resultaron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes (72) por el delito de tenencia ilegal de armas; Lautaro Joaquín Torres (22), por infracción al artículo 289 del Código Penal, que refiere a la falsificación de marcas/contraseñas oficiales, billetes de transporte público, o la alteración/supresión de la numeración de objetos registrados legalmente; y Eros Emanuel Benítez (19), por infracción a la Ley de drogas 23.737 y tenencia ilegal de armas.