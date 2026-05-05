Crimen y Justicia

La madre de “Pequeño J” organizó su defensa desde Perú: habla su abogado argentino

Lucas Contreras Alderete representa a Tony Janzen Valverde, acusado de participar en el brutal triple crimen narco de Florencio Varela. Se declaró inocente en su indagatoria de hoy. Cómo sigue la estrategia de la defensa

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Hombre con cabeza rapada sentado en un avión, junto a un agente con casco y otro con camisa de PFA INTERPOL de espaldas, durante un traslado
Janzen Valverde en el avión de Fuerza Aérea que lo trajo a Buenos Aires.

La situación de “Pequeño J” tuvo un cambio inesperado en la mañana de este martes. Ningún abogado particular se había presentado en la víspera de su indagatoria por el triple crimen narco de Florencio Varela. Tony Janzen Valverde Victoriano, su nombre completo, enfrentaría al Juzgado Federal N°2 de Morón con un defensor oficial a horas de ser extraditado desde Perú, conectado desde la sala de computadoras de la cárcel de Marcos Paz. Sin embargo, poco antes del interrogatorio, su abogado argentino se presentó en la causa.

Uno creería que, con un acusación monstruosa -triple femicidio agravado por alevosía y ensañamiento, privación ilegítima de la libertad agravada, con una posible pena de prisión perpetua en el horizonte, la familia Valverde abandonaría a su hijo a su suerte. Sin embargo, ese abogado fue elegido desde Perú por la propia familia, por la madre y la hermana de “Pequeño J”.

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No solo eso: la propia familia Valverde envió un abogado desde Perú para sondear la situación.

Así lo confirma el abogado mismo, el penalista Lucas Contrera Alderete. “La familia envió un abogado de su confianza desde Perú. Este abogado se entrevistó con una decena de profesionales, incluyéndome. Finalmente, mi perfil -académico y con experiencia- es el que más confianza le dio y por eso la familia me eligió”, aseveró Contreras.

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Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"
Lucas Contreras Alderete, abogado de "Pequeño J"

Tony Janzen se declaró inocente en la indagatoria de hoy. Incluso, lamentó las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“El traslado y su instalación en el establecimiento penitenciario de Marcos Paz se prolongó hasta entrada la madrugada. Por razones de seguridad, no me dejaron verlo hasta hoy a la mañana. Lo entrevisté y acompañé en su declaración indagatoria, todo vía Zoom”, continúa Contreras.

El abogado afirma: “Debido a la escueta entrevista que mantuvimos y al hecho de que no pude estudiar la causa en profundidad, le recomendé expresamente que haga uso de su derecho de negarse a declarar. De todas formas, aseguró en la audiencia ser inocente”.

La llegada de "Pequeño J" a la base aérea de El Palomar Título

Contreras Alderete planea visitar mañana miércoles a “Pequeño J” en Marcos Paz para llevar adelante una entrevista en profundidad. El abogado sabe bien que la historia, por lo pronto, se centra en la calificación: Valverde, todavía, no fue acusado de narco en la Justicia federal, con varios testimonios que lo apuntan como “un pequeño” de la banda del Bajo Flores, una suerte de manager de dealers como su compañero de fuga Matías Ozorio.

El juez Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi le adjudican el rol de coautor en el triple crimen. “Hay testigos que ubican a Valverde en la casa durante el crimen”, asegura un investigador del caso. Una es Celeste González Guerrero, una de las imputadas. El otro es un testigo de identidad reservada.

La investigación original del caso, a cargo de la UFI de Homicidios de La Matanza y la DDI de la misma jurisdicción -realizada por los fiscales Adrián Arribas, Diego Rulli, una de las más exhaustivas de la historia reciente- lo ubica mediante testimonios y filmaciones en encuentros clave previos al crimen, ocurrido el 19 de septiembre de 2025.

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