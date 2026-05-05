Estos son los montos de Asignaciones Familiares Anses de mayo 2026

La Anses aplicó una actualización de 3,38% en las Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso un aumento del 3,38% en los montos correspondientes a las Asignaciones Familiares y en los topes de ingresos del grupo familiar, a partir de mayo de 2026. La medida, publicada en la Resolución 111/2026, modifica tanto los valores de las prestaciones como los límites de ingresos establecidos en la Ley 24.714 y su normativa complementaria. Los importes y escalas actualizados regirán para todos los pagos realizados desde el quinto mes del año.

Las Asignaciones Familiares de Anses varían de acuerdo con el tipo de prestación, el nivel de Ingresos del Grupo Familiar (IGF) y la situación laboral del beneficiario. Para trabajadores en relación de dependencia y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo en la zona general, los principales valores quedan distribuidos del siguiente modo:

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Asignación por Hijo: IGF hasta $1.093.852: $70.651 por hijo IGF entre $1.093.852 y $1.604.240: $47.658 por hijo IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826 por hijo IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873 por hijo

Asignación por Hijo con Discapacidad: IGF hasta $1.093.852: $230.032 por hijo IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733 por hijo IGF desde $1.604.240,01: $102.705 por hijo

Asignación por Prenatal: Mismos valores que la Asignación por Hijo, según el rango de ingresos.

Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo

Asignación por Nacimiento: $82.353

Asignación por Adopción: $492.366

Asignación por Matrimonio: $123.307

Los nuevos montos y topes de ingresos aplican a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la AUH.

Estos importes corresponden a la zona general, que incluye la mayor parte del país. En regiones diferenciales, como la Patagonia, los valores pueden resultar superiores. Cada prestación exige cumplir requisitos específicos de ingresos y presentar la documentación correspondiente.

El ajuste del 3,38% en los valores y topes de ingresos responde al mecanismo de movilidad previsto en la normativa vigente. Esta actualización periódica modifica los importes conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, tomando como referencia los valores de marzo de 2026. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la inflación avanzó 3,4% durante el tercer mes del año.

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Cuándo cobro Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

El calendario de pagos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo es el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo sigue el mismo esquema que la AUH, con acreditaciones según la terminación del DNI:

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DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Los valores y topes de ingresos se ajustan a partir del IPC.

Asignación por Prenatal

El calendario de la Asignación por Prenatal establece las siguientes fechas de cobro:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de la Asignación por Maternidad pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El pago de las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento, adopción) se realiza entre el 12 de mayo y el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Estas asignaciones se abonan entre el 11 de mayo y el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

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Prestación por Desempleo

Para la Prestación por Desempleo, el pago se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Anses aclaró que el calendario de pagos de mayo de 2026 no introduce cambios respecto a meses anteriores. Los requisitos, el sistema de acreditación y los grupos de beneficiarios se mantienen sin variantes.

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