Sociedad

Tragedia en Tornquist: cuatro muertos y tres heridos tras un choque frontal entre dos autos sobre la ruta 76

Las víctimas fatales eran oriundas de la localidad bonaerense de Lanús y del barrio porteño de Caballito. Tres fallecieron en el acto y el otro en el hospital

Guardar
Dos autos chocaron de frente sobre la ruta 76, en la zona de Abra Ventana, Torquinst
Dos autos chocaron de frente sobre la ruta 76, en la zona de Abra Ventana, Torquinst

Un violento siniestro vial ocurrido este domingo por la mañana dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y tres heridos en la ruta provincial 76, a la altura del sector conocido como Abra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist.

El hecho se produjo alrededor de las 7.30 cuando por causas que aún se investigan colisionaron de frente dos automóviles. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido sobre la calzada, evidenciando la magnitud del choque.

PUBLICIDAD

De inmediato se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona, con la intervención de bomberos voluntarios, efectivos de la policía comunal, ambulancias, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes trabajaron en la asistencia a las víctimas y el ordenamiento del lugar.

Según informó el sitio Noticias Tornquist, el siniestro involucró a un Ford Focus, dominio AC347DM, conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba acompañado por Griselda Buchanan, también de 47 años. Ambos, no residentes, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.

PUBLICIDAD

El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, dominio PQK-917, conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, oriundo de CABA, quien también sufrió lesiones y fue derivado al nosocomio local.

El hombre y la mujer que viajaban a bordo de Ford Focus resultaron heridos
El hombre y la mujer que viajaban a bordo de Ford Focus resultaron heridos

En el Citroën viajaban además Talía Araceli Mansilla, de 29 años, oriunda de la localidad bonaerense de Lanús; María de los Milagros Chirinos, de 28 años, del barrio porteño de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años, de CABA; y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31 años, también de Caballito.

Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval fallecieron en el lugar, mientras que Quaglio murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

Las autoridades judiciales y peritos trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. No se descarta que factores como la velocidad, las condiciones del camino o la visibilidad hayan influido en el desenlace.

En el lugar también se hicieron presentes funcionarios municipales y autoridades de la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil, quienes coordinaron las tareas durante varias horas.

El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las pericias y las tareas de remoción de los vehículos siniestrados.

Dos choques fatales en rutas de Córdoba

En tanto, dos siniestros viales ocurridos en las últimas horas en el sudeste de la provincia de Córdoba dejaron como saldo dos hombres muertos, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh, en el departamento Marcos Juárez. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y bomberos voluntarios tras ser alertados por un siniestro vial de consideración.

Te puede interesar:Recapturaron a “El Loco” Cárdenas: cumplía prisión por homicidio y había escapado durante una sesión de terapia

Por causas que aún no fueron establecidas, un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 89 años colisionó con un camión con acoplado marca Scania 111, conducido por un chofer de 34 años. El impacto motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia, que procedieron a asistir a los involucrados.

El conductor del vehículo de menor porte fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital local por personal de bomberos voluntarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento minutos después de su ingreso al centro de salud. En tanto, el camionero no presentó lesiones de gravedad.

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones
Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Las autoridades trabajaron en la recolección de peritajes y testimonios para determinar la mecánica del accidente.

En un hecho separado pero de similares características, otro hombre perdió la vida en la localidad de Canals durante la madrugada de este domingo

El siniestro ocurrió en la intersección de la ruta provincial N° 3 y la calle San Juan, donde personal policial y un servicio de emergencias médicas acudieron tras recibir un llamado alertando sobre un choque.

Al arribar al lugar, constataron el deceso de un automovilista cuya identidad aún no había sido confirmada al cierre de esta edición. Según las primeras informaciones, la víctima se desplazaba en un automóvil Ford Ka y, por motivos que se investigan, impactó contra un camión marca Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del conductor del auto, sin que los equipos médicos pudieran hacer nada para salvarlo.

Temas Relacionados

choque fatalaccidente de tránsitosiniestro fatalTronquinstAbra Ventanaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

A través de un operativo, la fuerza de seguridad porteña arrestó a un peruano con antecedentes y condena previa, y a otras dos mujeres chilenas por el robo de perfumes y cremas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Uno de los siniestros ocurrió durante la noche el sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh. El otro, en la madrugada de este domingo en la localidad de Canals

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Se incendió un hotel en pleno centro porteño: hubo 6 asistidos y 100 huéspedes evacuados

El siniestro se originó pasada la medianoche en el noveno piso de un inmuble ubicado en el barrio de San Nicolás. Trabajaron cinco dotaciones de bomberos y el Same debió atender a seis personas en el lugar

Se incendió un hotel en pleno centro porteño: hubo 6 asistidos y 100 huéspedes evacuados

Se espera un domingo frío en el AMBA y siguen las alertas por fuertes vientos en cuatro provincias

El SMN estimó que, tras el fin de semana, las temperaturas en el AMBA continuarán en valores otoñales, sin lluvias previstas hasta mediados de la semana próxima

Se espera un domingo frío en el AMBA y siguen las alertas por fuertes vientos en cuatro provincias

Gianinna Maradona: las señales que recibe de Diego, el juicio y el plan que cree que hubo detrás de su muerte

La hija del Diez se sinceró sobre el duelo por su papá y contó cómo ve el debate oral donde hay siete imputados por su fallecimiento. “Nos quieren responsabilizar a nosotros”, cuestionó

Gianinna Maradona: las señales que recibe de Diego, el juicio y el plan que cree que hubo detrás de su muerte
DEPORTES
Lionel Messi y su familia llegaron al circuito para ver el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Lionel Messi y su familia llegaron al circuito para ver el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: Lionel Messi llegó al circuito junto a su familia

Nadia Podoroska conquistó su primer título tras más de 400 días sin jugar por una lesión

La cumbre matrimonial en medio del escándalo de infidelidad entre un reconocido entrenador y una periodista: “Confianza rota”

Un piloto de Fórmula 1 fue descalificado antes del Gran Premio Miami: el beneficio para Alpine

TELESHOW
Así llegaron Maia Reficco y Franco Colapinto a la carrera del GP de Fórmula 1: risas, mates y gestos de amor

Así llegaron Maia Reficco y Franco Colapinto a la carrera del GP de Fórmula 1: risas, mates y gestos de amor

El tierno momento de Bastián Demichelis con su hermana Emma en su cumpleaños: el video que grabó Evangelina Anderson

Antonela Roccuzzo sorprendió con una nueva lectura para reflexionar lejos del género fantástico

Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

Georgina Barbarossa contó la depresión que superó a través de su programa de tele y el impacto que tiene en la gente

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: El Corredor 27 de Febrero cuadruplica usuarios y fortalece transporte público en Santo Domingo

República Dominicana: El Corredor 27 de Febrero cuadruplica usuarios y fortalece transporte público en Santo Domingo

Aumentan penas de prisión por estafa agravada y simple en Panamá

Hezbollah amenazó con frustrar las negociaciones directas entre Líbano e Israel y advirtió que no las implementará

EEUU y Filipinas desplegaron misiles antibuque NMESIS en las islas filipinas más cercanas a Taiwán

Raticida en la comida de los bebés: detuvieron en Austria al hombre que sembró el pánico en los supermercados de Europa