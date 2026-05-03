Tragedia en Tornquist: cuatro muertos y tres heridos tras un choque frontal entre dos autos sobre la ruta 76

Dos autos chocaron de frente sobre la ruta 76, en la zona de Abra Ventana, Torquinst

Un violento siniestro vial ocurrido este domingo por la mañana dejó un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y tres heridos en la ruta provincial 76, a la altura del sector conocido como Abra de la Ventana, en el partido bonaerense de Tornquist.

El hecho se produjo alrededor de las 7.30 cuando por causas que aún se investigan colisionaron de frente dos automóviles. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los vehículos terminó sobre la banquina, mientras que el otro quedó detenido sobre la calzada, evidenciando la magnitud del choque.

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De inmediato se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona, con la intervención de bomberos voluntarios, efectivos de la policía comunal, ambulancias, personal de Defensa Civil y agentes de tránsito, quienes trabajaron en la asistencia a las víctimas y el ordenamiento del lugar.

Según informó el sitio Noticias Tornquist, el siniestro involucró a un Ford Focus, dominio AC347DM, conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba acompañado por Griselda Buchanan, también de 47 años. Ambos, no residentes, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.

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El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, dominio PQK-917, conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, oriundo de CABA, quien también sufrió lesiones y fue derivado al nosocomio local.

El hombre y la mujer que viajaban a bordo de Ford Focus resultaron heridos

En el Citroën viajaban además Talía Araceli Mansilla, de 29 años, oriunda de la localidad bonaerense de Lanús; María de los Milagros Chirinos, de 28 años, del barrio porteño de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años, de CABA; y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31 años, también de Caballito.

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Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval fallecieron en el lugar, mientras que Quaglio murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

Las autoridades judiciales y peritos trabajan para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. No se descarta que factores como la velocidad, las condiciones del camino o la visibilidad hayan influido en el desenlace.

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En el lugar también se hicieron presentes funcionarios municipales y autoridades de la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil, quienes coordinaron las tareas durante varias horas.

El tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las pericias y las tareas de remoción de los vehículos siniestrados.

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Dos choques fatales en rutas de Córdoba

En tanto, dos siniestros viales ocurridos en las últimas horas en el sudeste de la provincia de Córdoba dejaron como saldo dos hombres muertos, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primero de los episodios se registró durante la noche del sábado sobre la ruta provincial N° 12, a la altura de la localidad de Cavanagh, en el departamento Marcos Juárez. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y bomberos voluntarios tras ser alertados por un siniestro vial de consideración.

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Por causas que aún no fueron establecidas, un automóvil Ford Ka conducido por un hombre de 89 años colisionó con un camión con acoplado marca Scania 111, conducido por un chofer de 34 años. El impacto motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia, que procedieron a asistir a los involucrados.

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El conductor del vehículo de menor porte fue rescatado y trasladado de urgencia al hospital local por personal de bomberos voluntarios. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se constató su fallecimiento minutos después de su ingreso al centro de salud. En tanto, el camionero no presentó lesiones de gravedad.

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Las autoridades trabajaron en la recolección de peritajes y testimonios para determinar la mecánica del accidente.

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En un hecho separado pero de similares características, otro hombre perdió la vida en la localidad de Canals durante la madrugada de este domingo

El siniestro ocurrió en la intersección de la ruta provincial N° 3 y la calle San Juan, donde personal policial y un servicio de emergencias médicas acudieron tras recibir un llamado alertando sobre un choque.

Al arribar al lugar, constataron el deceso de un automovilista cuya identidad aún no había sido confirmada al cierre de esta edición. Según las primeras informaciones, la víctima se desplazaba en un automóvil Ford Ka y, por motivos que se investigan, impactó contra un camión marca Fiat 619 N1 que se encontraba estacionado sobre la calzada.

El fuerte impacto provocó la muerte instantánea del conductor del auto, sin que los equipos médicos pudieran hacer nada para salvarlo.