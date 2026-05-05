Panamá incauta más de 1,600 paquetes de droga en operativos marítimos

Embarcaciones sospechosas fueron interceptadas durante patrullajes en costas panameñas. Archivo

La incautación de 1,672 paquetes de presunta droga, el decomiso de tres embarcaciones y la aprehensión de cuatro hombres marcaron el resultado de cuatro operaciones antidrogas ejecutadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en distintas zonas del país, en un contexto de refuerzo de los controles marítimos en el Pacífico Central y el Caribe panameño.

Las acciones se desarrollaron en Panamá Oeste, Colón y Coclé, como parte de una estrategia orientada a interrumpir rutas del narcotráfico y reducir el flujo de sustancias ilícitas que transitan por el territorio nacional.

PUBLICIDAD

La primera operación se realizó al sur de Playa La Ermita, en el distrito de San Carlos, donde unidades aeronavales detectaron una lancha artesanal con dos ocupantes en actitud sospechosa. Durante la inspección se ubicó un bulto con presunta droga, además de un paquete adicional y un envoltorio plástico, lo que motivó la retención inmediata de la embarcación.

Los tripulantes, junto con los indicios recabados, fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, bajo coordinación de la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste, que asumió las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

Paquetes de presunta droga fueron hallados dispersos en playas de la provincia de Coclé. Archivo

En una segunda intervención, desarrollada al norte de Portobelo, provincia de Colón, las autoridades lograron la incautación de 700 paquetes de presunta sustancia ilícita y el aseguramiento de otra embarcación sospechosa con dos tripulantes.

Tras un seguimiento marítimo y posterior interdicción, se confirmó la presencia del cargamento ilegal y se procedió con la aprehensión de los ocupantes, quienes quedaron a órdenes del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

El caso fue trasladado a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, reforzando la articulación institucional en este tipo de operativos.

La tercera operación se concentró en la playa de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, donde unidades en tierra ubicaron 621 paquetes de presunta droga dispersos a orilla de playa, lo que evidencia el uso de métodos de abandono de carga para evadir a las autoridades.

PUBLICIDAD

Vehículo tipo mula fue inspeccionado en Ancón, donde se detectó droga oculta. Archivo

La sustancia fue asegurada en el lugar y posteriormente trasladada a la Base Aeronaval de Aguadulce, bajo la supervisión de la Fiscalía de Drogas de Coclé, donde se realizó el conteo oficial del decomiso como parte del proceso investigativo.

En una cuarta acción, desarrollada en el sector de El Salado de Aguadulce, unidades aeronavales detectaron una embarcación que intentaba ingresar a un río, cuyos ocupantes huyeron hacia un manglar cercano al notar la presencia de las autoridades.

PUBLICIDAD

La nave fue abandonada y posteriormente asegurada, encontrándose en su interior 350 paquetes de presunta sustancia ilícita, que fueron trasladados igualmente a la Base Aeronaval de Aguadulce por instrucción de la Fiscalía de Drogas, consolidando así uno de los decomisos más relevantes de la jornada.

A estos resultados se suma un operativo paralelo ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, denominado Operación Mustang, desarrollado en el corregimiento de Ancón, en la ciudad de Panamá.

PUBLICIDAD

Durante un control rutinario, los agentes realizaron un registro exhaustivo a un vehículo tipo mula, donde detectaron varias maletas camufladas en la parte inferior del chasis, que contenían un total de 125 paquetes con presunta droga. El conductor fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades judiciales, junto con la evidencia incautada.

Detenidos por microtráfico

En paralelo, las autoridades también reportaron avances en la lucha contra el microtráfico, un fenómeno que impacta directamente la seguridad ciudadana. En lo que va de 2026, un total de 108 personas han sido condenadas por este delito, mientras que 20 individuos permanecen en detención preventiva por un período de seis meses.

PUBLICIDAD

Un total de 128 personas han sido detenidas por microtráfico en lo que va de 2026, entre condenados y en detención preventiva, según cifras oficiales. Archivo

Estas acciones han permitido el decomiso de 7,888 carrizos de cocaína, 1,883 bolsitas de marihuana, 338 pastillas de éxtasis, 274 bolsitas de crispí y 613 fragmentos de piedra, evidenciando la magnitud del mercado local de drogas.

Además de las sustancias ilícitas, las autoridades han incautado balanzas digitales, materiales de embalaje y otros indicios vinculados a la distribución de drogas al menudeo, lo que apunta a la desarticulación de redes locales dedicadas a este tipo de actividad.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional que continuará con estos operativos, en conjunto con el Ministerio Público, como parte de una estrategia integral para combatir el narcotráfico en todas sus escalas, desde el tráfico internacional hasta la venta en comunidades.