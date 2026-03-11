Crimen y Justicia

Comenzaron a indagar a los integrantes de la banda que cayó tras tirotearse con la policía en una pool party

Son diez los sospechosos: la mayoría ya se encontraba bajo arresto en distintas cárceles, incluido el líder de la organización criminal

El enfrentamiento se produjo en una quinta y dejó como saldo un muerto

Durante este miércoles, la Justicia avanzó con las indagatorias a los acusados de integrar la banda que cayó tras el tiroteo en una pool party en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

En ese operativo, las autoridades arrestaron a dos sospechosos luego del enfrentamiento que terminó con un muerto, y después de ese hecho se realizaron más de 30 allanamientos en los que otros ocho hombres quedaron detenidos por el caso, relacionado con el robo de autos y asaltos a viviendas.

Según contaron fuentes de la investigación a Infobae, cinco de los detenidos fueron indagados este miércoles por el fiscal a cargo del expediente, Andrés Devoto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Esteban Echeverría.

Todos optaron por negarse a declarar.

Los 10 detenidos y notificados
Para este jueves se espera que se presenten otros seis acusados ante la fiscalía.

La investigación del caso lleva ya un largo tiempo: arrancó en mayo del año pasado, cuando la Policía Bonaerense se tiroteó con una banda que había robado un Toyota Yaris. A partir del secuestro de un celular durante ese operativo, los investigadores detectaron el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de vehículos, venta ilegal y uso de autos para cometer entraderas en la zona sur del Gran Buenos Aires.

En el marco de la causa, el lunes se llevó a cabo un operativo de urgencia en una quinta de 9 de Abril, donde se realizaba una fiesta. Los investigadores llegaron hasta allí luego de que uno de los acusados subiera a su cuenta de Instagram una foto en la que se lo veía posando en la pileta y con una pistola calibre 9 milímetros.

El enfrentamiento también fue registrado en video desde el interior de la quinta

Tras la autorización de la Justicia, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpió en el lugar. Los delincuentes los recibieron a los tiros.

Diego Ezequiel López, de 23 años, murió tras enfrentarse con los agentes y tratar de escapar saltando por una ventana. Otros dos jóvenes, Jonathan Alejandro Rodríguez (21) y Nicolás Eduardo Llanelli (22), fueron arrestados en el lugar y puestos a disposición del fiscal.

Con los datos obtenidos, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda, que tenía como líder a Darío Ezequiel Crivelli (46), actualmente alojado en la Unidad Penal 14 de General Alvear.

Oriundo de Esteban Echeverría, Crivelli supo ser propietario de un lavadero de autos y actualmente cumple una condena a 30 años de prisión por dos homicidios. Durante su carrera delictiva registra fugas de dos sedes policiales.

Pese a estar bajo arresto, Crivelli, de acuerdo a las fuentes consultadas, era el cabecilla que dirigía a los otros sospechosos identificados en la investigación y detenidos en los 33 allanamientos realizados tras el tiroteo: Brian Uriel Torres (20), Tamara Micaela Montenegro (20), Darío Ezequiel Crivelli (46), Gonzalo Uriel Alderete (23), Andrés Yamil Cisterna (19), Ismael Esteban Díaz (24), José Luis Torres Loto (34) y Fernando Fabián Tripichio. Todos están acusados de conformar una asociación ilícita.

Darío Crivelli, el preso señalado
Salvo los dos primeros, los demás ya estaban presos en distintas unidades penitenciarias.

En los operativos, además, fueron aprehendidos Hugo Domingo Pelayes por tenencia ilegal de armas, Lautaro Joaquín Torres por falsificación de numeración de objetos registrados y Eros Emanuel Benítez por infracción a la ley de drogas y tenencia ilegal de armas.

Entre los elementos secuestrados en los allanamientos figuran seis armas de fuego, 111 municiones, celulares, documentos falsos, vehículos adulterados y una máquina para contar billetes.

