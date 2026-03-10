Crimen y Justicia

Tiroteo y muerte en una pool party: la Policía allanó una quinta y se enfrentó con una banda de ladrones

Ocurrió en un domicilio de Esteban Echeverría donde se desarrollaba una fiesta. Uno de los sospechosos falleció y otros dos fueron detenidos

Una fiesta en una quinta de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, terminó con un enfrentamiento armado entre la Policía Bonaerense y sospechosos de una banda dedicada al robo de autos, con un muerto y dos detenidos.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, la causa que derivó en el allanamiento empezó en mayo del año pasado, cuando agentes policiales se tirotearon con un grupo que había robado un Toyota Yaris.

En ese operativo, uno de los delincuentes quedó detenido y le secuestraron un celular que, al ser revisado luego, expuso el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de autos, venta ilegal y uso para cometer entraderas.

A partir de ese teléfono y otras pruebas, la DDI de Lomas de Zamora identificó a los distintos miembros de la banda y su relación con un jefe que ya estaba preso en una cárcel bonaerense.

Los investigadores también definieron los roles de cada integrante: en el reporte policial se detalló que había “encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas/documentación, sujetos dedicados a la adulteración de los rodados, choferes y responsables de la administración de los fondos producto de ilícito”.

En la investigación se comprobaron al menos 15 hechos, lo que llevó a la Justicia a dictar 33 órdenes de allanamiento. En total, en esos procedimientos se detuvo a 15 personas.

Respecto del operativo de la pool party, se activó porque, en medio de la investigación, los detectives obtuvieron el dato de que en la quinta de 9 de Abril estaban dos de los sospechosos buscados. Así también se dispuso el allanamiento de urgencia al lugar.

Fueron agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) los que entraron al predio. Allí fueron recibidos por un delincuente armado que apareció en la planta alta de la casa, apuntando a los policías. Los efectivos dispararon y el sospechoso cayó herido con balazos en la cabeza y el pecho. Murió después en el hospital.

Si bien hasta el momento no ha trascendido su identidad, las fuentes consultadas por este medio indicaron que el fallecido tenía antecedentes, una orden de captura vigente y que el arma que llevaba también figuraba como robada.

El procedimiento fue filmado por los efectivos. En las imágenes se observa a un hombre saltar desde una ventana hacia el patio del terreno lindero, apenas ingresaron los policías.

Como se ve en el video, en la vivienda había muchas personas, todas identificadas. Dos terminaron detenidos: se trata de Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez. Ambos serán indagados en las próximas horas.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Javier Martínez, quien solicitó la intervención de Gendarmería Nacional para realizar las pericias en la vivienda.

