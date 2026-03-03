Crimen y Justicia

Un funcionario de Escobar baleó a un conductor en medio de una discusión de tránsito

Se trata de Raúl Lafuente, quien se desempeñaba como director del cementerio de Belén y fue separado de su cargo tras protagonizar el episodio y quedar detenido por la Policía Municipal

Guardar
Un funcionario de Escobar fue
Un funcionario de Escobar fue separado de su cargo tras protagonizar un incidente de tránsito

Un funcionario del municipio bonaerense de Escobar fue detenido por la Policía local luego de haber participado en una discusión de tránsito que terminó con un conductor baleado. Además, fue rápidamente apartado de su cargo. Según confirmaron fuentes oficiales, se trata de Raúl Lafuente, quien hasta este lunes dirigía el cementerio del distrito.

El incidente de violencia callejera que derivó en la salida del funcionario comenzó en la calle Lamadrid al 600. Lafuente circulaba por allí acompañado por dos personas. En esas circunstancias impactó el espejo retrovisor de otro vehículo.

Testigos relataron que la situación escaló de una discusión verbal con el conductor del auto siniestrado a una pelea física, hasta que Lafuente extrajo un arma de fuego y, en un disparo dirigido al suelo, el proyectil rozó la pierna del otro automovilista.

En redes sociales, vecinos aseguraron que el herido estaba acompañado de otras personas y que amenazaron a Lafuente con un hacha.

Lo concreto, de acuerdo a fuentes de la Policía Municipal de Escobar, es que tras abrir fuego, Lafuente y sus acompañantes intentaron escapar, pero fueron aprehendidos minutos después en la salida de Ruta Provincial 26 y la Autopista Panamericana, a unos pocos kilómetros de donde había iniciado todo.

Por su parte, el herido recibió atención médica de emergencia por parte del SAME Escobar y fue trasladado al Hospital Provincial Erill, donde le realizaron curaciones y su estado fue considerado fuera de peligro.

La Municipalidad de Escobar notificó que, de inmediato, se inició un procedimiento sumarial y se realizó la correspondiente denuncia judicial. Según informaron a través de un comunicado, el Municipio puso a disposición de la Justicia toda la documentación y las actuaciones vinculadas al caso para colaborar en el esclarecimiento del incidente, al que calificaron de “lamentable”.

El incidente ocurrió el lunes
El incidente ocurrió el lunes

Desde la administración local, además, remarcaron que la decisión de apartar a Lafuente responde a la gravedad de los hechos y al compromiso institucional con la transparencia en el accionar de sus funcionarios.

Agredido con un fierro en Castelar

Alejandro Darío Vargas, un hombre de 63 años, estuvo varios días internado por un hundimiento de cráneo provocado durante una pelea de tránsito en Castelar. La víctima fue agredida por dos hermanos que circulaban en una camioneta Fiat Fiorino luego de un roce entre vehículos.

El episodio se produjo el lunes de la semana pasada, cuando Vargas, acompañado por su esposa e hijo, circulaba en una Ford Ranger por la Autopista del Oeste y se incorporaba a la avenida Vergara. Allí, una maniobra de cierre con la Fiorino generó una discusión que se prolongó hasta un semáforo de la calle Juan Manuel de Rosas, en Castelar.

La tensión aumentó cuando uno de los hermanos, Oscar Ricardo Maciel, descendió del vehículo portando una llave para quitar tuercas de rueda tipo “L”, mientras su hermano Ceferino sostenía una varilla de hierro. Tras un cruce de insultos, los agresores dañaron la Ford Ranger y amenazaron a Vargas.

En respuesta, el conductor extrajo un rifle de aire comprimido, aunque lo mantuvo dentro de su funda. En ese momento, Oscar Maciel le asestó un golpe en la cabeza con la llave en L, dejándolo inconsciente. Vargas fue internado de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía, donde fue operado por la fractura y recibió el alta días después.

Los agresores intentaron huir, pero fueron retenidos por vecinos hasta la llegada de la Policía Bonaerense. La fiscalía agravó la imputación contra Oscar Maciel por tentativa de homicidio, mientras que su hermano Ceferino enfrenta cargos por amenazas agravadas y daño.

La situación judicial de los hermanos Maciel, defendidos por un defensor oficial, dependerá de la evolución médica de la víctima, quien continuará bajo control neurológico. El caso sigue bajo investigación del fiscal Claudio Oviedo.

Temas Relacionados

EscobarViolencia urbanaDiscusión de tránsitoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Los videos de los robos de los delincuentes que asaltaron cinco comercios en Esteban Echeverría: están presos

Uno de los sospechosos había sido detenido 48 horas después del último golpe que dieron. Fue por una causa por una portación de armas

Los videos de los robos

Motochorros mataron a un camionero que integraba una agrupación solidaria de rockeros en Esteban Echeverría

Rodrigo Núñez tenía 36 años. Fue atacado por cuatro delincuentes mientras circulaba por Camino de Cintura. Volvía de trabajar

Motochorros mataron a un camionero

Ernestina Pais tuvo un accidente con su auto en Vicente López y se negó a hacer el test de alcoholemia

El vehículo que manejaba la empresaria y periodista chocó contra un Alfa Romeo en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras

Ernestina Pais tuvo un accidente

Ordenaron la prisión preventiva para el acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años

El hecho ocurrió en diciembre en la provincia de Córdoba. El sospechoso se había dado a la fuga por los techos de los edificios linderos

Ordenaron la prisión preventiva para

Irán a juicio los dos rugbiers acusados de atacar brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

Se trata del caso de Martín Gonzalo Cáceres. La víctima aún está internada y con secuelas neurológicas tras la brutal golpiza

Irán a juicio los dos
DEPORTES
El show de atajadas de

El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la sufrida clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey

La increíble historia detrás del video viral de la apretada de la barra de Godoy Cruz: “El que no quiera jugar, que se vaya”

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

TELESHOW
Anamá Ferreira reveló en Infobae

Anamá Ferreira reveló en Infobae en Vivo el consejo que le dio a Marta Fort antes de su debut en el mundo del modelaje

Maxi López contó cómo logró recomponer su vínculo con Wanda Nara tras su separación: “No podía verla ni en figurita”

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

INFOBAE AMÉRICA

Chefs con estrellas Michelin alertan

Chefs con estrellas Michelin alertan sobre la inminente extinción de la anguila europea y promueven quitarla del menú

La inteligencia artificial reveló los secretos de un juego de mesa romano tras casi 20 siglos

Proyecto de túnel peatonal bajo el Canal entra en fase final del concurso de The Boring Company

Entre osos míticos y leyendas ancestrales: así es Mato Tipila, la roca sagrada que guarda el espíritu de los Lakota Sioux en Estados Unidos

Venezuela firmó nuevos contratos para exportar petróleo y derivados a Estados Unidos