Un hombre fue golpeado con un fierro durante una violenta pelea de tránsito en Castelar

El episodio se registró en Castelar

Un violento episodio se registró en las últimas horas en la ciudad de Castelar, en el oeste del Gran Buenos Aires, donde un hombre fue golpeado con un fierro por dos hermanos tras una discusión de tránsito.

Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez, en la zona de Castelar Norte. Por la brutalidad del impacto, la víctima se desvaneció en el lugar.

El video que encabeza la nota, captado desde un edificio cercano, registró con claridad la secuencia. Todo comenzó en horas de la tarde tras una discusión verbal entre un hombre y dos hermanos, aparentemente a raíz de un roce entre sus vehículos.

El fierro con el que golpearon a la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción de Primer Plano Online, el conductor de la camioneta descendió armado con un rifle con intención de enfrentar a los otros involucrados. En ese contexto, uno de los agresores -quienes serían vecinos de Morón y empleados de una empresa de motores eléctricos- lo atacó con un fierro utilizado para aflojar tuercas de llantas y lo dejó inconsciente.

Los agresores serán indagados este miércoles por la mañana.

La escena, que recordó a una situación propia de Relatos salvajes, terminó con la víctima trasladada por una ambulancia del SAME de Morón al sanatorio de Ramos Mejía, donde quedó internada en terapia intensiva.

La víctima bajó de su auto con un rifle en la mano.

Los hermanos intentaron escapar, pero fueron reducidos por testigos hasta la llegada de la Policía. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la Policía”, gritaron los testigos al agresor que usó el fierro.

Los detenidos son hermanos.

Finalmente, los agresores fueron identificados como R.M. y C.M. Este miércoles por la mañana serán indagados por el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la UFI N° 5 de Morón, bajo la calificación de lesiones graves. Esto podría cambiar de acuerdo con la evolución del estado de salud de la víctima.

Motociclista mató a golpes a uno automovilista en Berazategui

En los últimos días, la localidad de Ranelagh, partido bonaerense de Berazategui, fue escenario de un salvaje crimen en el que un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito.

Todo ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366, tras un choque entre un auto Chevrolet Corsa, manejado por un hombre de 51 años, y una moto, conducida por un joven de 25. La secuencia fue filmada por un testigo.

Por motivos que todavía son materia de investigación, ambos comenzaron a discutir por el incidente de tránsito hasta que la situación de salió de control. Según se observa en la filmación del hecho, en un momento el dueño del auto tomó un palo, se dirigió hacia el motociclista y comenzó a golpearlo.

El joven, en ese momento, se defendió y logró repeler el ataque. Sin embargo, la pelea no terminó allí: de acuerdo con el video, el joven de 25 años abordó al dueño del Corsa y le golpeó en el piso dos veces, hasta matarlo.

En un segundo video, que trascendió luego del hecho, se llega a ver primero cómo el motoquero primero le dio un golpe cuando el automovilista todavía estaba a bordo de su vehículo. Luego, le pateó la puerta al Corsa. En el medio, se escuchan insultos entre los dos protagonistas.

El diario local de Berazategui La Misión indicó que al lugar arribaron de inmediato dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató la muerte de la víctima.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 horas de ayer, para su traslado a la Morgue Judicial.

Por su parte, el joven de 25 años fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh bajo la calificación de homicidio.