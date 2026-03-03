Crimen y Justicia

La intimidad de Nahuel Gallo en el Centinela: almuerzo con los jefes, análisis médicos y su futuro en Gendarmería

Tras el encierro en el centro de detención El Rodeo 1, en Venezuela, el gendarme se recupera en el edificio principal de la Fuerza Federal. Por qué no le sacan fotos

El oficial Nahuel Gallo, reconocido
El oficial Nahuel Gallo, reconocido por su servicio, comparte un tierno momento con su hijo durante un encuentro público, rodeado de asistentes.

No hay imágenes oficiales de Nahuel Gallo dentro del Edificio Centinela de Gendarmería, ubicado sobre Antártida Argentina al 100, en el barrio de Retiro. Y esa decisión tiene un motivo: respetar la intimidad y la recuperación del gendarme que pasó 448 días encerrado en el centro de detención El Rodeo 1, en Venezuela.

Incluso, en la misma línea, no hubo personal de prensa ni de protocolo pertenenciente a Gendarmería en su arribo al país en un vuelo gestionado por la AFA. Sí hubo un cordón de seguridad y la presencia de la banda de música de la Fuerza con el fin de “reconfortarlo”.

Sin embargo, Infobae pudo acceder a algunos detalles de la estadía de Gallo en la sede principal de la Fuerza Federal, que depende del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.

Vista del Edificio Centinela de
Vista del Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina, mostrando su arquitectura brutalista, la bandera nacional y un cañón histórico en su exterior. (Adrián Escandar)

De acuerda a las fuentes, el gendarme ocupa un cuarto del edificio y almuerza y cena con los jefes. Anoche, lo hizo con su mujer, María Alexandra Gómez, y su hijo, quienes fueron a visitarlo.

El silencio y la ausencia de postales en torno a la figura del gendarme en la base principal de la Fuerza generó algunos rumores que fuentes oficiales desmintieron. Por ejemplo, aquella versión vinculada a su presunto retiro.

“No hay ningún pedido y no tiene los años de servicio que establece la ley orgánica para poder hacerlo. Por el contrario, él sigue en actividad”. “Está bien de ánimo y está cómodo. Cuando le informamos la posibilidad de alojarlo en el Edificio Centinela se puso más que feliz”, remarcaron.

Esa información fue confirmada a este medio por Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería. “No hay ninguna solicitud de baja”, remarcó.

Nahuel Gallo se encuentra con
Nahuel Gallo se encuentra con su hijo al llegar a la Argentina

Por otro lado, las fuentes indicaron que las autoridades evalúan premiarlo o condecorarlo. Oficialmente, Gallo es considerado, por el momento, víctima de una detención ilegítima.

“Hay muchas cosas que resolver. Desde su sueldo que está depositado en su cuenta, hasta pagar impuestos. Todo eso lleva tiempo”, detallaron. Aclararon que tiene acceso a su celular, a la televisión y diarios. “Los tiempos los maneja él”.

Otro asunto que está en estudio es su próximo destino de servicio. Gallo está destinado a Mendoza, pero es probable que consensúen un traslado a Buenos Aires de forma definitiva. “Lo está pensando”, detallaron. “Hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta”, agregaron.

“Primero están los estudios clínicos, radiografías, resonancias, exámenes de nutrición y psicológico”, explicaron. Aunque a simple vista se nota que, al menos, perdió varios kilos, la fuente destacó: “Está evolucionando muy bien, todavía se está ubicando en tiempo y espacio”, cerraron.

Este lunes, en diálogo con Telenoche, Gómez habló sobre el estado de su pareja. “En sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen venezolano a la Argentina. Lo que me pudo contar es que nunca entendió por qué hubo tanto ensañamiento con él, por qué lo tenían tan aislado y tan incomunicado”, reveló.

“Nahuel estaba dentro de una lista de los que no podían tener ningún tipo de comunicación ni de visita. Es más fuerte de lo que ya era”, aseguró Gómez.

“Fue demasiado tiempo viviendo en un lugar asqueroso, pálido. Nahuel no está pálido, está amarillo. Recibía sol una hora al día, 23 horas del día dentro de una celda. Tiene un agotamiento físico. Lo que tenga que durar ahí lo vamos a respetar”, cerró.

