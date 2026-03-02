La esposa de Nahuel Gallo habló tras la liberación del gendarme: “No tuvimos ningún tipo de contacto con la AFA”

María Alexandra Gómez sostuvo que el argentino que estuvo secuestrado durante 448 días por el régimen chavista “nunca entendió por qué tuvo tanto ensañamiento con él”. Y apuntó contra las autoridades de Venezuela: “Jugaron la vida de una persona, son criminales que tienen que pag

A 24 horas de que se conoció la noticia de la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que estuvo secuestrado en Venezuela durante 448 días, su esposa habló sobre cómo fue el momento en el que se enteraron y las primeras reflexiones sobre lo que vivió mientras estuvo detenido de forma ilegal en El Rodeo I.

En diálogo con Telenoche, ante la pregunta sobre si habían tenido comunicación con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, María Alexandra Gómez remarcó: “No tuvimos ningún tipo de contacto con la AFA, más allá de la información que se nos dio de cuando Nahuel estaba siendo liberado en ese momento”.

Respecto a lo que vivió dentro del centro de detención ilegal que tiene el régimen chavista en Caracas, la esposa de Gallo sostuvo que la única persona que puede contar lo que vivió es él mismo. “Lo único que te puedo decir que en sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen venezolano a la Argentina. Lo que me pudo contar es que nunca entendió por qué hubo tanto ensañamiento con él, por qué lo tenían tan aislado y tan incomunicado”, reveló.

“Nahuel estaba dentro de una lista de los que no podían tener ningún tipo de comunicación ni de visita. Es más fuerte de lo que ya era. Va a tener un propósito muy bonito, porque si Dios le permitió sobrevivir. Anoche me lo dijo: ‘Víctor fue la persona que hizo que todas las mañanas quisiera despertarme’”, aseguró Gómez.

El oficial Nahuel Gallo, reconocido por su servicio, comparte un tierno momento con su hijo durante un encuentro público, rodeado de asistentes.

En ese marco, se refirió a cómo está el gendarme después de estar más de un año encarcelado de forma ilegal. “Fue demasiado tiempo viviendo en un lugar asqueroso, pálido. Nahuel no está pálido, está amarillo. Recibía sol una hora al día, 23 horas del día dentro de una celda. Tiene un agotamiento físico. Lo que tenga que durar ahí lo vamos a respetar”, dijo en relación al estado de salud del gendarme que es monitoreado por médicos de la Gendarmería.

Y lanzó: “Venezuela nunca dio una explicación de por qué estuvo 445 días en una desaparición forzada. Nahuel nunca estuvo preso, Nahuel estuvo secuestrado en Venezuela. Ellos jugaron la vida de una persona, son criminales que tienen que pagar”.

Justamente, la noticia sobre la liberación se conoció en horas de la tarde del domingo, después de una pesadilla que comenzó el 8 de diciembre de 2024 cuando fue detenido de forma ilegal en la frontera entre Colombia y Venezuela, hasta las 4.30 de la madrugada de este lunes, cuando Gallo finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y pudo abrazar a su familia.

“Estamos felices, creo que era lo que queríamos desde hace muchísimo tiempo porque Nahuel no debería haber estado en esta situación. Fueron 448 días privado de su libertad. A mí no me cabe la felicidad en el pecho; es un descanso tanto para Nahuel, que estaba viviendo una pesadilla, como para nosotros, que nunca se nos ocurrió bajar los brazos durante todo este tiempo”, afirmó la esposa del gendarme.

Nahuel Gallo se abraza con su esposa e hijo en un conmovedor momento de reencuentro familiar, expresando profunda emoción tras un periodo de ausencia.

En ese sentido, señaló que anoche, mientras regresaban de la terminal aeroportuaria, el gendarme se emocionó con volver a ver la bandera argentina. “Anoche veía las banderas cuando volvíamos por la autopista y decía: ‘Lo que extrañé mi país’. Extrañó mucho, fue mucho tiempo en una situación lamentable”, contó.

Asimismo, sostuvo que las horas previas a la liberación todo era incertidumbre puesto que habían recibido una comunicación de los presos de El Rodeo I en donde afirmaban que "el argentino había sido liberado“. Y Gómez explicó: ”Mi mamá era parte de esas vigilias que pernoctaban en la cárcel. Tuvo la oportunidad de pasarme esa información de primera mano. Desde ese día empezamos con una incertidumbre tremenda. Lo pudimos confirmar el domingo a la mañana, que Nahuel había sido sacado, mas no teníamos la precisión de que había sido liberado“.

“Alrededor de las 4 de la tarde, cuando la senadora Patricia Bullrich me hace una llamada para indicarme que íbamos a tener muy pronto muy buenas noticias y esas buenas noticias se transformaron en lo que habíamos soñado durante 448 días”, agregó.

La ministra Patricia Bullrich, acompañada por Nahuel Gallo y Alejandra Monteoliva, participa en un evento junto a personal de seguridad y funcionarios.

Tras su llegada al pais y mientras se recupera, la senadora Bullrich, que estuvo cerca de la familia durante todas las semanas en las que no había noticias del gendarme, lo recibió en Ezeiza. Ahora, según pudo saber Infobae, existe una idea de la jefa de la bancada libertaria en el Senado de recibir al uniformado en su despacho de esta Cámara para conversar con más tranquilidad y felicitarlo por la entereza y valentía que le permitió resistir el secuestro.

Si bien todavía no hay una fecha definida, ya que el efectivo recién se reencontró con su familia y se sometió a estudios médicos para chequear su estado de salud, el encuentro se haría realidad dentro de poco.

De hecho, tampoco se descarta que Gallo pueda ser atendido por el propio Presidente en la Casa Rosada, aunque en la cúpula del Poder Ejecutivo aclaran que esto “todavía no está en los planes”.