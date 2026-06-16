Política

El Gobierno oficializó los cambios en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema y otras autoridades

La decisión había sido anticipada horas antes por este medio. La normativa abarca también designaciones dentro del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. De acuerdo con el texto, buscan acelerar los nombramientos

Guardar
Google icon
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia junto al titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia junto al titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques

Tal como anticipó Infobae, el Gobierno publicó hoy el decreto 467/2026 que modifica el procedimiento para la selección de jueces para la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General y el Defensor General de la Nación.

Tras el extenuante proceso que demandó la aprobación de los 74 pliegos semanas atrás, en el Senado, la medida se formalizó esta madrugada en Boletín Oficial y fue elaborada y firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata de una reforma sobre el decreto 222 y 588 de 2003 —y sus modificaciones posteriores, entre ellas el decreto 267/2024— que busca eliminar la etapa administrativa previa a la nominación de titulares, reducir plazos y modernizar el sistema de publicación de antecedentes de los candidatos.

PUBLICIDAD

Ambas normativas, vigentes desde hace más de diez años, establecían que el Ejecutivo debía publicar los antecedentes de los candidatos y abrir una instancia de observaciones ciudadanas en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de formalizar cualquier nominación.

Mahiques junto a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)
Mahiques junto a Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

El nuevo decreto derogó esa instancia con el argumento de que el Senado ya garantiza esos mecanismos de publicidad y participación a través de audiencias públicas obligatorias y la recepción de observaciones por parte de la ciudadanía, establecidas en su propio reglamento interno. Mantener este paso implicaba una duplicación de instancias que solo demoraba el trámite sin agregar valor sustantivo, confirmaron a este medio fuentes oficiales.

PUBLICIDAD

La participación ciudadana y las impugnaciones seguirán siendo posibles, pero ocurrirán directamente en la Cámara alta y no antes de que el pliego llegue a la misma.

El nuevo esquema también reemplaza la publicación de nominaciones en diarios de circulación nacional por la difusión en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia, en línea con los canales digitales de comunicación actuales. Los candidatos tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales “con la nómina de los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, sus modificaciones y su reglamentación”.

Juan Bautista Mahiques
El titular de la cartera de Justicia firmó el decreto

La difusión de los antecedentes del candidato ya no se realizará en el Boletín Oficial ni en diarios de circulación nacional, sino en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más cortos. El Gobierno sostiene que esta adecuación responde a la dinámica actual de comunicación y a las tecnologías disponibles, y que la reducción de los plazos de publicación contribuye a hacer el trámite más expedito.

Otra modificación relevante apunta a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El decreto mantiene la obligación de que el organismo elabore informes sobre el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, pero fija por primera vez un plazo máximo de cinco días para su confección y aclara que deben preservar el secreto fiscal. Antes, no existía ese plazo ni esa uniformidad entre los dos decretos originales.

En el decreto no se mencionó la recomendación que el texto 222/2003 le imponía al presidente de contemplar la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de nominar candidatos.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación
Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 4 de junio de 2026, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado).-

Qué no cambia

La reforma no altera el procedimiento constitucional ni el reglamentario del Senado de la Nación. Las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la votación por dos tercios de los miembros presentes quedan intactas.

“Los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana no se suprimen”, dijeron a Infobae, dado que esas instancias están garantizadas en la etapa legislativa.

La nueva normativa tampoco altera dos obligaciones centrales para los postulantes: la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y de potenciales conflictos de intereses, y la intervención de ARCA para verificar el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales.

Temas Relacionados

Corte SupremaJuan Bautista Mahiquesjuecesdecreto 467/2026Últimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo

En un acto en Entre Ríos se refirieron a la necesidad de reconstruir el vínculo con el sector agropecuario. Plantearon propuestas para mejorar la conectividad, la financiación y la legislación en el agro

El PJ Federal le hizo un guiño al campo y vuelve a poner en debate el programa económico del peronismo

Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield

El juez federal Luis Armella fijó audiencias para Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabián Tucker. Declaran semanas después de que cinco imputados del entorno del financista Maximiliano Ariel Vallejo, amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, se negaran a responder preguntas

Sur Finanzas: las nuevas indagatorias apuntan a la ex cúpula directiva del Club Atlético Banfield

El gobernador de Chaco anunció un aumento salarial para la Policía

Será de un 30% en los servicios adicionales desde julio. La medida forma parte de un paquete para 2026 e incluye cambios en ingresos y supervisión

El gobernador de Chaco anunció un aumento salarial para la Policía

El PRO exigió la presentación de Adorni en el Congreso y reclamó: “Podría resolver esta situación renunciando”

El diputado Álvaro González apuntó contra el jefe de Gabinete y aseguró que se trata de un problema del Poder Ejecutivo. Además, afirmó: “No estoy de acuerdo con la moción de censura porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo”

El PRO exigió la presentación de Adorni en el Congreso y reclamó: “Podría resolver esta situación renunciando”

El canciller Quirno informó los motivos por los que el gobierno de Bolivia rechazó el ingreso de diputados argentinos

Según el funcionario argentino las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias en la documentación presentada por la delegación en los controles migratorios. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó

El canciller Quirno informó los motivos por los que el gobierno de Bolivia rechazó el ingreso de diputados argentinos

DEPORTES

Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

Palermo contó el detrás de escena de su conmovedor encuentro con Scaloni en la conferencia: “Yo soy medio sensible”

Partidos del Mundial 2026, hoy martes 16 de junio: fixture y horarios completos de la fecha 1

El posteo de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026: la frase especial que eligió

Con un divertido blooper de Ozzy, Marcelo Tinelli hizo sus predicciones y anticipó cómo ve a la Selección

Impacto en el Mundial 2026: el entrenador que fue verdugo de Argentina con el que Túnez negocia para reemplazar a Lamouchi

TELESHOW

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Nancy Dupláa se acercó a despedir a Taty Almeida, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano que hizo explotar a Yanina Zilli: “¿Qué ve la gente?”

La angustia de Denise Dumas al aire por la desaparición de su gata: “Se llama Mina y nunca salió de casa”

El show de Maxi Kilates en Infobae Mundial: interpretó sus éxitos y terminó sumándose a una competencia de jueguitos

Los Jaimitos de Videomatch volvieron en Infobae Mundial: la canción que le dedicaron a Tinelli, Messi y Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

En medio de los ataques masivos rusos, Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares

En medio de los ataques masivos rusos, Reino Unido suministrará uranio enriquecido a Ucrania para asegurar sus centrales nucleares

Trump negó que Estados Unidos haya acordado pagar USD 300 millones a Irán como parte del acuerdo de paz

Marcela Cabutti, en una muestra con el viento como historia, memoria y abrazo

Los últimos momentos de Benito Mussolini y Clara Petacci, los amantes atrapados durante un intento de fuga

Adopciones irregulares en Guatemala: Procuraduría General busca frenar el intento del Ministerio Público de archivar el caso que salpica a Consuelo Porras