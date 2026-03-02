La bochornosa audiencia por el juicio a la enfermera de Maradona: “No se puede convertir en show un debate por la muerte de una persona”

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 (AP Foto/Marcos Brindicci)

“No se puede convertir en show un debate por la muerte de una persona”, fue quizá la frase más lapidaria para describir lo que pasó este lunes ante la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, María Coelho. El apuntado es uno solo: Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Gisella Dahiana Madrid, quien eligió ser juzgada por un jurado popular y no ir al juicio técnico como los siete profesionales de la salud imputados por el “homicidio simple con dolo eventual” por la muerte de Diego Maradona.

Hay una filmación de lo sucedido este lunes en la audiencia preparatoria para el juicio por jurados a la enfermera, que se hará luego del debate a los otros siete imputados y por el que su defensa pide celeridad y anticiparlo, pero que, a la hora de cocinar los bifes, como se dice, apaga el fuego.

Hay un acta también de lo que ocurrió y que derivó en una nueva audiencia para el 6 de abril. E, incluso, estuvo presente un veedor del Colegio de Abogados de San Isidro, pedido -curiosamente- por la defensa de la enfermera “para resguardar los derechos de los abogados”.

¿Qué pasó? No fue una mañana fácil en los Tribunales de San Isidro, según pudo reconstruir Infobae. “La defensa se pasó toda la audiencia chicaneando”, resumieron en una oración lo que sucedió en la sala.

El posteo de Baqué

Los antecedentes no eran buenos tampoco. Baqué había dicho en diciembre pasado que la jueza “quería su documental con toga” y eso le valió una presentación por parte de la magistrada ante el Tribunal de Ética.

El meollo del asunto navega en que el abogado pretende que el juicio a la enfermera se haga antes del debate central, se acordó que no será así porque no corresponde, apeló y se lo rechazaron.

Este lunes, no bien inició la audiencia, la magistrada les hizo saber a las partes que pretende fluidez para llegar al juicio y ratificó que comenzará tras el que tiene a Luque y Cosachov y compañía como imputados centrales, que se hará nuevamente luego del tropezón del affaire de la ex jueza Julieta Makintach.

Lo primero que hizo Baqué fue solicitar un recurso de reposición y apelar en subsidio. ¿Qué significa esto? En castellano: le pidió a la jueza que cambie la postura y adelante el juicio y, si no lo resolvía, instó para que lo haga la misma Cámara que ya había dicho que no. “No ha lugar”, fue la respuesta de la magistrada tras un cuarto intermedio, pero... El abogado no había vuelto a la sala. Se fue y dejó a su socio, Martín De Vargas solo.

Antes de eso, y al momento de trabajar con la prueba que se presentará en el debate, la Fiscalía, encarnada por Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, dio una nómina de 54 testigos. La querella adhirió.

Cuando fue el turno de la defensa de dar los nombres, aparecieron: el conductor Marcelo Tinelli, la panelista Marcela Tauro, Rocío Oliva, el abogado Mario Baudry, que representa los intereses de Dieguito Fernando en el juicio a la enfermera, y hasta el fiscal Iribarren, parte de la acusación. “Era una cargada”, soltó una de las fuentes consultadas. Otra dijo: “Las partes se opusieron diciéndole que están en un juicio oral, no en un canal de televisión”.

Dahiana Gisela Madrid (REUTERS/Matias Baglietto)

El punto sobre la prueba audiovisual también generó polémica. La magistrada pidió ajustar la cantidad de lo que se le iba a mostrar al jurado, teniendo en cuenta que se trata de la responsabilidad de Madrid: “La Fiscalía le dijo a la jueza que debía seleccionar de lo que tenía para llegar al nivel de exigencia que requería; la defensa soltó que no lo tenía listo aún”, comentaron a este medio.

Lo curioso es que en sus redes sociales Baqué alegó que los fiscales, después de cinco años y cuatro meses, se olvidaron de llevar la prueba de audios que quieren para el debate oral.

Volviendo al regreso del cuarto intermedio y ya con la ausencia de Baqué, su socio Martín De Vargas rechazó las estipulaciones. ¿Qué son? Acuerdos entre las partes para aceptar como probados ciertos hechos que no se discuten y que sirven para agilizar el proceso:

El abogado se negó a aquella en la que se decía que Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, luego la aceptó cuando le mostraron lo irrisoria de su actitud.

E hizo lo mismo cuando quisieron acordar que Madrid es enfermera. De Vargas se quejó: “No estipulo porque ella es acompañante domiciliaria”. A lo que lo interrogaron: “¿No está habilitada, tiene el curso hecho?“. Y no le quedó otra que decir que sí, más allá de sus pedidos de agua porque estaba con fiebre.

“La defensa es arbitraria y caprichosa. Se pasó toda la audiencia chicaneando”, concluyeron las fuentes del caso consultadas por este medio. Otras añadieron: “Queda muy claro que el que no quiso avanzar fue Baqué. Huyó de la segunda parte de la jornada”. Y se fijó la nueva audiencia para el 6 de abril.

Sobre la cuestión de fondo

Hay una cuestión de fondo en la rama Madrid del caso por la muerte de Maradona: el juicio a la enfermera será después de que finalice el debate central contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, que comenzará el 17 de marzo.

Los nuevos jueces del nuevo juicio a Luque, Cosachov y compañía

“En un juicio por jurados, uno puede ‘preparar’ al testigo. Es perfectamente legal. Por supuesto, no hacerlo mentir. Sino prepararlo de manera que deba convencer al jurado. Pero en el juicio técnico uno no puede hacer lo mismo. Y estamos hablando de los mismos testigos. Por lo tanto, hay ahí un problema grave si el juicio por jurados se hace antes”, explicaron siempre las fuentes consultadas por el punto basal que genera el desdoblamiento de la causa.

Para entender esto, hay que retroceder un poco en el tiempo y destacar que la nulidad planteada luego del affaire de la ex jueza Julieta Makintach, que derivó en un nuevo juicio contra el neurocirujano, la psicóloga y compañía, no trastocó la separación de los debates dictaminada originalmente.

En abril del 2023, el juez de garantías Orlando Díaz decidió elevar a juicio la causa Maradona con ocho acusados. Los imputados son aquellos que tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa del partido de Tigre, donde finalmente murió Diego.

Una vez elevada a juicio la causa, se sorteó el tribunal oral encargado del juicio. De esa manera, quien tomó el expediente fue el TOC N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Makintach, quien ocupó la vacante que existía.

Luque y Cosachov

Ya con el tribunal conformado, como suele suceder en este tipo de expediente, llegaron todo tipo de apelaciones por parte de las defensas. Entre ellas, la del defensor de Madrid, quien pidió que su defendida sea juzgada por juicio por jurados. El problema es que el resto quiso ir a un debate tradicional.

La Cámara de Casación Bonaerense decidió darle la razón a Baque y ordenó que se hagan dos juicios: uno para la enfermera por jurados y otro técnico para el resto de los acusados. En ese contexto, se sorteó al TOC N°7 de San Isidro para que se haga cargo de juzgar a la enfermera.

Por el affaire Makintach, se dictaminó nulo el primer juicio técnico a los siete imputados y la jueza Coelho decidió que la continuación del debate contra Madrid quedaba sujeta a la definición sobre los alcances de la nulidad del juicio central.

Los nuevos jueces del nuevo juicio central que tomaron el caso -Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón- definieron que la medida solo aplica para el proceso donde se juzga a los otros 7 imputados, lo que destrabó el caso de Madrid y, tras las apelaciones del defensor, se fijó que se hará luego del debate central.