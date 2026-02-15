Crimen y Justicia

Violencia en el Congreso: detuvieron a la salida de un torneo de box al acusado de lanzar una bomba molotov

La Policía Federal lo arrestó este domingo en Avellaneda por los disturbios en la marcha contra la reforma laboral

La Policía Federal Argentina capturó al sospechoso de haber lanzado una bomba molotov durante los incidentes en el Congreso

La Policía Federal detuvo este domingo en la localidad bonaerense de Avellaneda al sospechoso acusado de haber lanzado una bomba molotov contra las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso de la Nación mientras se debatía la ley de Reforma Laboral, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

Y remarcaron que la captura, realizada por la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, ocurrió a la salida de un torneo amateur de boxeo.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional informaron que se trata de Militon I. Tolomeo, de 39 años, a quien denominaron “el anarquista de la molotov”.

Según explicaron, el sospechoso fue identificado tras el análisis de imágenes que permitieron establecer su participación directa en el lanzamiento de artefactos incendiarios tipo “molotov” contra personal de las fuerzas federales durante la manifestación en contra de la Reforma Laboral.

El sospechoso capturado por la PFA

La detención, realizada por la división Delitos contra la Salud Pública de la PFA, se concretó en la vía pública en territorio bonaerense.

Luego, y por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6 de la Ciudad, que entiende en la causa, se allanó su domicilio del barrio porteño de Caballito, ubicado sobre la avenida Directorio al 600. El detenido aportó la llave de su casa al momento de su arresto.

Parte de lo secuestrado

Allí, los policías secuestraron la vestimenta similar a la utilizada durante el ataque, un bidón de 5 litros con combustible y otro igual de alcohol, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material vinculado a grupos de ideología anarquista, detallaron las fuentes del caso en el que interviene la Unidad Fiscal de Fragrancia Este porteña.

Noticia en desarrollo

