Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.
Una manifestación encabezada por trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda bloqueó casi por completo la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluye efectivos de Gendarmería. Hubo fuertes demoras en el tránsito.
El Senado llega hoy al final de las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes clave para el Ejecutivo libertario: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.