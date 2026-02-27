Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil

Sesión Pública Especial, el 26 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Fotos:Sofia Areco / Comunicación Senado)

El Senado será escenario hoy de un arduo extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.