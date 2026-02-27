Política

Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil

La cámara Alta debatirá dos proyectos de ley que generan un enorme debate. Se espera una extensa sesión

Guardar
Sesión Pública Especial, el 26
Sesión Pública Especial, el 26 de febrero de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires; Argentina (Fotos:Sofia Areco / Comunicación Senado)

El Senado será escenario hoy de un arduo extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.

En pocas líneas:

12:59 hsHoy

Día de protestas contra la reforma laboral: hay movilizaciones en el Obelisco y el Congreso

Las medidas de fuerza se realizan en medio de un fuerte operativo de seguridad. Las marchas, luego, se trasladarán a la plaza del Congreso. La sesión en el Senado comenzará a las 11

Una manifestación encabezada por trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda bloqueó casi por completo la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluye efectivos de Gendarmería. Hubo fuertes demoras en el tránsito.

Leer la nota completa
12:57 hsHoy

El Senado sesionará por última vez en extraordinarias para sancionar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

El encuentro en el recinto comenzará a partir de las 11. La iniciativa sobre trabajo, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar, implica aceptar el cambio realizado por Diputados -sobre licencias médicas- o dejar el texto tal como aprobó la Cámara alta, el 12 de febrero pasado

El pleno del Senado durante
El pleno del Senado durante el primer tratamiento de la reforma laboral, el 11 de febrero pasado (Europa Press)

El Senado llega hoy al final de las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes clave para el Ejecutivo libertario: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

SenadoReforma laboralBaja de la edad de imputabilidadRégimen Penal JuvenilCongreso de la NaciónÚltimas noticias

Últimas noticias

El canciller de Israel destacó su amistad con Milei y anticipó que espera una pronta visita del presidente argentino

Gideon Sa’ar participó ayer de un Festival Argentino que se realizó en Tel Aviv. “El 2025 fue el mejor año en la relación entre Israel y Argentina de toda la historia, pero creo que el 2026 será aún mejor”, dijo

Infobae

Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno monitorea la última sesión de las extraordinarias en medio de la tensión por las protestas

En el oficialismo se preparan para una jornada marcada por manifestaciones de sindicatos y organizaciones sociales, mientras La Libertad Avanza busca cerrar las últimas dos iniciativas antes del discurso de Javier Milei del 1 de marzo

Reforma laboral y Régimen Penal

Luis Petri: “La reforma laboral es constitucional, necesaria y razonable”

El diputado nacional de La Libertad Avanza analizó el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno y respondió a las críticas sobre la reforma laboral y el rol del Congreso

Luis Petri: “La reforma laboral

Una diputada libertaria impulsa un examen psicotécnico para ser candidato: “Es romper con un privilegio”

Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto para que se establezca una evaluación psicológica para los altos cargos públicos, y se les impida ejercer en caso de detectarse una patología

Una diputada libertaria impulsa un

Uno por uno, cómo votó cada senador a la Ley de Glaciares

Luego de que el Senado aprobara la modificación a la ley de explotación de glaciares con un total de 40 votos a favor, el proyecto deberá ser tratado en la Cámara de Diputados

Uno por uno, cómo votó

ÚLTIMAS NOTICIAS

Se están preparando herramientas de

Se están preparando herramientas de inteligencia artificial para el mundo físico

Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno monitorea la última sesión de las extraordinarias en medio de la tensión por las protestas

El momento ideal para pensar en la seguridad del hogar

El bar “Lo de Néstor”, de homenaje al kirchnerismo, cerró sus puertas en forma definitiva

El Gobierno aplicará una suba parcial al impuesto a los combustibles a partir de marzo y postergó el resto para abril

INFOBAE AMÉRICA

Hallaron más cadáveres en el

Hallaron más cadáveres en el sur de Brasil y la cifra de muertes por las lluvias torrenciales subió a 64

Fiscalía allana tres oficinas vinculadas a Panama Ports y retiene documentación

Los talibanes aseguraron que abatieron a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva

El jefe militar de Estados Unidos en Medio Oriente informó a Trump sobre las opciones respecto a Irán

Panamá retira bálsamo desmaquillante tras Alerta sanitaria

DEPORTES

La épica corrida bajo la

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España