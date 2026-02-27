El caso Loan en la antesala del juicio: audiencia clave por la desaparición del nene y el desvío de la investigación

Así luciría Loan a sus 6 años

Llegó el día, la última instancia previa al juicio. Tras zanjar un mar de idas y vueltas, este viernes desde las 9, el Tribunal Oral Federal de Corrientes realizará la audiencia que delimitará el debate contra los 17 imputados del caso Loan Danilo Peña: los siete detenidos del expediente donde se investiga la sustracción y el ocultamiento del menor que cumplió los 6 años estando desaparecido, y los 10 acusados en la causa por el desvío de la investigación, los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.

Loan desapareció el 13 de junio de 2024. Tenía por entonces 5 años. Nada se sabe de él desde ese día y lo único suyo que se encontró fue un botín en un lodazal, que se plantó con el intento de desviar la búsqueda.

La Justicia lo sigue buscando, con un expediente paralelo por trata de personas que tiene al frente a la misma jueza de la causa principal: Cristina Pozzer Penzo. “No se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”, explicaron fuentes oficiales a Infobae.

Mientras tanto, los implicados en el caso Loan se encaminan al juicio, que será, de por sí, extenso, con cientos de testigos y gran cantidad de pruebas documentales, periciales y audiovisuales. En el banquillo estarán los acusados en los dos expedientes por la desaparición del niño, la causa madre y la paralela, ya que la Justicia lo unificó dada la existencia de una “conexidad objetiva”: la vinculación directa entre los hechos investigados y los imputados en ambos expedientes.

La causa madre: ‘Naranjal’

Ese 13 de junio de 2024, Loan asistió junto a su padre a un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.

De acuerdo con la reconstrucción de los fiscales de la causa madre, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, el nene fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

Son los 7 imputados en el expediente ‘Naranjal’: Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento” del niño.

María Noguera y José Peña, los padres de Loan

Para los investigadores, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño y por eso plantaron el botín en un lodazal y también se difundió una falsa noticia sobre su hallazgo.

El comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.

¿Por qué se cree esto? La zona cero de la desaparición y sus adyacencias fueron rastrilladas y se “agotaron todos los recursos posibles”, sin que se hallaran rastros del niño fuera del área del naranjal. Los perros no lograron seguir una trayectoria definida y los testimonios de familiares y vecinos coincidieron en que no era posible que Loan se hubiese perdido sin ser visto o escuchado. Alguien se lo llevó.

El botín de Loan

La causa paralela de los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Dupuy

Pero, mientras Loan era buscado por la Justicia, una red de profesionales que se presentaron como presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.

Son 10 los imputados por la causa paralela: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. Todos profesionales.

Se los acusa por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal el día de su desaparición y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

De la causa se desprende que habrían simulado actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, diseñada para manipular el curso normal de los procedimientos.

Camila Núñez, prima de Loan, estuvo en el almuerzo con su hija y luego fue captada por los presuntos asesores

Están acusados de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos. Están imputados en distintos grados de participación.