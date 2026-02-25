Córdoba: cinco menores le robaron a una mujer, rompieron un auto y agredieron al guardia de un supermercado en una noche

Noche de furia en Córdoba: cinco menores fueron detenidos tras robarle a una mujer y agredir a un guardia de seguridad

La ciudad de Córdoba fue escenario este domingo de dos hechos delictivos protagonizados por menores de edad. Mientras que tres vandalizaron un auto estacionado y agredieron a un guardia de seguridad en la sucursal de una reconocida cadena de supermercados, otros dos delincuentes le arrebataron la cartera a una mujer en un bar. Al cabo de ambos episodios, los cinco sospechosos terminaron aprehendidos por la Policía provincial.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que desde el centro de monitoreo local emitieron un alerta por cuatro menores que estaban agrediendo con palos y piedras al personal de seguridad del hipermercado Carrefour ubicado sobre avenida Colón al 5.000, en el barrio Villa Urquiza.

Cuatro menores atacaron un auto estacionado y luego agredieron a un guardia de seguridad de un hipermercado.

Momentos antes, estos mismos menores habían violentado el vidrio de un Renault Clio estacionado sobre calle La Rioja: rompieron la luneta trasera con un palo de madera, pero no sustrajeron ningún elemento del interior del auto.

Tras ellos, los jóvenes huyeron del lugar e ingresaron a la playa de estacionamiento del mencionado supermercado. Una vez allí, fueron interceptados por un guardia de seguridad que visualizó la situación y logró retenerlos hasta el arribo del móvil policial.

Tres de los cuatro menores fueron aprehendidos.

En ese contexto, los agresores atacaron a los vigilantes mediante el lanzamiento de distintos proyectiles. El video que encabeza esta nota muestra que los atacantes actuaron con total impunidad, frente a la vista de algunos clientes que salían del comercio y observaban la situación sin comprender lo que ocurría.

Tras algunos minutos de violencia y tensión, efectivos policiales retuvieron a tres de los agresores y procedieron a su aprehensión. También secuestraron el palo de madera y una piedra con la que habrían dañado el rodado.

Sustrajeron una cartera y quedaron detenidos

Ese mismo día, pero en el barrio Nueva Córdoba, otros dos menores de edad terminaron detenidos tras arrebatarle la cartera a una mujer en un bar.

Según confiaron fuentes de la fuerza a este medio, los asaltantes ingresaron en horas de la noche a un bar ubicado sobre avenida J. M. de Pueyrredón al 600 y le sustrajeron las pertenencias a una clienta.

Al intentar huir del lugar, uno de los ladrones tropezó y cayó sobre el asfalto, lo cual le produjo escoriaciones leves en el rostro y miembros inferiores.

Tras darse a la fuga, los sospechosos fueron capturados en el marco de un operativo dispuesto en la esquina de Dr. T. Achával Rodriguez y Obispo Trejo.

Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.