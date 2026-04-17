Sociedad

Después de varios días de lluvia, cómo estará el clima este viernes en el AMBA, y qué se prevé para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó mejoras en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Hay alertas en dos provincias de la región del Cuyo

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Mirador El Obelisco en noviembre
Por la tarde y noche, no se esperan lluvias para Ciudad y Gran Buenos Aires. La mayor parte del país presenta también mejoras en el tiempo

Luego de varios días con lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta una mejora de las condiciones climáticas para el próximo fin de semana.

El único momento de posibles lloviznas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%, coincide con el viernes por la mañana, lo que podría generar una sensación de humedad en las primeras horas. Por la tarde y la noche, el cielo estará nublado o parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

La temperatura mínima prevista es de 20° C, con vientos provenientes del surque oscilarán entre 13 y 22 km/h.

El sábado 18 se presentará con cielo mayormente nublado en la mañana y sol a partir de la tarde, sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 27 C° y los vientos serán leves, entre 7 y 12 km/h del sector este.

El domingo 19 se prevé una jornada con nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias (0-10%) y temperaturas de 18 a 25° C.

Recién para el lunes 20 regresan las lloviznas y lluvias débiles en la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de 10 a 40%. Las temperaturas oscilarán entre 19 y 23 C° y los vientos soplarán del sudeste.

Mapa de Argentina mostrando el pronóstico del tiempo del SMN para el 17 de abril de 2026, con la mayor parte del país en verde y el centro-oeste en amarillo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publica el pronóstico del clima para Argentina, destacando un área con alerta en las regiones de Cuyo y central del país. (SMN)

Se aleja el mal tiempo

Semanas atrás, el SMN había anunciado la llegada de una ciclogénesis, definida por especialistas como la formación y evolución de un centro de bajas presiones que origina episodios de mal tiempo. El frente climático se manifestó con el avance de precipitaciones desde el norte y el oeste, con focos en el centro y sur del Litoral, para luego intensificarse sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Es así que esta semana se registraron lluvias en distintas localidades de Buenos Aires, y este jueves continuará una alerta amarilla por precipitaciones en el este de la provincia de Buenos Aires. El sector costero comprendido entre Punta Indio y Miramar se perfila como el punto con mayor registro de caída de agua, pero también se verán afectadas otras localidades localidades como Pinamar, Villa Gesell y Santa Teresita, entre otras.

Al declararse el alerta amarilla, el organismo aclaró que se trata de condiciones climáticas adversas dado que pueden presentarse posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de horas. En la Ciudad y Gran Buenos Aires hubo importantes inundaciones.

Gráfico del pronóstico del tiempo del SMN para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de lluvia, viento y ráfagas para una semana
Gráfico del Servicio Meteorológico Nacional que muestra el pronóstico extendido del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo temperaturas, probabilidad de precipitación y dirección del viento para varios días. (SMN)

Para este viernes 17 de abril, el mapa de alertas meteorológicas muestra que gran parte del país se encuentra bajo condiciones de normalidad, sin alertas destacadas, especialmente en regiones como el norte, noreste, centro y sur de Argentina. En localidades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe y la mayoría de las provincias, no se prevén fenómenos meteorológicos significativos para la jornada.

Sin embargo, se observa una alerta de nivel amarillo en sectores puntuales de Mendoza, por ejemplo en la región y zonas aledañas a San Rafael, y San Luis. Esta advertencia indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden tener impacto local, asociados con una probabilidad de tormentas de entre el 40 al 70 por ciento, que podrían afectar la actividad diaria en esas zonas.

Para las condiciones de alerta amarillo, las autoridades del SMN y el sistema de Defensa Civil suelen compartir una serie de recomendaciones:

  • Evitar sacar la basura para no obstruir los desagües y sumideros.
  • No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.
  • Evitar circular por calles anegadas; en caso de conducir, hacerlo con extrema precaución y mantener las luces bajas encendidas.
  • Retirar objetos de balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.

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