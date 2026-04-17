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Estos son Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2026

Una nueva edición del listado de Great Place To Work® reveló que 65 organizaciones fueron reconocidas por sus buenas prácticas, destacando la confianza, la imagen corporativa y el trabajo en equipo

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Tres empleados jóvenes celebran en una oficina, con dos mujeres mostrando puños cerrados y un hombre con la mano derecha levantada.
El listado de Great Place To Work® destaca a 65 empresas de Centroamérica por cumplir con los más altos estándares de cultura organizacional en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edición 2026 del listado de Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica reunió a líderes empresariales, referentes del sector y especialistas en gestión del talento en el Hotel Hilton San Salvador, donde se anunciaron los resultados de uno de los estudios más amplios sobre cultura organizacional de la región.

En esta ocasión, Great Place To Work® evaluó la opinión de más de 200.000 colaboradores de 325 organizaciones en 16 países, consolidando un diagnóstico robusto sobre las tendencias que definen el futuro del trabajo.

¿Qué están valorando hoy los trabajadores en la región?

De acuerdo con la consultora internacional, 65 organizaciones alcanzaron los más altos estándares para ser reconocidas en 2026. El análisis determinó que las dimensiones mejor valoradas fueron justicia, imagen corporativa y trabajo en equipo, seguidas de hospitalidad, fraternidad y desarrollo personal.

Un grupo diverso de siete jóvenes, parte de la Generación Z, trabaja en una oficina moderna con laptops y tablets, y uno presenta en una pantalla grande.
La lista de Los Mejores Lugares para Trabajar® es una referencia clave para analizar tendencias y evolución de la cultura laboral en Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos factores son clave para la permanencia y satisfacción del talento humano, y reflejan la consolidación de culturas laborales centradas en el bienestar, la confianza y la equidad.

La ceremonia celebrada en El Salvador marcó el regreso de este país como sede principal tras ocho años desde la última edición local. El evento congregó a representantes de empresas de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Guatemala, lo que refuerza la diversidad y el alcance regional del estudio.

Los Mejores Lugares para Trabajar® en Centroamérica 2026

A continuación, se destacan las organizaciones que ocuparon los cinco primeros puestos en cada uno de los países evaluados:

Panamá

  1. Hilton
  2. INTELIGO BANK LTD
  3. DHL
  4. PedidosYa
  5. ENSA

Costa Rica

  1. Cisco
  2. World Wide Technology
  3. Experian
  4. AstraZeneca Global Finance Services & Source to Contract Excellence
  5. DHL

El Salvador

  1. Autofacil, S.A. de C.V.
  2. DHL
  3. RSM US-El Salvador
  4. FEDECREDITO
  5. Distribuidora Salvadoreña S.A. de C.V.

Honduras

  1. TP
  2. Diunsa
  3. Vesta Customs S.A. DE C.V.
  4. COATS Honduras
  5. DHL

Guatemala

  1. Grupo Financiero Bantrab
  2. DHL
  3. GRUPO DISTELSA
  4. Carrofácil, Guatemala
  5. PedidosYa

Nicaragua

  1. ECOM NICARAGUA
  2. DHL
  3. Banco de Finanzas
  4. TP
  5. GBM

La edición 2026 del listado elaborado por Great Place To Work® se consolida como un referente para entender la evolución de las culturas organizacionales en Centroamérica.

Grupo diverso de personas trabajando en una oficina moderna con grandes ventanales, algunos sentados frente a computadoras y otros de pie discutiendo documentos.
Justicia, imagen corporativa y trabajo en equipo surgen como las dimensiones mejor valoradas por los trabajadores de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para consultar el listado completo de Los Mejores Lugares para Trabajar® se recomienda revisar la página oficial de la consultora.

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