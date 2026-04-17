Caputo aprovechó la alianza de Milei con Trump para obtener la garantía del Banco Mundial, pero enfrenta otro escenario en la CAF y el BID

Luis Caputo y Ajay Banga durante un encuentro formal en el Banco Mundial, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) La sintonía ideológica entre Javier Milei y Donald Trump aceitó la negociación exitosa de Luis Caputo con Ajay Banga, presidente del Banco Mundial. El ministro de Economía obtuvo 2.000 millones de dólares como garantía para cancelar deuda privada, en un movimiento político que no tiene antecedentes en la Argentina.

Pero la situación es distinta en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), adonde también apuesta Caputo para obtener 1.000 millones de dólares que funcionarían como garantía para asegurar los pagos de los bonistas que vencen en julio.

En estos dos bancos multilaterales, la administración Trump tiene menos peso geopolítico. Además, Balcarce 50 ejecutó ciertos movimientos diplomáticos que magullaron la relación política con los presidentes de la CAF y el BID.

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF

A fines de 2025, el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, se presentó para un segundo mandato. Su gestión fue respaldada por todo el directorio, con excepción de Argentina y Paraguay.

Caputo ayer se encontró con Díaz-Granados en el FMI. Fue acompañado por Jose Luis Daza -viceministro de Economía-, y al otro lado de la mesa se encontraba Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF.

El voto en contra de Díaz-Granados fue decidido en el Palacio de Hacienda, y el cónclave inició con un pedido de disculpas de Caputo.

A continuación, el ministro explicó que Argentina necesitaba 500 millones de dólares de la CAF para usar como garantía frente a los vencimientos de la deuda privada de julio.

Díaz-Granados se comprometió a analizar el pedido formulado por la Argentina, pero será muy difícil que el directorio de la CAF conceda esos 500 millones de dólares.

El gobierno de Milei ya recibió más de 400 millones de dólares a principios de año, y es poco probable que ahora obtenga 500 millones de dólares más.

Díaz-Granados no guarda rencor político al voto en contra decidido en el Ministerio de Economía, y hará lo posible para respaldar a la Argentina.

Pero el presidente de la CAF tiene límites institucionales y técnicos, y eso implica que la cifra final de la garantía no pasaría de los 200 millones de dólares.

Cuando terminó el cónclave, no hubo foto oficial ni comunicado formal.

Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Hoy está previsto que Caputo se encuentre con Ilan Goldfajn, presidente del BID. Y al igual que la CAF, Argentina tiene un entuerto diplomático con la conducción del BID.

Goldfajn sabe que el Gobierno meditó la posibilidad de postular a Pablo Quirno en su lugar, cuando se convoquen las elecciones para la presidencia del BID en 2027.

Y ese cálculo político de la Argentina irritó a Goldfjan y a Lula da Silva, quien considera que el BID es un asset diplomático de Brasil.

En el BID no creen que Goldfjan pasará factura a Caputo, pero su toma de decisión estará influida por la perspectiva geopolítica de Brasil, México y Colombia.

Estos tres países exhiben serias diferencias con Milei, que habitualmente maltrata a Da Silva, Claudia Sheimbaum y Gustavo Petro.

Caputo también tiene intenciones de pedir 500 millones de dólares a Goldfjan para usar como garantía frente a la deuda privada que vence en tres meses. El titular del BID ya conoce las necesidades del ministro de Economía, y se aguarda que mañana haya una comunicación oficial.

“No puedo adelantar nada”, explicó Caputo ante una pregunta de Infobae respecto a la posición del BID.

Javier Milei y Donald Trump durante un acto oficial en Miami, (Estados Unidos)

El Banco Mundial aportará 2.000 millones de dólares de garantía, que puede multiplicar por dos a favor de la Argentina. Será un trámite que llevará cierto tiempo, pero estará cumplido cuando Caputo necesite los fondos para saldar la deuda privada.

Distinta es la situación en la CAF y el BID.

Aún no se conoce los montos que autorizarán los dos bancos multilaterales como garantía para la Argentina, y esa incertidumbre demorará el proceso formal en sus respectivos directorios.

-Le preocupa la demora?, preguntó Infobae a Caputo.

-No. Tenemos la plata para pagar”.