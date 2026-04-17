A cuánto llegará la jubilación mínima de ANSES en mayo de 2026, tras el dato de inflación de 3,4%

La Anses aplicará una suba del 3,38% sobre todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El panorama previsional para el quinto mes del año quedó definido tras la publicación del índice de inflación por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A partir de la normativa de movilidad vigente, que establece una actualización mensual de los haberes ligada directamente a la evolución del costo de vida, los beneficiarios del sistema de seguridad social percibirán un ajuste derivado de la dinámica inflacionaria del mes de marzo.

Este esquema, que busca evitar que los ingresos de los adultos mayores pierdan terreno de manera significativa frente a la escalada de los precios, utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses. De esta manera, el incremento que se aplicará en mayo corresponde al registro oficial del tercer mes de 2026, consolidando una metodología de actualización que reemplazó a los antiguos ajustes trimestrales.

El impacto del IPC de marzo en los haberes

La inflación de marzo experimentó una aceleración, situándose en el 3,4 por ciento. Este número representa un avance respecto al 2,9% medido en febrero y marca el registro mensual más alto de los últimos doce meses. Bajo este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 3,38% sobre los valores vigentes en abril, lo que redibuja el mapa de ingresos para millones de beneficiarios.

La suba no solo alcanza a los jubilados del régimen general, sino que se extiende a todo el universo de prestaciones gestionadas por el organismo, incluyendo pensiones no contributivas y asignaciones familiares.

El incremento de mayo se basa en la inflación de marzo, siguiendo el esquema de actualización mensual establecido por la normativa vigente. (NA)

Con el porcentaje de incremento ya confirmado, la jubilación mínima experimentará una suba nominal que la llevará a los 393.174,10 pesos. Este valor constituye el piso de ingresos para quienes realizaron sus aportes al sistema o accedieron a través de las moratorias vigentes. No obstante, para determinar el ingreso de bolsillo final, resta la confirmación oficial sobre la continuidad de las medidas de refuerzo que el Poder Ejecutivo suele implementar para los sectores de menores recursos.

En caso de que se mantenga el otorgamiento del bono extraordinario, similar al que se viene percibiendo en meses anteriores, el total que cobraría un jubilado de la mínima ascendería a los $463.174,10. Es importante destacar que este adicional es una decisión discrecional del Gobierno y se comunica habitualmente en las jornadas previas al inicio del calendario de pagos.

Para el resto de las prestaciones, la escala queda conformada de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber se ubicará en 314.539,28 pesos. Si se adiciona el bono, el monto final alcanzaría los 384.539,28 pesos.

Pensiones No Contributivas (PNC): Para los beneficiarios por invalidez o vejez, el monto base será de $275.221,87, llegando a $345.221,87 con el refuerzo extraordinario.

Pensión para Madres de 7 hijos: Al ser equivalente a una jubilación mínima, el haber se situará en $393.174,10 (o $463.174,10 con bono).

El ajuste de mayo también alcanza a la Asignación Universal por Hijo, que se elevará a $141.285,31

El ajuste por movilidad también impacta en el sistema de asignaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajustará hasta los $141.285,31 por cada menor, mientras que en los casos de hijos con discapacidad, el monto escalará hasta los 460.044,10 pesos. Estos valores son fundamentales para el sostenimiento de los hogares más vulnerables en un contexto donde el IPC interanual ha alcanzado el 32,6 por ciento.

Calendario y modalidades de cobro

Aunque la Anses aún debe formalizar el cronograma detallado en el Boletín Oficial, se espera que la distribución de los pagos mantenga la estructura habitual basada en la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). El proceso de acreditación suele dividirse en dos grandes etapas.

En primer término, durante la segunda semana de mayo, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que no superen el monto de la mínima. Posteriormente, hacia la tercera semana del mes, se dará inicio al pago para quienes superan dicho umbral, junto con el resto de las pensiones de mayor cuantía.

La aceleración de la inflación en marzo, explicada por el Indec a través de las subas en Educación (12,1%) y Transporte (4,1%), pone de manifiesto la relevancia de este ajuste para los beneficiarios de la seguridad social. Mientras el Gobierno nacional proyecta una moderación de los precios a partir del segundo trimestre, la Anses continuará aplicando estas actualizaciones mensuales para intentar mitigar el impacto de la suba de los precios regulados y la canasta básica en los ingresos de los adultos mayores.