Caso Loan: revés para intento de uno de los acusados de frenar la audiencia previa al juicio

María con una foto de su hijo, Loan

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa pública oficial de Antonio Benítez, uno de los acusados de la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña en la localidad correntina de 9 de Julio, contra la decisión que habilitó la realización de la audiencia preliminar al juicio por la desaparición del menor que se hará este viernes y que tiene a 17 imputados en el banquillo.

Esta instancia será la piedra basal para llegar al debate oral, que promete ser extenso, con cientos de testigos y una cantidad inédita de pruebas documentales, periciales y audiovisuales, luego de que se decidiera que acumular el expediente donde se investiga la sustracción y el ocultamiento del nene con la causa por el desvío de la investigación de los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.

En las últimas horas, el tribunal, integrado por Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Juan Gemignani, resolvió que la queja de Benítez, el tío de Loan, no prospera al tratarse de una providencia de trámite y no de una sentencia definitiva. Por lo que la audiencia previa al juicio sigue su curso.

La defensa había cuestionado la convocatoria a la audiencia, alegando que persistía una investigación penal en curso sobre el mismo hecho ante el Juzgado Federal de Goya. En realidad, sí hay una causa abierta, ya que se lo sigue buscando al niño en un expediente paralelo por trata de personas que lleva la jueza original del caso, Cristina Pozzer Penzo: “No se agotó esa línea y es un delito continuado hasta que aparezca el menor”, explicaron fuentes oficiales a Infobae. Por ello, se ratificó la competencia de la Protex.

Antonio Benítez, tío de Loan

El defensor de Benítez argumentó que esa medida ponía en riesgo garantías constitucionales como el principio de ne bis in idem (NdeR: es una garantía jurídica fundamental que prohíbe juzgar o sancionar a una persona más de una vez por los mismos hechos), el plazo razonable del proceso y el derecho de defensa.

No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal consideró que no se demostró la existencia de un daño irreparable ni de una cuestión federal que habilitara la vía excepcional.

De este modo, se convalida la decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que dispuso la fijación de la audiencia preliminar en el marco de la acumulación de los expedientes vinculados a la desaparición de Loan.

Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan

La audiencia clave

La audiencia preliminar está prevista para este viernes a las 9.30 y será el paso previo al inicio del juicio oral, en el que están imputadas siete personas por la sustracción y el ocultamiento del nene y otras 10 por el desvío de la investigación de los presuntos ‘asesores’ de la Fundación Lucio Dupuy.

Hay que recordar que las causas se unificaron en un único juicio, dada la existencia de una “conexidad objetiva”, es decir, la vinculación directa entre los hechos investigados y los imputados en ambos expedientes.

Son siete los detenidos por el caso Loan, de quien nada se sabe desde hace un año y medio y quien cumplió 6 años estando desaparecido, y están imputados por la desaparición ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio de la provincia de Corrientes.

Los imputados por la causa ‘Naranjal’, como le dicen, son Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y Walter Maciel. Según la causa, “intervinieron de manera coordinada” y, tras el almuerzo, un grupo de adultos y niños se dirigió a un naranjal cercano. En ese trayecto, Loan fue apartado de la custodia de su padre y, desde entonces, permanece desaparecido.

El naranjal de 9 de Julio

La acusación detalla que, tras la desaparición, se montó un escenario para simular la pérdida del niño, incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo.

En cambio, el expediente que se abrió en paralelo tiene 10 procesados por haber retenido a los menores que estuvieron con Loan en el naranjal y por haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.

Son Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano” o “El Yanqui”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

Están acusados de una variedad de figuras delictivas: privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

Caso Loan: los detenidos de la Fundación Dupuy

¿Cómo operaban? A medida que la investigación por la desaparición de Loan avanzaba, una red de individuos, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizó las diligencias judiciales y policiales, según se desprende del auto de elevación a juicio al que accedió este medio.