Crimen y Justicia

Dos detenidas por el ataque en grupo y con armas blancas a un juzgado de San Martín

Las arrestó en las últimas horas la Policía Federal en el marco de las amenazas al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín para exigir la liberación de familiares que están presos

Los arrestos se remontan a los graves incidentes acaecidos en el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín

El violento ataque que un grupo de 20 personas protagonizó el pasado 4 de febrero en el edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías N°4 y N°5 de San Martín, donde incluso algunos de los manifestantes habían exhibido armas blancas y amenazas al juez Nicolás Schiavo, derivó en las últimas horas en el arresto de dos mujeres vinculadas al hecho.

Las detenidas, acusadas de irrumpir armadas al Juzgado de Garantías N°5 de San Martín y exigir la liberación de familiares detenidos, se produjo tras un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), informaron fuentes oficiales.

El violento episodio se vinculó directamente con un operativo policial realizado días antes en el Barrio Loyola, donde autoridades desmantelaron un punto de venta de drogas y detuvieron a varios sospechosos. Según las fuentes del caso, la reacción de los familiares buscó revertir la situación procesal de los detenidos, generando tensiones en el ámbito del tribunal.

Fue el Juzgado de Garantías N°6 de San Martín, a cargo de Jasón Leonel Castellano, quien solicitó la intervención de la División Operaciones Área Metropolitana Sur de la PFA para profundizar la investigación y dar con las personas responsables del ataque.

Las dos detenidas
Como parte de la investigación, los policías federales realizaron tareas de campo y análisis de datos, logrando identificar a dos mujeres presuntamente implicadas en los hechos violentos.

Las autoridades lograron localizar tres domicilios vinculados a las sospechosas: dos ubicados en la localidad de Billinghurst y uno en Villa Sarmiento, partido de Morón.

Con la autorización judicial correspondiente, la PFA procedió a dar cumplimiento a un operativo discreto con apoyo del GEOF y del GE1. Los procedimientos permitieron arrestar a ambas mujeres, quienes, según los datos oficiales, son de nacionalidad argentina y mayores de edad.

El juez Nicolás Schiavo brindó detalles de la violenta irrupción

Las detenidas quedaron a disposición del magistrado Castellano.

El caso

El ataque ocurrió el mediodía del 4 de febrero en el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Schiavo. “Mi principal preocupación era el personal del juzgado”, dijo el magistrado.

Las fuentes oficiales precisaron a este medio que eran cerca de las 12 cuando el juez Alberto Ramón Brizuela, titular del Juzgado de Garantías N°4, se comunicó con el 911 para solicitar presencia policial en el lugar, ante la presencia repentina de un grupo de personas que reclamaban por la situación procesal de imputados detenidos en causas judiciales.

Reclamaban la libertad de unos detenidos y amenazaron con matar a todos. Dijeron que iban a regresar y que los iban a matar”, ampliaron y destacaron que no hubo heridos. En ese sentido, dijeron que los apresados por los que pedía este grupo son ocho y están involucrados en una causa conexa a un expediente por narcotráfico.

Se trata de 11 sospechosos, tres menores y ocho adultos, que fueron detenidos en la Avenida de los Constituyentes al 2300 por personal de la Comisaría 6° de San Martín. Se habrían congregado allí, en la periferia de la Villa Loyola, aparentemente. Al ver a los patrulleros que pasaban por la zona, varios comenzaron a correr. Otros se resistieron al arresto.

Así, la Policía Bonaerense los registró. Les encontraron, siempre según el reporte, más de 120 balas y cartuchos, un fusil calibre 12/70 y una pistola Browning 9 milímetros, chalecos antibalas con las marcas de la Bonaerense y de la Policía de la Ciudad, y una moto.

El mismo reporte asevera que los detenidos, con edades de 13 a 24 años, terminaron acusados de los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia de arma de guerra en una causa que tramita en el Juzgado N°5.

