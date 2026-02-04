Denuncian que un grupo de 20 personas con armas blancas atacó un juzgado de San Martín

Nicolás Schiavo, juez de Garantías de San Martín

Sucedió este mediodía en el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo: allí denunciaron que un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas.

El caso fue ventilado por el diario La Nación, donde contaron que en los tribunales vincularon el ataque a una organización criminal allanada el 22 de enero pasado y a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.

Incluso, Infobae tuvo acceso al comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que manifestó su "enérgico repudio y preocupación" por el ataque a un juzgado del Departamento Judicial San Martín.

En el texto se habla de “un grupo de aproximadamente 20 personas que portaban armas blancas” y que actuó “en represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico”.

Mientras que otras fuentes consultadas por este medio le bajaron un poco el tono a lo sucedido: “Fueron a reclamar, no los quisieron atender y golpearon a la puerta, pero llamando, no rompieron nada. Y se fueron”.

Para el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, “el hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”.

Y continúa el comunicado: “Asimismo, evidenció la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para afrontar el impacto operativo derivado de la desfederalización de los delitos de narcomenudeo”.

Para finalizar: “Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”.

Por ello, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires exhortaron “a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia, resguardando así su normal funcionamiento y la independencia judicial”. Según la nota del diario La Nación, en el edificio no hay cámaras ni en el exterior ni en el interior.

El Colegio Provincial se solidarizó con las personas afectadas y decidió acompañar a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Martín “en todas las acciones institucionales que resulten necesarias para prevenir situaciones similares”.

