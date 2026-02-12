Córdoba: cayó una banda narco que vendía drogas frente a un centro de rehabilitación de adicciones

Uno de los miembros de la banda

Una banda dedicada a la venta de droga frente a un centro de rehabilitación de adicciones en la ciudad de Córdoba fue desarticulada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia. El despliegue incluyó cuatro allanamientos simultáneos en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y el asentamiento La Aldea, donde operaba este grupo señalado por mantener un punto de venta de estupefacientes en un sector de alta vulnerabilidad social.

Según la información oficial difundida por el MPF y confirmada por la FPA, el operativo se desarrolló en viviendas que funcionaban como bases logísticas para la distribución y fraccionamiento de drogas. En estos lugares, los efectivos detuvieron a tres hombres de 39, 43 y 64 años, sindicados como responsables del narcomenudeo en el sector. La proximidad del punto de venta con el centro de rehabilitación agravaba el impacto de la actividad ilegal, ya que exponía a personas en tratamiento a la oferta directa de sustancias prohibidas.

Durante los registros, la FPA secuestró 2.275 dosis de cocaína y 899 de marihuana, junto con una planta de cannabis sativa. El parte policial resaltó la localización de 2.000 dosis de cocaína en el interior de una caja fuerte, ocultamiento que, según los investigadores, reflejaba el nivel de organización de la banda. Junto a los estupefacientes, los agentes incautaron $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, 28 cartuchos de diversos calibres y material destinado al fraccionamiento de la droga.

Fuentes de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno confirmaron a Infobae que los detenidos fueron trasladados a sede judicial bajo cargos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. La investigación, que habría comenzado tras denuncias de vecinos y seguimientos en la zona, permitió desarticular un punto crítico de venta de drogas considerado de alto riesgo por su cercanía a instituciones de salud.

Un agente que participó del operativo

El despliegue policial incluyó el accionar del Equipo de Acciones Tácticas de la FPA, que irrumpió de manera simultánea en los domicilios señalados. Las viviendas, ubicadas estratégicamente en barrios periféricos del norte de Córdoba, eran utilizadas para el acopio y distribución de las sustancias. Según el reporte oficial, parte de la droga estaba lista para su comercialización en dosis fraccionadas, lo que facilitaba la venta directa a consumidores de la zona.

Las autoridades señalaron que el cierre del punto de venta frente al centro de rehabilitación representa un paso relevante en la estrategia para reducir el narcomenudeo en entornos sensibles. El Ministerio Público Fiscal destacó la importancia de la intervención, no solo por el volumen de droga incautada, sino por el impacto social que generaba la presencia de la banda en el sector.

Los tres detenidos permanecen a disposición de la fiscalía, que continuará la investigación para determinar posibles conexiones con otras redes de distribución en la provincia. El material secuestrado fue remitido a peritaje, mientras que la FPA reforzó la vigilancia en la zona para evitar la reinstalación de puntos de venta en las inmediaciones del centro de rehabilitación.