Asesinaron a otro hombre frente a un búnker narco en Mar del Plata y los vecinos apedrearon a la Policía

La zona donde ocurrió el crimen

Un hombre de 35 años fue asesinado frente a un punto de venta de drogas en el barrio Villa Gascón, en la ciudad de Mar del Plata. Cuando la Policía intentó acercarse al lugar del hecho, los residentes apedrearon los móviles.

La víctima fue identificada como Mario Ezequiel Ferreyra, quien recibió un disparo mortal en plena en la vía pública durante la madrugada de ayer martes.

El ataque ocurrió en la calle Gascón al 7500, donde se encuentra uno de los puntos de venta de estupefacientes identificados por la Policía en la zona.

Cerca de la una de la madrugada, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Sin embargo, las autoridades tuvieron problemas para ingresar al barrio.

Al arribar al lugar, tanto el personal policial como los servicios sanitarios fueron recibidos con piedras por parte de los residentes, según informó el medio local 0223.

Tras lograr controlar la situación, los efectivos constataron el fallecimiento de Ferreyra, quien fue identificado en el lugar por su hermano. Este último declaró ante las autoridades que la víctima tenía un consumo problemático de estupefacientes.

La fiscal Constanza Mandagarán se hizo presente en el lugar del crimen y dispuso una serie de medidas para intentar determinar las circunstancias exactas del ataque, así como la identidad del agresor y el punto preciso desde donde se efectuó el disparo.

El informe preliminar de la revisión médica indica que Ferreyra presentaba una herida de arma de fuego a la altura del bajo vientre, con orificio de salida por el muslo, según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A pesar de la intervención de la Fiscalía, la mayoría de los vecinos consultados por la policía se negó a aportar datos sobre lo sucedido, ya sea por temor a represalias o por desconfianza hacia las autoridades.

La fiscal Mandagarán dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y el análisis balístico de los restos hallados en la escena, medidas que buscan avanzar en la identificación de los responsables.

Otro asesinato a cuadras del lugar

El crimen de Ferreyra se convirtió en el séptimo homicidio doloso registrado en lo que va del año en la ciudad de Mar del Plata. El 8 de enero, a tan solo dos cuadras de distancia, fue asesinado Yoel Castro, en un hecho que también permanece bajo investigación judicial.

El caso se desarrolló en medio de una escalada de violencia relacionada con el narcomenudeo y otros delitos vinculados en la zona. Ambos grupos, el de la víctima y el de los agresores, mantenían una disputa abierta por la posesión de la vivienda ubicada en Coronel Suárez casi Gascón, señalada como un punto de ventas y objeto de recurrentes enfrentamientos. Según fuentes consultadas, existían vínculos previos y hasta algún parentesco lejano entre allegados de ambos bandos.

El informe preliminar de la autopsia, recién entregado a la fiscal Florencia Salas, precisó que Castro recibió un tiro por la espalda, a la altura de la región dorsal baja, con orificio de salida por el esternón. El disparo causó un shock por taponamiento cardíaco, provocando la muerte en el lugar.

La secuencia del crimen inició cuando Castro y su pareja arribaron en moto a la residencia en disputa. Según testimonios recogidos, tras el hecho, el rodado desapareció y se presume que miembros del grupo agresor lo trasladaron y ocultaron en las cercanías.

Minutos después de recibir el disparo, Castro intentó huir en busca de refugio, pero cayó sin vida. El lugar donde quedó tendido fue incendiado de forma intencional poco después. Testimonios aportados por vecinos presentan versiones contrapuestas respecto al domicilio habitual de la víctima: algunos afirman que residía en el fondo de la vivienda conflictiva, mientras que otros aseguran que vivía con su abuela en una casa sobre la calle Gascón.

Los antecedentes penales de la víctima incluyen distintas causas por robo, hurto y encubrimiento en distintas modalidades, además de procesos judiciales previos por robo agravado en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa.

Vecinos del área manifestaron reservas a colaborar activamente con los investigadores debido al temor generado por los episodios de violencia recientes. No obstante, los datos iniciales reunidos permitieron a la Policía establecer la identidad de uno de los agresores y presumir la del segundo implicado, sobre quien pesa ahora una intensa búsqueda.

La fiscal Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1, ordenó una serie de medidas complementarias y ya requirió a la Justicia de Garantías la autorización para realizar allanamientos en distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

Finalmente, uno de los asesinos fue capturado en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, la semana pasada. Todo sucedió tras una persecución policial que terminó con su detención.