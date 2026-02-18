Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Entre ocho, atacaron a un joven en La Plata @Hechosanderecho

Un joven fue víctima de un violento ataque el domingo al mediodía en La Plata, cuando al menos ocho hinchas de Gimnasia y Esgrima lo interceptaron mientras iba en moto junto a un amigo, en la previa del clásico de La Plata, que estaba próximo a disputarse.

La agresión, que fue filmada y se difundió en redes sociales, mostró cómo el grupo identificado con camisetas, banderas y sombrillas del club, lo mantenían atrapado mientras lo golpeaban y tironeaban desde distintas partes. No siendo suficiente, en ese mismo intante le robaron la remera, el pantalón, el celular y la billetera.

Según trascendió, la persona golpeada es un simpatizante de Estudiantes. De hecho, el episodio tuvo lugar en las inmediaciones de Plaza Rocha, minutos antes del partido que iban a disputar Estudiantes y Gimnasia.

De igual forma, no fue el único alterado, puesto que la jornada, que terminó sin goles en el estadio Juan Carmelo Zerillo, registró varios hechos de violencia, de acuerdo con lo informado por el portal 0221.

Uno de estos episodios fue el ataque a piedrazos al micro que trasladaba a la delegación visitante a escasos metros del ingreso al estadio. Según informó ESPN, el colectivo recibió el impacto de piedras y botellas lo que provocó roturas de vidrios rotos, daños materiales y una herida leve en un futbolista.

Las agresiones provocaron daños en los vidrios y dejaron herido a un integrante del club (Foto: @Hechosanderecho)

La delegación de Estudiantes denunció públicamente su malestar por la inseguridad y cuestionó el operativo de custodia policial dispuesto para el traslado. De acuerdo con el testimonio de Gerardo, conductor del micro, el recorrido transcurrió sin incidentes hasta llegar a la zona de acceso al estadio, donde el vehículo quedó expuesto al ataque. “Vinimos lo más bien desde City Bell hasta la rotonda y por el portón ya nos tiraron piedras, botellas. El tema es que las motos (de la policía) tienen que venir a la par del micro y eso no pasó”, declaró el chofer en diálogo con los medios presentes.

El ataque más severo se produjo cuando el vehículo avanzaba por calles angostas y colmadas de automóviles estacionados, a escasos metros del portón de ingreso. Una persona se interpuso en la trayecto y arrojó una botella contra el parabrisas, lo que obligó al conductor a frenar abruptamente. “Seguí, pero casi atropello a una persona que se me puso adelante, que se me tiró frente al parabrisas. Tuve que frenar porque si no lo atropellaba”, relató.

Gimnasia vs Estudiantes Foto: FOTOBAIRES Fecha 5 Torneo Apertura Liga Profesional.

Como consecuencia del impacto de los objetos, Marcos Angeleri registró un corte leve y el interior del micro evidenció una situación de tensión y desconcierto. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron ventanillas destrozadas, fragmentos de vidrio diseminados y rostros de preocupación entre los integrantes del equipo. El cuerpo técnico dirigido por Eduardo Domínguez y directivos como Martín Gorostegui manifestaron su descontento y advirtieron sobre la falta de garantías en el traslado.

Las autoridades de seguridad habían dispuesto para el operativo cerca de 650 efectivos de la Policía Bonaerense, 65 agentes de seguridad privada y 135 empleados de UTEDYC. El partido se jugó únicamente con socios locales y sin venta de entradas generales, en un contexto de alta concurrencia y expectativa por tratarse de una de las rivalidades más antiguas del fútbol argentino.

Hasta el inicio del partido, la fuerza de seguridad de la Provincia no había informado sobre personas detenidas y las investigaciones continuaban para identificar a los responsables del ataque. Tras recibir asistencia, los futbolistas y el cuerpo técnico ingresaron al estadio para disputar el clásico según lo programado.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) analizó las imágenes de las cámaras municipales y del estadio para identificar a las personas responsables de los ataques.