Área 51, Steven Spielberg, Barack Obama y Donald Trump: una cronología de los ovnis en el centro de la cultura pop

El Área 51, cuya existencia fue reconocida por la CIA en 2013, se volvió un epicentro de la cultura pop (Foto: AFP)

Los ovnis, o la noción de ellos, existen desde hace mucho tiempo. Aquí un repaso de cómo se ha desarrollado el tema —desde investigaciones gubernamentales hasta avistamientos, pasando por el cine y la televisión— desde la Segunda Guerra Mundial:

1947: Primer avistamiento

El 24 de junio, el piloto privado Kenneth A. Arnold informa haber visto nueve objetos volando cerca del monte Rainier, en el estado de Washington. El suyo fue el primer avistamiento de ovni ampliamente reportado en el país y desencadenó una ola de otros avistamientos informados. El 2 de julio, un capataz de estancia que revisaba ovejas encuentra extraños restos esparcidos sobre una pradera cerca de Roswell, Nuevo México. Las autoridades inicialmente afirman que el material proviene de un disco volador, pero luego dicen que es de un globo meteorológico.

1948: Comienza la investigación del gobierno

La Fuerza Aérea de EE. UU. lanza el Proyecto Sign, una investigación sobre ovnis; en 1953 pasa a llamarse Proyecto Libro Azul. Más de 12.600 avistamientos reportados fueron investigados entre 1948 y 1969.

1950: Hollywood interviene

Estreno de la película de espionaje El platillo volador.

1952: Objetos voladores sobre Washington

Operadores de radar, pilotos y otros detectan o ven hasta una docena de objetos inexplicables en el cielo sobre Washington D.C. en julio.

1955: Construcción del Área 51

Empieza la construcción de lo que sería el sitio del Área 51 al noroeste de Las Vegas como una instalación de la Fuerza Aérea. El Área 51 se convierte en un punto clave para teorías conspirativas sobre ovnis. En 2013, la CIA reconoció la existencia del lugar.

1957: Avistamientos en Texas

En noviembre, decenas de personas en Levelland, Texas, al oeste de Lubbock, reportan extrañas luces en el cielo que interferían con sus vehículos y luces.

1966: La frontera final

En septiembre, se estrena Viaje a las estrellas en NBC, dando inicio al drama espacial más duradero de la historia.

1969: La Fuerza Aérea confirma

17 de diciembre: La Fuerza Aérea declara que no encontró evidencia de ningún ovni de naturaleza extraterrestre ni que representara una amenaza a la seguridad nacional; finaliza el Proyecto Libro Azul.

Las películas 'Encuentros cercanos del tercer tipo' reflejan la fascinación de Hollywood con los ovnis y la posibilidad de contacto extraterrestre.

1977: Spielberg se suma

Estreno de Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, que explora el contacto entre humanos y seres extraterrestres. La película se destaca por su enfoque en la expectativa y el misterio ante lo desconocido. La historia sigue a varios personajes que experimentan fenómenos inexplicables relacionados con ovnis. Se convierte en referencia del cine de ciencia ficción.

1980: Luces inexplicables sobre Londres

Personal de la Fuerza Aérea de EE. UU. destacado en Gran Bretaña informa haber visto extrañas luces sobre el bosque de Rendlesham, al noreste de Londres, en diciembre. Según se informa, oficiales vieron un objeto metálico en el bosque tras investigar las luces.

1982: El icónico extraterrestre del cine

Estreno de E.T., el extraterrestre, de Steven Spielberg. La historia relata la amistad entre un niño llamado Elliott y un ser de otro planeta que queda varado en la Tierra. El filme muestra el esfuerzo de los niños por ayudar a E.T. a regresar a su hogar. La película se convirtió en un clásico del cine familiar y de ciencia ficción.

1996: La épica “invasión alien”

Estreno de Día de la Independencia, de Roland Emmerich. La trama se centra en un ataque masivo de naves alienígenas que amenaza a la humanidad. Diversos personajes, incluidos científicos, militares y civiles, se unen para organizar la defensa mundial. El filme combina efectos especiales con escenas de acción y drama, consolidándose como uno de los grandes éxitos del cine catástrofe.

1997: ovni reportado en Arizona

Residentes informan haber visto luces de un gran objeto volador en el cielo sobre o cerca de Phoenix en marzo.

2015: “Masa no identificada”

Aviadores estadounidenses rastrean una masa no identificada apodada “Gofast”. En otro video de ese año, titulado “Gimbal”, se rastrea un objeto inexplicado que vuela alto entre las nubes, desplazándose contra el viento. “Hay toda una flota de ellos”, dice un aviador naval a otro, aunque sólo se muestra un objeto impreciso. “Está rotando”. Los videos se filtran y luego son divulgados por el Pentágono.

2019: Imágenes desclasificadas

La Marina reconoce tres clips de material militar desclasificado como fenómenos aéreos no identificados.

El Pentágono lanzó una web profesional para reportar avistamientos UAP (Foto: AARO)

2020: Se constituye la UAP

El Pentágono anuncia la creación de una Fuerza de Tarea UAP (siglas en inglés de Unidentified Aerial Phenomena, Fenómenos Aéreos No Identificados).

2021: Gran revisión de casos

Investigadores señalan en un informe del gobierno estadounidense que no encontraron vínculos extraterrestres al revisar 144 avistamientos de aeronaves u otros dispositivos aparentemente volando a velocidades o trayectorias misteriosas. Destacaron la necesidad de mejorar la recolección de datos.

2022: Acción gubernamental

El Congreso celebra la primera audiencia sobre ovnis en 50 años tras informes de fenómenos aéreos inexplicados por parte del ejército. Legisladores de ambos partidos afirman que los ovnis son un tema de seguridad nacional. La NASA anuncia que lanzará un estudio sobre ovnis como parte de un nuevo impulso hacia la ciencia de alto riesgo y alto impacto. La agencia espacial indica que conformará un equipo independiente para determinar cuánta información está disponible públicamente sobre el asunto y cuánta más se necesita. La agencia publica sus hallazgos en 2023, diciendo que el estudio de los ovnis requerirá nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, así como un cambio en la percepción de los objetos voladores no identificados. Se establece la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) en el Pentágono para rastrear informes de objetos no identificados en el cielo, bajo el agua y en el espacio.

2023: Encubrimiento alegado

El exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea David Grusch testifica ante una subcomisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en julio que EE. UU. oculta un programa de larga data que recupera y realiza ingeniería inversa a objetos voladores no identificados. El Pentágono niega que esté encubriendo tal programa.

Autoridades y figuras públicas, incluidos Barack Obama y Donald Trump, impulsan debates y solicitudes de transparencia gubernamental sobre archivos ovni (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

2024: No hay evidencia

Un nuevo estudio del Pentágono, que examinó avistamientos de ovnis reportados durante casi el último siglo, no encuentra evidencia de alienígenas ni de inteligencia extraterrestre. El estudio de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Departamento de Defensa analizó investigaciones gubernamentales estadounidenses desde 1945 sobre avistamientos denunciados de fenómenos anómalos no identificados. No encontró pruebas de que alguna de esas afirmaciones fueran realmente signos de vida extraterrestre, o que el gobierno estadounidense y empresas privadas hayan realizado ingeniería inversa a tecnología extraterrestre y la estén ocultando.

2026: Desarrollos gubernamentales

—14 de febrero: El expresidente estadounidense Barack Obama, al responder a la pregunta “¿los alienígenas son reales?” en un podcast, dice: “Son reales. Pero yo no los he visto. Y, no los están guardando en el Área 51”. Obama publica después esta declaración en redes sociales: “Estadísticamente, el universo es tan vasto que es muy probable que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que la posibilidad de que nos hayan visitado alienígenas es baja, y no vi pruebas durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan tenido contacto con nosotros. ¡De verdad!”

—19 de febrero: El presidente Donald Trump anuncia en redes sociales que está ordenando al Pentágono y a otras agencias gubernamentales identificar y publicar archivos relacionados con extraterrestres y ovnis debido al “tremendo interés”. Trump acusa a Obama de revelar “información clasificada” y declara a los periodistas que no sabe si los ovnis “son reales o no”.

—31 de marzo: La representante estadounidense Anna Paulina Luna solicita en una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que el gobierno publique alrededor de cuatro docenas de videos relacionados con avistamientos de UAPs al grupo de trabajo del comité de supervisión. “La presencia de UAPs en y alrededor de los espacios aéreos sensibles de las instalaciones militares de EE. UU. representa una amenaza para la seguridad de las fuerzas armadas y su preparación,” escribe Luna.

Fuente: AP