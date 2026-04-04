La lista de convocadas de la selección argentina femenina para los próximos partidos de la Liga de Naciones

La selección argentina mantiene la ilusión de disputar el Mundial 2027 en Brasil

La selección argentina femenina se prepara para afrontar un exigente tramo de triple fecha FIFA por la Liga de Naciones, torneo que define el camino rumbo a la Copa del Mundo 2027 en Brasil. La Albiceleste iniciará los entrenamientos este lunes por la mañana, extendiendo las prácticas hasta el miércoles en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza.

Durante la próxima ventana continental, la selección nacional enfrentará a Chile, Venezuela y Colombia. El primer desafío será en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso el jueves 10 de abril, a las 20:00, seguido del cruce ante la Vinotinto el 14/4 en Cabudare, y el cierre en condición de local ante las cafeteras el 18/4 en el Estadio Ciudad de Lanús, a las 20:00. Aún no hay información oficial sobre la venta de entradas.

El seleccionado argentino volverá a competir en la eliminatoria rumbo al Mundial 2027 (@Argentina)

Estos encuentros forman parte de la quinta, sexta y séptima jornadas de la competencia. Actualmente, el combinado dirigido por Germán Portanova ocupa la segunda posición en la tabla con 7 puntos, compartiendo esa cifra con Chile y Colombia, mientras Venezuela es líder con 8 unidades. El resto de la clasificación la completan Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Bolivia.

La convocatoria para esta etapa presenta novedades notables. El regreso de Abigail Chaves, que sufrió de una distensión en el ligamento interno de la rodilla en febrero, marca el retorno de la primera futbolista argentina en competir en Alemania, mientras defiende los colores del FC Núremberg. La nómina de arqueras se completa con Solana Pereyra, Lara Esponda y Priscila Siben. Entre las jugadoras citadas, sobresale la presencia de Mercedes Diz, quien se destacó en el reciente Sudamericano Sub 20 y recibe la oportunidad de sumar minutos con la selección Mayor. También se suma Camila Duarte, defensora de River Plate.

El conjunto dirigido por Germán Portanova se ubica segundo en la tabla del torneo clasificatorio (@afaseleccion)

En la fase previa de la Liga de Naciones, el equipo argentino alternó resultados, tras un debut victorioso ante Paraguay (3-1) con goles de Aldana Cometti, Agostina Holzheier y Maricel Pereyra, igualó con Uruguay (2-2) gracias a tantos de Pereyra y un cabezazo agónico de Annika Paz. En la cuarta fecha, goleó 8-0 a Bolivia en una actuación colectiva destacada, con dobletes de Paulina Gramaglia, Florencia Bonsegundo y Kishi Núñez, además de conquistas de Cometti y Francisca Altgelt. A su vez, el último antecedente internacional de la selección fue la participación en la SheBelieves Cup, donde enfrentó a Estados Unidos, Colombia y Canadá, sin conseguir marcar goles.

La quinta jornada también contempla los enfrentamientos entre Perú y Uruguay, Paraguay frente a Ecuador, y Colombia ante Venezuela. En la sexta fecha, se disputarán los duelos Perú-Paraguay, Bolivia-Uruguay y Colombia-Chile. La séptima jornada, además del duelo Argentina-Colombia, ofrecerá los partidos Venezuela-Bolivia, Uruguay-Chile y Ecuador-Perú.

Mientras, el plantel argentino buscará aprovechar el envión de los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para asegurar un lugar en la próxima Copa del Mundo, todavía le falta enfrentarse a Perú y a Ecuador en la fecha FIFA de junio.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anuncia la lista de jugadoras convocadas para la Selección Argentina Femenina que participará en la próxima Liga de Naciones

Las convocadas de la selección argentina:

Solana Pereyra (San Lorenzo), Adriana Sachs (Racing Club), Eliana Stábile (Gimnasia y Esgrima La Plata), Catalina Roggerone (Belgrano), Vanina Preininger (São Paulo), Aldana Cometti (Bay FC), Margarita Giménez (Dux Logroño), Daiana Falfán (Dux Logroño), Kishi Núñez (Boca Juniors), Maricel Pereyra (São Paulo), Francisca Altgelt (River Plate), Lara Esponda (River Plate), Sophia Braun (Spokane Zephyr), Milagros Martín (Dux Logroño), Florencia Bonsegundo (Sporting Club), Sofía Domínguez (Basel), Agustina Vargas (Talleres), Catalina Ongaro (Dux Logroño), Agostina Holzheier (Racing Club), Justina Morcillo (Dux Logroño), Paulina Gramaglia (CD Tenerife), Annika Paz (Inter de Milán), Camila Duarte (River Plate), Abigail Chaves (FC Núremberg), Martina Del Trecco (Bragantino), Mercedes Diz (River Plate), Carolina Ceniza (River Plate), Priscila Siben (Banfield).