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El hijo de Julián Weich mostró cómo funciona la biopiscina de su casa sustentable: “No tiene bomba ni filtro”

Reconocido cultor del medio ambiente, Jerónimo compartió los detalles de la construcción. El rol de las plantas y los peces para prescindir de la tecnología convencional

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Momo, el hijo de Julián Weich, mostró la biopiscina que desarrolló en su casa de Córdoba (Video: Instagram)

Lejos del ritmo urbano y del circuito tradicional, Jerónimo Momo Weich apostó por una forma de vida austera. El hijo del conductor Julián Weich suele compartir esta elección en sus redes sociales, y ahora presentó la biopiscina que diseñó en sintonía con el medio ambiente. Junto a su pareja, erigieron una casa de barro bajo principios de bioconstrucción y permacultura en la zona de Los Hornillos. Ahora, mostró el espacio recreativo y funcional al ecosistema, sin la necesidad de recurrir a tecnología convencional.

“Una de las cosas que más disfrutamos este verano es tener esta hermosa biopiscina donde poder refrescarnos, donde poder revitalizarnos después de cada labor. El agua está fresquita y transparente gracias al filtro natural de las plantas”, detalló Momo al mostrar el estanque. Remarcó que la piscina no tiene bomba ni filtro artificial, sino que el proceso lo realiza el propio ecosistema del lugar.

"A SOLAS" con JULIAN WEICH
Julián Weich y su hijo Jerónimo, conviviendo en San José de David, en el departamento panameño de Chiriquí

“Esto es un camalote. Esas raíces son las que hacen el proceso de filtrado del agua”, explicó. Agregó que, por las lluvias, el agua se recarga naturalmente y resaltó la importancia de las raíces en la limpieza, al realizar el trabajo de bombeado.

En la biopiscina, conviven más de diez tipos de plantas acuáticas diferentes: “Hay repollito del agua, hay camalote, hay lirio, hay nenúfar”, enumeró, y también habló de la fauna. “Hay mojarritas que trajimos del arroyo para encargarse de la parte de los mosquitos y las larvas”. Momo subrayó la relevancia del agua en el ecosistema. Explicó que, durante la noche, las ranas se acercan a cantar, los insectos y las abejas toman agua y los pájaros se posan sobre las plantas. “Esta es un agua natural que la utilizamos para los riegos, para nadar y para alimentar toda la vida y todo el ecosistema que nos rodea”, concluyó.

Desde joven, Momo eligió un camino diferente al de Julián, enfocado en una vida más espiritual y sustentable. Según contó su padre en una entrevista con Teleshow, la búsqueda de su hijo comenzó a los 19 años, cuando decidió dejar sus estudios y salir de viaje por Latinoamérica. Durante ese recorrido, vivió de lo que encontraba, practicó el desapego material y se dedicó a actividades callejeras para sostenerse. Julián Weich relató que el reencuentro con su hijo fue un momento revelador y que la experiencia lo llevó a comprender y valorar ese modo de vida basado en la sencillez y el vínculo con la naturaleza.

El hijo del conductor viajó a Epuyén con la Brigada Forestal de Traslasierra (Video: Instagram)

“Momo me enseñó el valor del desapego, algo que cuando se trata de una legítima elección, y no de un cachetazo del destino como le pasa a tanta gente, se entiende mejor la vida. Del desapego de lo material y también del de la popularidad, porque yo pude sacarme por completo el traje de la fama. Entonces te das cuenta de que no se necesita demasiado para ser feliz o para alcanzar esos ‘momentos de felicidad’”, expresó Julián Weich al reflexionar sobre el aprendizaje que le dejó la experiencia de su hijo.

El compromiso de Momo con el medio ambiente no se limita a la construcción sustentable. En los incendios que castigaron al sur del país a comienzos de este año, se anotó como brigadista para combatir el fuego en la Patagonia. El grupo de voluntarios de Traslasierra trabajó activamente en el combate del fuego en la zona de Epuyén y en tareas de apoyo en zonas devastadas por los incendios. Allí resaltaron no solo su labor como brigadista, sino también su calidad humana y su sensibilidad frente a las causas colectivas.

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Julián WeichMomo WeichJerónimo WeichEcologíaMedio Ambiente

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