Gimnasia y Estudiantes protagonizarán el apasionante clásico de La Plata: hora, TV y formaciones

El Lobo buscará imponer condiciones ante su gente, mientras que el Pincha confía en su solidez bajo el liderazgo de Eduardo Domínguez. Transmite TNT Sports a las 17

La ciudad de La Plata se prepara para vivir una nueva edición del clásico platense, donde Gimnasia recibirá a Estudiantes este domingo a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura estará bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será transmitido por TNT Sports.

El Loco buscará en el Estadio Juan Carmelo Zerillo su tercer triunfo consecutivo como local en la temporada 2026, con el objetivo de consolidar su posición en los primeros puestos de la Zona B y quebrar una racha de tres años sin victorias frente a Estudiantes de La Plata. El clásico platense retoma protagonismo con el equipo de Fernando Zaniratto enfocado en volver a imponerse ante su máximo rival.

En la previa del encuentro, el entrenador del Lobo realizará una sola variante confirmada: Manuel Panaro será titular en reemplazo de Jeremías Merlo. La otra incógnita pasa por el mediocampo, donde Ignacio Miramón podría mantener su lugar o dejarlo a Augusto Max. En la nómina de concentrados surge la primera citación de Matías Melluso, quien sustituye a Alejo Gelsomino. Además, el conjunto albiazul buscará revertir la mala imagen dejada en el último partido ante Barracas Central y Zaniratto procurará obtener su primer triunfo en el clásico luego de dos derrotas en 2025.

En el plantel de Gimnasia, Nacho Fernández anticipó que la estrategia será buscar el protagonismo desde el primer minuto, impulsados por su público local. El mediocampista hizo hincapié en la meta de imponer condiciones y mantener una postura intensa, incluso resaltó la iniciativa para controlar el desarrollo del clásico. El equipo de Fernando Zaniratto suma dos victorias recientes, conseguidas ante Racing y Aldosivi, mientras que sufrió derrotas frente a River y Barracas Central en la jornada previa.

Desde la otra vereda, Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez, llega envalentonado tras superar a Deportivo Riestra. El equipo permanece invicto en 2026 y quiere mantenerse en la cima de la Zona A, además de ampliar su ventaja histórica ante Gimnasia. Domínguez contará con Cristian Medina desde el inicio a pesar de los rumores sobre su futuro y deberá definir si Edwuin Cetré regresa al once titular o inicia en el banco. En defensa, Tomás Palacios ocupará la zaga central y Santiago Núñez será suplente, mientras que Fernando Muslera, tras recuperarse y responder bien en su último compromiso, va desde el arranque. El entrenador determinó también el ingreso de Gabriel Neves por José Sosa.

En la antesala del clásico, Santiago Núñez remarcó que Estudiantes afronta el partido sin sentir presión, priorizando el despliegue de su mejor juego y confiando en la solidez grupal que caracteriza al plantel. El defensor subrayó la relevancia del trabajo colectivo y la profundidad del equipo para encarar este desafío con calma y seguridad. Hasta el momento, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez suma dos empates y una victoria ante Boca Juniors, a lo que se suma el reciente triunfo por 1-0 frente a Deportivo Riestra, con un gol de Guido Carrillo.

Posibles formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez y Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón o Augusto Max y Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo, Fabricio Pérez o Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Hora: 17:00

Estadio: Juan Carmelo Zerillo

TV: TNT Sports

Posiciones:

