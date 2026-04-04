Sociedad

Inusual avistamiento en Santa Cruz: un puma apareció sobre los restos de un barco semihundido frente a la costa

El animal luego nadó hasta la playa y se fue por sus propios medios. Siempre se mantuvo calmo, a pesar de la presencia de personas. Cómo llegó hasta el antiguo naufragio

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El puma habría quedado atrapado por la marea (Facebook: Dario Troncoso)

Un hecho poco habitual sorprendió a los habitantes de Puerto Santa Cruz, en el este de la provincia de Santa Cruz. Un puma fue visto sobre los restos de un barco semihundido a pocos metros de la costa. El animal, de aspecto juvenil, permaneció sereno mientras era observado por vecinos que registraron la escena.

Luego el animal fue nadando hasta alcanzar tierra firme para después adentrarse en las calles de la localidad. La aparición del felino, que ocurrió durante la mañana del viernes, generó asombro entre los vecinos, varios de los cuales compartieron las fotos y videos a través de redes sociales.

Según trascendió a través de medios locales, el animal habría quedado atrapado por la subida de la marea y, tras buscar refugio, luego optó por dirigirse hacia la costa. Lejos de evidenciar conductas agresivas, el puma eligió la estructura oxidada de un antiguo naufragio como punto de descanso, donde permaneció en actitud serena, completamente mojado y observando el movimiento del agua, así como la presencia de algunos curiosos a la distancia.

Encontraron a un puma varado en un barco hundido en Santa Cruz
El animal, emblema natural de Santa Cruz, se mantuvo calmo pese a la presencia de los vecinos (Facebook: Dario Troncoso)

La imagen del felino sobre los restos del barco se viralizó rápidamente. El puma es considerado emblema natural de la provincia de Santa Cruz. Según indicó ADN Sur, ante el inusual avistamiento, las autoridades locales reiteraron una serie de recomendaciones clave: mantener distancia, evitar ruidos bruscos y dar aviso inmediato a organismos como Guardafauna, Policía o Parques Nacionales, a fin de que personal capacitado pueda intervenir si la situación lo requiere.

Por el momento, no se informó si los organismos competentes han tomado medidas específicas para salvaguardar la integridad física del animal.

El puma (Puma concolor) ocupa casi la totalidad del territorio argentino, desde la Puna hasta la Patagonia, y se posiciona como el segundo felino de mayor tamaño en el país, sólo detrás del yaguareté. Esta especie ostenta la distribución geográfica más extensa entre los felinos de Argentina.

Recientemente se registró la presencia de pumas en el Parque Nacional Monte León, situado a 55 kilómetros al sur de Puerto Santa Cruz. El año pasado, como informó Infobae, en el ese territorio protegido de Santa Cruz, los pumas comenzaron a cazar pingüinos de Magallanes, una conducta inédita que refleja el éxito de la restauración ecológica en la zona. Esta nueva interacción entre depredador y presa fue documentada por científicos a partir de un monitoreo intensivo y se atribuye al regreso de los grandes felinos tras décadas de persecución humana y a la expansión de las colonias de pingüinos en la costa continental. El fenómeno muestra un ecosistema revitalizado, donde la abundancia de presas permite el aumento de la población de pumas y modifica la dinámica depredadora, sin afectar negativamente a los pingüinos ni a otros animales como los guanacos.

Encontraron a un puma varado en un barco hundido en Santa Cruz
Las imágenes del puma sobre el naufragio se viralizaron rápidamente en redes sociales (Facebook: Dario Troncoso)

Turistas recorrían Mendoza y captaron a un puma cazar a un choique

Días atrás, una pareja que viajaba en motocicleta por la Ruta 52, en el departamento de Las Heras dentro de la provincia de Mendoza, fue testigo de una escena poco habitual en la Reserva Natural Villavicencio. Mientras transitaban, lograron capturar con su celular el instante exacto en que un puma salió de su escondite y atrapó a un choique a escasa distancia del camino, una secuencia que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En la grabación, que recorrió distintas plataformas digitales, se aprecia a varios choiques desplazándose en grupo por la banquina y levantando una nube de polvo en su intento de escape. Estas aves, originarias de la región y emparentadas con el ñandú aunque más pequeñas, parecían protagonizar un simple avistamiento de fauna.

La escena dio un giro repentino cuando la acompañante en la moto enfocó a la bandada de choiques. De pronto, un puma emergió desde el costado y saltó sobre uno de los ejemplares que había quedado rezagado respecto al resto. El felino sujetó al ave casi de inmediato con sus mandíbulas, mientras los demás choiques aceleraron su carrera para alejarse.

Un episodio de caza ocurrió en la Reserva Natural Villavicencio, en Mendoza

La cercanía del suceso quedó reflejada en las imágenes, que muestran cómo el salto del depredador levantó aún más polvo. Todo parece indicar que el puma esperaba oculto, observando el desplazamiento de las aves, y que la presencia del vehículo pudo haber modificado el comportamiento del grupo, facilitando la caza.

Tras el hecho, la pareja detuvo su marcha y se retiró lentamente sin bajar de la moto. Esta reacción coincide con las recomendaciones de los especialistas, que aconsejan evitar cualquier intento de acercamiento o intervención, sobre todo si el puma está alimentándose, según subrayó Diario Mendoza.

La Reserva Natural Villavicencio es refugio de numerosas especies autóctonas, con el puma como uno de los principales depredadores del área. La presencia de estos animales forma parte del equilibrio natural que define la región, y episodios como el registrado ofrecen una prueba directa de la vida silvestre en zonas protegidas y subrayan la importancia de respetar las normas de convivencia con la fauna local.

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