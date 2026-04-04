Barby Franco contó cómo fue el accidente que sufrió en la ruta 3: “El tipo vino en contramano mía”

Barby Franco contó cómo fue el choque en el que se vio involucrada en la ruta 3

Barby Franco relató el choque que sufrió junto a su hija y su niñera. El vehículo de la influencer, en el que viajaban también su hija, la niñera y su perra, fue impactado luego de frenar por una maniobra en contramano de un conductor en plena ruta 3, a la altura de Cañuelas. Franco contó el episodio en Instagram y agradeció la ayuda recibida.

Barby iba junto a su hija Sara Burlando y la niñera Miriam Alderete, cuando un hombre de 82 años en una camioneta Mitsubishi L200 se cruzó en sentido contrario y provocó el incidente. La justicia bonaerense ya identificó y localizó al conductor tras abandonar el vehículo y fue detenido.

Así vivió Barby Franco el choque sufrió por culpa de una camioneta que se cruzó de mano en la ruta 3

Así relató Barby Franco el momento del choque

“Buenas, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer a todos por mandarnos mensajitos. La verdad que fue una desgracia con suerte. Íbamos en el auto Sara, la niñera, mi perrita y yo, que iba manejando. Íbamos por la ruta 3, kilómetro 71, las dos manos como una autopista, digamos, y del otro lado mano hacia Capital”, contó Barby Franco en Instagram.

“Íbamos retranqui, como lo dice en la ruta ciento veinte, ciento diez. Obviamente también porque voy con mi bebé y porque íbamos un poco cargadas con cosas”, detalló.

En sus publicaciones, Franco reconstruyó el momento crítico: “En una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja y digo: ‘No creo que se atreva’. Cuando veo que avanza, digo: ‘No, decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina o no sé’. Cuando veo que el tipo viene como en contramano mía, dije: ‘No, no, no, no puede ser’, no puede ser, que fueron nada, segundos”.

“Freno una vez cuando dudo si el tipo se iba a mandar o no. Cuando lo veo realmente que se manda, ahí freno con todo y el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras, que por suerte no nos hizo nada y por suerte yo no choqué, no lo toqué al que venía andando en contramano y por suerte no toqué el camión, que también pudo haber sido tremendo”, relató.

El Tesla de Barby Franco luego del choque

Barby Franco, su hija y la niñera tras el accidente en Cañuelas

Luego del impacto, Franco describió el estado de los otros participantes: “El que venía atrás del auto que me choca, que esos sí me partieron al medio, era una pareja de jubilados que venían con su perrito, que iban a disfrutar un fin de semana hermoso con sus hijas. Ellos sí se golpean, se golpea el señor, les explota el airbag, un desastre, pudo haber sido caótico todo. Pero bueno, la sacamos barata, estamos bien”.

De acuerdo con el parte oficial, solo uno de los conductores accidentados recibió atención leve y ni Barby Franco ni su hija sufrieron lesiones relevantes.

Sobre la reacción de su hija tras el accidente, la influencer contó: “Por suerte Sara nunca se enteró, digamos, de la dimensión de lo que fue. Ella nada, al toque bajó, se hizo amiga de ahí de una nena que estaba en la tranquera”.

Franco también agradeció la solidaridad de los vecinos de Cañuelas: “Muchas gracias a los vecinos de ahí que nos ofrecieron comida, agua, unas empanadas que estaban buenísimas… nos trataron superbién”.

Imágenes capturadas desde el Tesla de Barby Franco muestrana la camioneta Mitsubishi a contramano sobre la ruta 3. Y la cámara trasera muestra a la camioneta que venía detrás suyo y no pudo frenar a tiempo

Cómo identificaron al conductor en contramano

Autoridades judiciales determinaron que el responsable fue identificado como R.P., de ochenta y dos años, y dejó la camioneta Mitsubishi L200 roja en un campo del Barrio San Esteban antes de marcharse en otro auto. La investigación se apoyó en las cámaras del Tesla de Barby Franco y el despliegue policial permitió interceptarlo en la Autovía 2.

Franco remarcó el valor de las imágenes para la resolución del caso: “Mucha gente me bardeó al Tesla, pero gracias al Tesla se pudo grabar toda la secuencia, se pudo identificar a este hijo de puta que se mandó en contramano, que no sé en qué situación estaba, en qué estado estaba, que ni siquiera ni papeles tenía del auto”.

Agregó: “Dejó el camioncito en un campo y agarró su camioneta y se estaba yendo a la costa... por suerte se pudo grabar todo con la cámara delantera, trasera, de izquierda, de derecha. Eso nos jugó mucho a favor y para encontrarlo rápido”.

“Como este señor que ya fue identificado, ya está detenido... te caga una familia, te caga dos y tres familias y no sé qué es lo que pudo haber sucedido”, reflexionó Franco.

Reflexión y agradecimientos de Barby Franco tras el accidente

Al cerrar sus mensajes, Franco reconoció el alivio por cómo terminó todo y subrayó la profesionalidad de la policía: “La policía se portó súper. Vinieron a hacer también peritajes... todo muy correcto, como se debe”.

Confirmó el estado de los involucrados en el accidente: “Sarita y su niñera y mi perrita y yo estamos muy bien, por suerte. Bueno, gracias”.

La influencer eligió concluir su testimonio con gratitud y una mirada positiva, señalando que valora el apoyo recibido y la seguridad de su familia luego del episodio.