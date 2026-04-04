Crimen y Justicia

Se entregó el segundo sospechoso por el crimen del rapero enterrado en su casa de Morón

Ambos detenidos son vecinos de la zona donde fue hallado asesinado Roberto Alleruzzo. Su cuerpo apareció el jueves tras dos días desaparecido

Guardar
Mike Dee Morón
Roberto Alleruzzo fue hallado asesinado en el cámara séptica de su vivienda

El segundo sospechoso por el asesinato de Roberto Martín Alleruzzo, el músico hallado enterrado en su casa de Morón tras dos días desaparecido, quedó detenido este sábado tras pactar su entrega con la policía.

Se trata de un vecino de la víctima, identificado como Pablo García, de 23 años, quien fue aprehendido en la intersección de las calles Mitre y Belgrano, en ciudad moronense, y trasladado a la comisaría 1ª del distrito.

Su captura se concretó luego de tareas de campo a cargo de detectives de la DDI Morón y personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta, quienes ya habían arrestado a Joel Ramses Baladán (29), otro vecino de la zona.

Tres hombres en una habitación: uno de espaldas con una camiseta "DDI", uno con rostro pixelado entre dos oficiales, y carteles policiales de fondo
Pablo García tras su entrega a las autoridades

Alleruzzo era conocido en el barrio como “Tito” y tenía 58 años. Era cantante de rap y se presentaba con el nombre artístico “Mike Dee”.

Su esposa, Aldana Barrios, contó que la última vez que lo vio fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños. “Lo dejé durmiendo y me fui porque mi mamá la estaba pasando mal”, relató en diálogo con TN. Desde ese momento, no volvió a la casa ubicada en la calle Ángel Pache al 100.

“Estábamos bien, pero yo me fui sin decirle nada. Fue mi culpa dejarlo solo”, expresó Barrios, quien convivió con Alleruzzo durante 15 años.

Mike Dee Morón
Mike Dee en un show en Ramos Mejía, en 2012

“Tito” había desaparecido el martes. Rosa, una comerciante del barrio, contó que ese mismo día tuvo un diálogo inquietante con un hombre que luego sería señalado como sospechoso.

“El asesino vino al kiosco y me dijo: ‘¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?’”, relató. El hombre intentó justificar su pedido: “Yo trabajo en el matadero y se me mancha la ropa”.

Rosa le vendió un jabón y una esponja, y no sospechó nada en ese momento porque el hombre llevaba ropa de matarife en la mano.

Joel Baladán fue detenido horas después de descubrir el crimen

Más tarde, su hijo le comentó que había visto a “Tito” “con la nariz ensangrentada” y que le habían dado una paliza.

Ese mismo día, la comerciante volvió a cruzarse con el sospechoso: según afirmó, estaba junto a un grupo frente a la vivienda de Alleruzzo. Uno de ellos dijo: “Esa casa se va a vender, porque él se fue y me la dejó”.

Al día siguiente, los vecinos notaron la ausencia de “Tito” y comenzaron a preocuparse. Llamaron al 911. Ya era de noche cuando agentes policiales entraron a la propiedad, pero no revisaron el patio porque no había luz y adentro todo estaba inundado.

Detuvieron a un sospechoso por el crimen del músico en Morón
Ambos detenidos son vecinos de la zona

El jueves, Barrios hizo una denuncia por averiguación de paradero. Junto a vecinas, ingresaron a la casa y en el fondo notaron tierra removida y raíces fuera de lugar. También les pareció extraña la presencia de un lavarropas que no solía estar en el patio.

La policía volvió a inspeccionar la vivienda y, tras correr el electrodoméstico y excavar unos 15 centímetros de tierra, se encontró el cadáver dentro de una cámara séptica.

Vecinos apuntaron a Baladán y García como responsables del ataque. El primero cayó a las pocas horas de haber descubierto el crimen.

La causa está en manos de la UFI N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo. La principal hipótesis apunta a que el crimen habría tenido como objetivo apropiarse de la casa de la víctima.

Mike Dee Morón
Alleruzzo tenía 58 años

“Toda su vida se la pasó en un escenario haciendo música y grabando discos”, afirmó Barrios sobre su esposo. “Era un hombre bueno”, agregó.

En el barrio, “Tito” justamente era conocido por su historia ligada a la música y las presentaciones en distintos escenarios. De joven, tuvo una aparición televisiva cuando bailó breakdance en el programa de Susana Giménez, un recuerdo que muchos vecinos compartían hasta el día de hoy.

También salió en los canales de televisión en septiembre de 2022 para defender a su vecino Nicolás Gabriel Carrizo, el hombre que estuvo varios años preso y señalado como “jefe de la banda de los Copitos” en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, y terminó absuelto durante el juicio.

Temas Relacionados

MorónHomicidiosRoberto Martín AlleruzzoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

El Tribunal N°14 llevará este lunes la sexto audencia del proceso por el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal acusador le dio el beneficio de la duda a Pettinato y planteó una pena de casi cinco años

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

El delincuente de 28 años fue procesado por el juez Darío Bonanno tras intentar asaltar en Núñez a un mensajero que llevaba más de $24 millones: su víctima le disparó en una pierna

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Por la grabación, en la que además imita los gestos racistas de su hija en Brasil, el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero abrió una causa de oficio para determinar si el empresario cometió delito

Una fiscal investiga al padre de Agostina Páez por un video viral con alusiones a usura y narcotráfico

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Roberto Martín Alleruzzo fue hallado asesinado y enterrado en el patio de su casa de Morón. El estado en el que los investigadores encontraron la propiedad

Todas las imágenes de la escena del crimen del rapero Mike Dee y un detalle desconocido que conmovió a los investigadores

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Vedia al 2100 cuando la víctima, un ex policía, fue sorprendida por cuatro delincuentes. Buscan a tres cómplices que lograron escapar

Asaltaron a un repartidor de dólares en Núñez y se defendió a tiros: uno de los ladrones suplicó por su vida
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna