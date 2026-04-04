Se entregó el segundo sospechoso por el crimen del rapero enterrado en su casa de Morón

Roberto Alleruzzo fue hallado asesinado en el cámara séptica de su vivienda

El segundo sospechoso por el asesinato de Roberto Martín Alleruzzo, el músico hallado enterrado en su casa de Morón tras dos días desaparecido, quedó detenido este sábado tras pactar su entrega con la policía.

Se trata de un vecino de la víctima, identificado como Pablo García, de 23 años, quien fue aprehendido en la intersección de las calles Mitre y Belgrano, en ciudad moronense, y trasladado a la comisaría 1ª del distrito.

Su captura se concretó luego de tareas de campo a cargo de detectives de la DDI Morón y personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta, quienes ya habían arrestado a Joel Ramses Baladán (29), otro vecino de la zona.

Pablo García tras su entrega a las autoridades

Alleruzzo era conocido en el barrio como “Tito” y tenía 58 años. Era cantante de rap y se presentaba con el nombre artístico “Mike Dee”.

Su esposa, Aldana Barrios, contó que la última vez que lo vio fue el 5 de marzo, día de su cumpleaños. “Lo dejé durmiendo y me fui porque mi mamá la estaba pasando mal”, relató en diálogo con TN. Desde ese momento, no volvió a la casa ubicada en la calle Ángel Pache al 100.

“Estábamos bien, pero yo me fui sin decirle nada. Fue mi culpa dejarlo solo”, expresó Barrios, quien convivió con Alleruzzo durante 15 años.

Mike Dee en un show en Ramos Mejía, en 2012

“Tito” había desaparecido el martes. Rosa, una comerciante del barrio, contó que ese mismo día tuvo un diálogo inquietante con un hombre que luego sería señalado como sospechoso.

“El asesino vino al kiosco y me dijo: ‘¿Qué jabón es mejor para sacar la sangre de la ropa?’”, relató. El hombre intentó justificar su pedido: “Yo trabajo en el matadero y se me mancha la ropa”.

Rosa le vendió un jabón y una esponja, y no sospechó nada en ese momento porque el hombre llevaba ropa de matarife en la mano.

Joel Baladán fue detenido horas después de descubrir el crimen

Más tarde, su hijo le comentó que había visto a “Tito” “con la nariz ensangrentada” y que le habían dado una paliza.

Ese mismo día, la comerciante volvió a cruzarse con el sospechoso: según afirmó, estaba junto a un grupo frente a la vivienda de Alleruzzo. Uno de ellos dijo: “Esa casa se va a vender, porque él se fue y me la dejó”.

Al día siguiente, los vecinos notaron la ausencia de “Tito” y comenzaron a preocuparse. Llamaron al 911. Ya era de noche cuando agentes policiales entraron a la propiedad, pero no revisaron el patio porque no había luz y adentro todo estaba inundado.

Ambos detenidos son vecinos de la zona

El jueves, Barrios hizo una denuncia por averiguación de paradero. Junto a vecinas, ingresaron a la casa y en el fondo notaron tierra removida y raíces fuera de lugar. También les pareció extraña la presencia de un lavarropas que no solía estar en el patio.

La policía volvió a inspeccionar la vivienda y, tras correr el electrodoméstico y excavar unos 15 centímetros de tierra, se encontró el cadáver dentro de una cámara séptica.

Vecinos apuntaron a Baladán y García como responsables del ataque. El primero cayó a las pocas horas de haber descubierto el crimen.

La causa está en manos de la UFI N°5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo. La principal hipótesis apunta a que el crimen habría tenido como objetivo apropiarse de la casa de la víctima.

Alleruzzo tenía 58 años

“Toda su vida se la pasó en un escenario haciendo música y grabando discos”, afirmó Barrios sobre su esposo. “Era un hombre bueno”, agregó.

En el barrio, “Tito” justamente era conocido por su historia ligada a la música y las presentaciones en distintos escenarios. De joven, tuvo una aparición televisiva cuando bailó breakdance en el programa de Susana Giménez, un recuerdo que muchos vecinos compartían hasta el día de hoy.

También salió en los canales de televisión en septiembre de 2022 para defender a su vecino Nicolás Gabriel Carrizo, el hombre que estuvo varios años preso y señalado como “jefe de la banda de los Copitos” en la causa por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, y terminó absuelto durante el juicio.