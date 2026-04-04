Crimen y Justicia

Detuvieron a cuatro extranjeros mientras intentaban robar viviendas en Liniers y Villa Crespo

Se trata de dos ciudadanos chilenos de 18 y 23 años, un colombiano de 35 y un ecuatoriano de 27. Cayeron en operativos realizados en simultáneo

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Los acusados fueron capturados in fraganti

Cuatro hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos por la Policía de la Ciudad mientras intentaban robar en viviendas de los barrios porteños de Liniers y Villa Crespo.

Si bien el hecho trascendió en las últimas horas ocurrió hace dos semanas, el domingo 22 de marzo, durante dos operativos realizados en simultáneo, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El primer procedimiento sucedió alrededor de las 23.20 en Darwin al 1200, en Villa Crespo. Allí, los efectivos acudieron tras ser alertados por un robo en curso.

Al llegar, vieron a un joven que, al notar la presencia policial, escapó a pie y fue arrestado a pocos metros. Otro sospechoso, que bajaba por los balcones del edificio, también fue detenido. Se trata de dos ciudadanos chilenos de 18 y 23 años.

Cuatro detenidos por intento de robo en Liniers y Villa Crespo
Los cuatro detenidos durante la noche del 22 de marzo pasado

Mediante las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que ambos ladrones habían llegado en una Ford Kuga que permanecía estacionada cerca del lugar.

En el edificio no se hallaron accesos violentados, aunque sí herramientas que podrían utilizarse para entrar a viviendas.

Además, en los cristales del vehículo figuraba una patente con pedido de secuestro desde el 24 de febrero pasado por una causa de robo agravado, solicitada por una comisaría de Malvinas Argentinas.

El juzgado interviniente dispuso la detención de los acusados, el secuestro de la camioneta y de las herramientas encontradas, junto con las medidas de rigor correspondientes.

Cuatro detenidos por intento de robo en Liniers y Villa Crespo
Guantes, gorras y un destornillador, entre otras cosas secuestradas

El segundo caso se dio alrededor de las 23.30 en la calle Pieres al 300 de Liniers, luego de que una alerta señalara la presencia de personas sospechosas.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, identificaron a un hombre con un perro, a quien posteriormente señalaron como “campana”. En su poder tenía un celular y un destornillador.

Durante el operativo, los policías observaron a otro sospechoso que escapaba por la calle Caaguazú. Este sujeto arrojó una mochila y subió a un Peugeot 207, lo que dio inicio a una persecución.

Cuatro detenidos por intento de robo en Liniers y Villa Crespo
Los delincuentes chocaron durante la fuga por las calles de Liniers

La huida no duró mucho y terminó a unas nueve cuadras, en Basualdo al 100, donde el auto chocó contra un árbol. Tras el impacto, los acusados continuaron la fuga a pie: uno de ellos no tuvo éxito y fue capturado a pocas cuadras.

En este hecho, los detenidos son un colombiano de 35 años y un ecuatoriano de 27.

En el lugar, la policía incautó el coche, una mochila, ropa, dos celulares, tres destornilladores, una bolsa con cierre hermético, 179.500 pesos, una llave de rodado, dos puntas metálicas, dos tarjetas SUBE, una billetera, un cricket, un cable de teléfono y una trincheta.

Cuatro detenidos por intento de robo en Liniers y Villa Crespo
Más elementos secuestrados por la policía

Otra persecución tuvo lugar en las calles de Belgrano durante la madrugada de este viernes y finalizó con la captura de un hombre de 46 años que intentó ingresar a robar en un supermercado violentando la puerta del comercio.

Al identificarlo, las autoridades conocieron que se trataba de un ladrón conocido, ya que registraba 23 antecedentes: 5 por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.

A su extenso historial delictivo ahora le sumó una causa por tentativa de robo.

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