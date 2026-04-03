Quiebra del Aquarium: las fotos del cierre y las gestiones para mudar a los 66 pingüinos y lobos marinos

Varios de los pingüinos de pie y tumbados en el acuario, con estructuras de madera y vegetación

La época de esplendor Mar del Plata Aquarium, con miles de familias asistiendo a los shows durante cada verano de La Feliz, quedó definitivamente para la historia. Después del cierre, la única vida hallable en el oceanario son los 66 animales que buscan nuevo hogar y los 12 empleados que se encargan de cuidarlos, hasta tanto se encuentre un nuevo destino.

Las imágenes que constan en la causa judicial de la quiebra contra Plunimar S.A, la firma controlada por la multinacional mexicana The Dolphin Company, ilustran la atmósfera lúgubre del predio en la avenida De los Trabajadores 5600. Talleres en desuso, sillas apiladas, un microcine sucio y con revestimientos descarados. También aparecen fotografiados algunos de los pingüinos y sus pingüineras artificiales.

En marzo, la síndica Andrea Hoff tomó control de la empresa al declararse la quiebra. Será la encargada de administrar la compañía y garantizar los pagos y la conservación de los bienes, entre ellos, el resguardo de 4 lobos marinos de dos pelos que viven en las instalaciones, 56 pingüinos magallánicos, 2 pingüinos rey y 4 pingüinos saltarín.

Según consta en la causa, los ejemplares contaban al 6 de marzo el alimento suficiente por un mes, para los lobos marinos, y para el período de tres meses, en el caso de los pingüinos.

En un día soleado, varios pingüinos se mueven entre las rocas, el agua y la sombra de los árboles en su hábitat, reflejando un momento de su vida diaria.

Desde el año pasado, en el Aquarium carece de explotación comercial ni se venden entradas al público. El predio opera únicamente para sostener la vida y el bienestar de los animales. Por lo tanto, deberá manejarse con los ingresos que cuente la sociedad comercial y las ventas de patrimonio para afrontar la alimentación y asistencia de los ejemplares, la seguridad y el mantenimiento del lugar.

Hoff presentó en un escrito ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N°20, a cargo de Eduardo Malde, con un plan de trabajo para garantizar el cuidado animal y el traslado de la fauna marina a otras instituciones.

El documento expone que ya comenzaron las gestiones para reubicar a los animales. Hay negociaciones para el traslado de lobos marinos al oceanario Mundo Marino, ubicado en San Clemente del Tuyú. Los otros destinos posibles para los pingüinos son la Fundación Bubalcó Patagonia, sobre la que se está evaluando su disponibilidad y las alternativas del Bioparque Batán y la Fundación Temaikén.

El interior de un centro de artes escénicas, con filas de asientos vacíos y una pantalla grande, muestra la quietud del lugar esperando futuros eventos o su rehabilitación.

Entre las opciones, la síndica se contactó con la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) para solicitar apoyo logístico en el traslado. La entidad respondió que analizaría el caso para evaluar posibles mecanismos de cooperación.

La venta de los animales, en caso que se cumplan con las reglamentaciones, tampoco parecería ser sencilla. El informe de la síndica indica que la venta internacional de algunos pingüinos no está descartada, pero quedará supeditada a cumplir exigencias sanitarias. Se menciona puntualmente la posible dificultad de realizar la operación por el brote de gripe aviar en Argentina.

Así está el interior de uno de los restaurantes del parque temático

El presupuesto para mantener la estructura presenta un total de $54.818.000 mensuales: la suma contempla $21 millones para sueldos, $12 millones en cargas sociales, $11 millones en electricidad y $9 millones en provisión de alimentos. Los fondos provienen de la masa de la quiebra y requieren aprobación para su uso inmediato, dada la urgencia del bienestar de los animales y la naturaleza perecedera de los alimentos.

El panorama para el Aquarium reviste unas cuantas dificultades. Por un lado, las instalaciones actuales presentan un contrato de alquiler vencido al 31 de marzo de 2026. Y durante este mes, se presentó una cautelar para que la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (EDEA) evite cortar la luz por boletas impagas, por los servicios críticos que mantienen con vida a los ejemplares anfibios.

También se registran 5 causas abiertas contra el Aquarium, donde figuran demandas laborales, reclamos por uso de imagen e infracciones ambientales.

Un depósito donde se aloja, presuntamente, alimento para los animales

En el fuero civil, se presentó una demanda por acción por daños y perjuicios contra la compañía, otro expediente por el reclamo de cobro de haberes en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Mar del Plata, y un tercero por un despido. En materia ambiental, tramita en la Cámara Federal de Mar del Plata un litigio por presunta infracción a la legislación sobre residuos peligrosos y protección animal y otro expediente vinculado. Por último, la compañía enfrenta una causa penal por presunta infracción a la Ley 22.421, vinculada a la conservación de la fauna.

El parque temático ya había percibido sanciones de parte de la Secretaría de Ambiente por una presunta infracción a la Ley 22.421, el Decreto 666/97 y la Resolución 170/2021, con una multa aproximada de $22.000.000 y la orden de decomiso de animales.

La entrada del Acuario de Mar del Plata muestra signos de abandono y deterioro, con estructuras descuidadas, paredes descascaradas y maleza invadiendo el pavimento.

El conflicto por el cierre del Aquarium se agudizó tras el fracaso de las negociaciones entre The Dolphin Company y los dueños del predio. El contrato de alquiler, que había estado vigente desde la fundación del parque en 1993, expiró en 2022 y las renovaciones anuales se interrumpieron definitivamente en 2025.

Según informó la multinacional mexicana, los propietarios resolvieron destinar las tierras a nuevos proyectos, lo que determinó la clausura del parque y el inicio de un proceso judicial.

Varias sillas de oficina con respaldo de malla negra se agrupan en un espacio de trabajo que parece estar en proceso de mudanza o reestructuración, con una caja de cartón y documentos apilados.

Antes de la declaración de quiebra, la empresa intentó vender los animales a instituciones de México, China y San Pablo. Sin embargo, estas operaciones no prosperaron debido a las restricciones sanitarias y ambientales.

El antecedente más significativo ocurrió a fines de 2025, cuando fueron trasladados 10 delfines nariz de botella (Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako) a un acuario ubicado en Hurgada, sobre el Mar Rojo, en Egipto. La operación se realizó por un monto aproximado de USD 800.000, fondos que, de acuerdo con el expediente judicial, se destinaron al pago de salarios y al mantenimiento del resto de los animales bajo custodia.