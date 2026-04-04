Un campeón de la Copa Libertadores demandó por 144 millones de dólares al Olympique de Lyon: los motivos

Botafogo demandó una más de USD 140 millones al Lyon de Francia (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El Botafogo anunció este sábado que ha presentado una acción judicial contra el Olympique de Lyon, al que reclama el pago de una deuda superior a los 745 millones de reales (144 millones de dólares) que prestó al club francés como integrante del grupo Eagle, según repasó la agencia EFE.

La acción judicial fue interpuesta por el Fogao para asegurar la devolución de ese dinero, que “es fundamental para garantizar la continuidad del proyecto deportivo del club”, explicó la institución brasileña a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales.

El préstamo se realizó en el marco del modelo colaborativo de gestión financiera adoptado por el Grupo Eagle, del que el Botafogo forma parte desde 2022 y cuyo dueño es el empresario estadounidense John Textor.

Ese modelo contribuyó a logros históricos del club carioca, como la conquista de la Copa Libertadores y el Campeonato Brasileño en 2024. Al Olympique de Lyon esa colaboración le permitió evitar un descenso administrativo a la segunda categoría del fútbol francés.

Thiago Almada fue campeón de la Copa Libertadores 2024 con Botafogo y emigró a préstamo al Lyon (Crédito: AP/Gustavo Garello)

La disputa con el Botafogo se produjo tras la ruptura unilateral del acuerdo por parte de la nueva presidencia del Olympique de Lyon. Además de la deuda con el club de Rio de Janeiro, el club de la Ligue 1 de Francia también debe 12 millones de euros (USD 13,8 millones) al Molenbeek de Bélgica.

La falta de pago generó impactos directos en las operaciones del club brasileño que afectaron a la renovación de contratos y el fichaje de jugadores e, incluso, llevó a que el club fuera sancionado con la prohibición de transferencias por la FIFA a finales de 2025.

El Botafogo informó de que “adoptará todas las medidas legales pertinentes para recuperar íntegramente las cantidades adeudadas por el Olympique Lyonnais y garantizar la continuidad y solidez de su proyecto deportivo”.

Durante este tiempo, ambos clubes fueron protagonistas de diferentes traspasos porque Thiago Almada emigró el primer semestre de 2025 al elenco francés en calidad de préstamo tras ser una de las figuras de su equipo en la obtención de la Libertadores ganada ante Atlético Mineiro en el Monumental. Además, compró al arquero Lucas Perri a principios de 2024 proveniente del Botafogo.

Se trató de la primera Copa Libertadores en la historia del Botafogo (Crédito: Reuters/Matias Baglietto)

Actualmente, Olympique de Lyon arrancó la fecha 28 de la Ligue 1 en la cuarta colocación con 47 puntos, a 16 del líder PSG y en posición de clasificación al playoff de ingreso de la Champions League. Esta temporada ya quedó eliminado de la Europa League en octavos de final.

Por otro lado, el Fogao acaba de ser campeón de la Copa Río, mientras que alcanzó los cuartos en el Campeonato Carioca, instancia en la que cayó frente a Flamengo. En el Brasileirao se ubica en el 15° lugar con nueve puntos en ocho presentaciones y está a dos unidades de la zona de descenso. Este jueves debutará en la Copa Sudamericana como local ante Caracas de Venezuela por el Grupo E, que comparte también con Racing e Independiente Petrolero.

El comunicado completo

Botafogo emprende acciones legales contra el Olympique Lyonnais, exigiendo el pago de una deuda que supera los 745 millones de reales.

El pasado viernes (3), Botafogo presentó una demanda contra el Olympique Lyonnais ante los tribunales por deudas que superan los R$ 745 millones. El objetivo es asegurar la devolución de las cantidades adeudadas, fundamentales para fortalecer el proyecto deportivo del Alvinegro, y salvaguardar el patrimonio del Club.

Como es de dominio público desde la incorporación de SAF en 2022, Botafogo pasó a formar parte del Grupo Eagle, una red de clubes liderada por John Textor. Como estrategia competitiva, todos los clubes del grupo adoptaron un modelo colaborativo para la gestión financiera y de jugadores. Este modelo contribuyó a los logros históricos de Botafogo, como la CONMEBOL Libertadores y el Campeonato Brasileño de 2024. Para el Olympique Lyonnais, esta colaboración también tuvo un impacto histórico en el primer año bajo el liderazgo de John Textor, sacando al club de la zona de descenso y del descenso inminente, y clasificándolo para la Europa League en tan solo un mercado de fichajes.

Eagle Football adquirió el Olympique Lyonnais, que se encontraba en situación de insolvencia, a finales de 2022, con todos los bancos exigiendo el pago de la deuda y bajo la amenaza de fuertes sanciones por parte de la DNCG el primer día de la toma de control por parte de Eagle.

En este contexto, Botafogo realizó sucesivas aportaciones financieras, por un total de más de 745 millones de reales, en forma de préstamos, con la clara expectativa de reembolso bajo condiciones previamente establecidas.

Posteriormente, en medio de conflictos internos entre los socios del Grupo Eagle, el nuevo presidente del Olympique Lyonnais rompió unilateralmente el acuerdo de colaboración. A pesar de haberse beneficiado de los recursos recibidos, el club francés incumplió sus obligaciones, negándose a pagar la deuda de R$745 millones al Botafogo y otros € 12 millones al RWDM Bruselas. Este impago tuvo un impacto directo en las operaciones del Botafogo, comprometiendo su planificación financiera y afectando su capacidad para renovar contratos y fichar jugadores. Como consecuencia, el club incluso fue sancionado con la prohibición de la FIFA para realizar traspasos a finales de 2025.

A partir de ahora, Botafogo toma esta decisión de forma irreversible: la SAF (Sociedade Anônima do Futebol - Sociedad Anónima del Fútbol) adoptará todas las medidas legales pertinentes para recuperar íntegramente las cantidades adeudadas por el Olympique Lyonnais y garantizar la continuidad y solidez de su proyecto deportivo.