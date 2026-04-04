Mirtha Legrand fue a ver a Guillermo Francella en Desde el jardín: "Esta noche no la olvidaré nunca"

Mirtha Legrand fue a ver "Desde el jardín", la obra que encabeza Guillermo Francella

La noche del viernes, Mirtha Legrand asistió al teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires para presenciar la obra “Desde el Jardín”, protagonizada por Guillermo Francella y un elenco destacado que componen . La conductora fue recibida con ovaciones y la música característica de su programa, acompañada por su círculo más cercano en una velada marcada por el homenaje y la celebración cultural porteña.

La legendaria presentadora, que había grabado su programa de los sábados por la noche el jueves 2, llegó al teatro en automóvil, conducido por Carlos y estuvo acompañada por su amigo Alejandro Veroutis, su asistente desde hace 40 años Elvira Guaraz, su maquilladora Gladys Andrade y su asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas. Para la ocasión, lució un tailleur diseñado exclusivamente para ella por Claudio Cosano, que estrenó esa noche. Ocupó butacas especialmente reservadas por Francella en la fila cinco junto a sus colaboradores, donde fue recibida con aplausos y la reconocida cortina musical de su programa televisivo. La función fue un evento especial que culminó en la emoción de los presentes.

Mirtha Legrand recibe un ramo de flores en medio de aplausos, mientras que Guillermo Francella, la saluda desde el escenario del Teatro Metropolitan, donde hace Desde el jardín

Ubicación y recibimiento en el teatro Metropolitan

El ambiente en la sala cambió con la llegada de la Chiqui. El público la ovacionó y la producción le brindó atenciones especiales, haciendo de la noche un acontecimiento destacado en la agenda teatral de Buenos Aires.

Durante esos instantes iniciales, Legrand compartió saludos y conversó de forma distendida con sus acompañantes. Luego disfrutó la obra, en la que además de Guillermo Francella se lucen Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira y Carla Pandolfi.

Homenaje en escena y elogios entre Mirtha Legrand y Guillermo Francella

Al final de la función, Guillermo Francella -que comparte con Mirtha ser hincha de Racing- la saludó desde el escenario: “Es una noche muy especial. Hoy nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está de nuestro lado, siempre está apoyando a todos los actores, a las actrices, a los proyectos y la amamos.” La sala respondió con renovados aplausos.

Desde su butaca, Legrand elogió la obra: “Yo jamás he visto un espectáculo como este en Buenos Aires”. Luego agregó: “He visto obras muchos años, pero este es único en el mundo. Muchas gracias”. La emoción de los actores y la audiencia se hizo evidente en las ovaciones.

Guillermo Francella y Andrea Frigerio en una escena de Desde el jardín

Declaraciones destacadas y el intercambio con Andrea Frigerio

En un momento la conductora se dirigió a la actriz Andrea Frigerio: “Estamos todos tan felices de verte hacer teatro, que nos encanta y toda tu compañía, Andrea Frigerio, que está preciosa, qué escenita, nena, ¿eh? Qué escenita”. Los presentes celebraron la espontaneidad y el humor de Mirtha Legrand.

Luego, entre muestras de cariño y gestos de complicidad, firmó autógrafos y compartió impresiones con el público, fortaleciendo el ambiente festivo en el teatro Metropolitan.

Salida a cenar: la costumbre tras el teatro

Al salir de la función, la producción de “Desde el Jardín” obsequió a Mirtha Legrand con un ramo de flores. Junto a sus amigos y colaboradores, La Chiqui trasladó la reunión, como habitualmente lo hace, a un restaurante. Esta vez, el elegido estuvo en el barrio de Palermo, donde compartieron pizza y pastas. Allí contó que la semana que viene, prometió, irá a ver la obra que encabezan Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, La cena de los tontos, que no pudo ver en Mar del Plata porque se dificultaba su ingreso al teatro por carecer de una rampa.

La emoción de la noche y el afecto sincero del público y colegas quedaron grabados en la memoria de Mirtha Legrand, quien sumó un capítulo imborrable a su trayectoria con esta velada en el Metropolitan.