El video del accidente de Barby Franco y el descargo de Fernando Burlando contra quién lo provocó: “Asesino en estado de larva”

Así vivió Barby Franco el choque sufrió por culpa de una camioneta que se cruzó de mano en la ruta 3

El fuerte descargo de Fernando Burlando tras el accidente que sufrieron Barby Franco y su hija Sara en la ruta 3 la tarde del 3 de abril puso en debate la inseguridad vial. La justicia ya identificó como presunto responsable al hombre de 82 años que circulaba en contramano con una camioneta Mitsubishi L200, desencadenando un choque múltiple.

Fernando Burlando, esposo de Barby Franco, publicó videos del incidente tomados por el Tesla Cyberbeast de su esposa y criticó públicamente la falta de sanciones duras para quienes provocan accidentes viales. El conductor de la camioneta fue identificado en los partes policiales y quedó bajo investigación judicial.

Según el parte del comando de patrullas, el accidente ocurrió cuando Barby Franco, al volante de un Tesla modelo Cyberbeast, viajaba junto a su hija Sara Burlando, de tres años, y Miriam Alderete, de cincuenta y tres. En el kilómetro 69 de la ruta 3, en Cañuelas, una camioneta Mitsubishi L200 cruzó en contramano y abandonó la escena. Franco frenó de emergencia y fue impactada desde atrás por otros dos vehículos.

Imágenes capturadas desde el Tesla de Barby Franco muestran la perspectiva del incidente vial luego que una camioneta Mitsubishi se cruzara intempestivamente en su camino. El Tesla de la influencer fue embestido desde atrás

El descargo de Fernando Burlando tras el accidente

Burlando difundió en redes sociales imágenes del accidente y expresó una condena contundente contra el hombre que ocasionó el choque. “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia”, escribió.

En su publicación, calificó al conductor como “un asesino en estado de larva” y reclamó reformas urgentes en el Código Penal para endurecer las penas. Burlando advirtió sobre la falta de controles y la insuficiencia de sentencias estrictas: “Un arma con forma de volante qué puede destrozar familias”.

La reacción del abogado amplificó el debate sobre la seguridad vial y el rigor judicial ante estas situaciones. En su descargo también expresó: “Hijo de puta!”, manifestando la preocupación e indignación derivadas del hecho.

Fernando Burlando, Barby Franco y su hija Sara cuando fue bautizada

Identificación y accionar del presunto responsable

El parte judicial informó que, luego del incidente, las autoridades identificaron al conductor responsable, que huyó del lugar. La camioneta involucrada fue una Mitsubishi L200 roja conducida por R.P., de 82 años.

Según la información de la UFI 2 de la Departamental de La Plata, tras abandonar el vehículo en un campo del Barrio San Esteban, partido de Cañuelas de su propiedad, el conductor se trasladó a Santa Teresita en un Ford Focus blanco, información que dió su hija, una psicóloga de cuarenta años.

El Ford Focus fue localizado en la Autovía 2, kilómetro 144, en Lezama, y se encontró al sospechoso dentro del automóvil junto a familiares. La Unidad Fiscal de Instrucción 2 del Departamento Judicial de La Plata ordenó su identificación formal y el traslado de la camioneta a la comisaría de Cañuelas para los recaudos legales.

El Tesla de Barby Franco luego del choque

Cómo fue el accidente y consecuencias para los involucrados

El parte del comando de patrullas señala que el Tesla, conducido por Franco, circulaba hacia San Miguel del Monte. De forma repentina, una camioneta se cruzó por el frente y escapó.

La conductora realizó una frenada de emergencia. Dos autos la chocaron desde atrás: primero, un Ford Maverick, manejado por un hombre de 47 años; luego, un Toyota Corolla, guiado por un hombre de 75 años.

Solo el conductor del Corolla sufrió una lesión leve en la mano derecha; fue atendido en el lugar por una ambulancia. No hubo más heridos graves.

Barby Franco y su hija Sara no padecieron lesiones relevantes y recibieron asistencia en el sitio, según los partes oficiales. Miriam Alderete, la tercera ocupante del Tesla, tampoco presentó heridas de consideración. Por la noche, la influencer contó en sus redes que se encontraba bien y que a lo largo del día de hoy contaría qué sucedió.

La reacción de Barby Franco tras el choque (Instagram)

El episodio reavivó el debate sobre la inseguridad vial y llevó a Fernando Burlando a exigir sanciones más estrictas para conductores imprudentes. El responsable de 82 años fue identificado luego de abandonar la camioneta y fue hallado.

Este accidente evidenció los peligros que pueden desatarse por conductas irresponsables al volante y la urgencia de respuestas judiciales proporcionales ante hechos que pueden dejar secuelas irreparables.