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Juliana Awada celebró su primer cumpleaños sin Mauricio Macri: “Lo más lindo de mi vida”

La exprimera dama celebró su primer cumpleaños separada y lo hizo rodeada de amigos y sus dos hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri

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Una mujer en traje de baño rojo y sombrero de paja descansa en una toalla blanca sobre la arena de la playa bajo el sol
Juliana Awada eligió la isla de St Barth para celebrar su primer cumpleaños sin Mauricio Maci (Instagram)

Juliana Awada eligió el mar y la calidez del Caribe para celebrar su cumpleaños número 52. De vacaciones en la exclusiva isla de St Barth, la exprimera dama viajó acompañada por sus dos hijas, Valentina Barbier y Antonia Macri, y un grupo de amigos junto a sus hijos. Este cumpleaños tuvo un condimento especial: fue el primero desde su separación de Mauricio Macri, lo que le dio al festejo una impronta de renovación y disfrute rodeada de afectos.

Las imágenes que compartió en sus redes sociales reflejan el espíritu relajado y festivo de la estadía. Una de las postales muestra al grupo completo posando en la playa, con el mar turquesa y veleros de fondo, bajo un cielo parcialmente nublado que realza el brillo del agua. En otra, Juliana aparece recostada boca abajo sobre una toalla blanca, luciendo una malla roja y protegiéndose del sol con un sombrero de ala ancha, en pleno momento de descanso sobre la arena.

El itinerario incluyó también paseos por el centro de la isla, donde se la ve entrando a locales decorados con stickers y fachadas coloridas, acompañada por Valentina. Los detalles tropicales se completan con imágenes de palmeras recortadas contra el cielo azul y yates de lujo en el puerto, que ambientan la atmósfera exclusiva del destino y transmiten el costado más explorador de las vacaciones.

Grupo de aproximadamente doce personas en una playa de arena clara, posando frente al mar azul con barcos y montañas en la distancia bajo un cielo nublado
Juliana viajó con un grupo de amigos y sus hijos para celebrar su cumpleaños
Dos mujeres, una con blazer negro y la otra con vestido blanco estampado, posan sonrientes en un muelle por la noche con barcos y luces al fondo
Juliana junto a María Conorti, una de sus amigas más cercanas

Para la celebración de su cumpleaños en St Barth, la empresaria apostó por un look elegante y moderno que destacó su estilo personal. Durante la cena de festejo, lució un conjunto en negro con un blazer y un body de encaje, combinando sofisticación y sensualidad en una propuesta ideal para la noche caribeña. El cabello suelto con ondas suaves y el maquillaje natural complementaron el outfit, reafirmando la impronta chic y descontracturada que la caracteriza. El estilismo elegido realzó su figura y le permitió moverse con soltura en un entorno relajado, marcando presencia y reafirmando su lugar como referente de la moda y la elegancia argentina.

En la noche del cumpleaños, Awada fue homenajeada por sus amigas con una cena especial: una foto la muestra sonriente junto a una amiga frente al puerto iluminado y los barcos amarrados, con la dedicatoria “Happy birthday Ju”. Otra imagen la retrata con sus hijas, Valentina y Antonia, en el interior de un restaurante, todas con vestidos negros y miradas relajadas, bajo la frase “52 años con lo más lindo de mi vida”. La luz cálida y la atmósfera del lugar refuerzan la sensación de familia, afecto y complicidad femenina en plena celebración.

Así, el festejo de Juliana Awada en St Barth combinó el relax de la playa, la compañía de sus hijas, la complicidad de los amigos y el sabor de una nueva etapa vital, marcada por la libertad, la gratitud y el disfrute de los pequeños grandes momentos, con una secuencia de fotos que narra playa, exploración, vida social y reencuentro familiar en un entorno de renovación y alegría compartida.

Juliana Awada y sus dos hijas posan en un restaurante con iluminación cálida, frente a una ventana con luces de la ciudad de fondo. Las tres sonríen
Awada junto a sus dos hijas en la celebración de cumpleaños
Juliana Awada y una mujer joven, ambas descalzas, entran a un edificio de ladrillos rojos con puertas de madera cubiertas de pegatinas de colores
Durante el día de su cumpleaños hicieron turismo por la isla (Instagram)

El día anterior a su cumpleaños, compartió algunas postales de su viaje que reflejaron la intimidad y la calidez de la experiencia familiar. Las fotografías alternaron paseos por plazas arboladas y calles de ciudad, con Valentina y Juliana caminando juntas, abrigadas y sonrientes, capturando el atardecer con tapados en tonos tierra y gafas oscuras. También hubo escenas en restaurantes de ambiente cálido, con barras iluminadas por velas, vajilla artesanal y mesas compartidas, donde la frescura de las ensaladas y los jugos naturales aportaron color y vitalidad al registro.

El itinerario incluyó jornadas de playa bajo el cielo azul, con Valentina y una amiga entrando al mar de aguas turquesa y el horizonte abierto, así como encuentros con amistades y retratos espontáneos al aire libre. La experiencia gastronómica también tuvo su lugar con platos frescos y saludables y detalles de la cocina local, mientras los momentos de relax se reflejaron en imágenes de galerías donde predominó la sencillez y la armonía estética.

En medio de este álbum familiar, una imagen llamó especialmente la atención: la aparición de Santiago Llavallol junto a Valentina. Aunque la joven suele mantener un perfil alejado de los medios, la publicación de sirvió para presentar a Santiago, identificado en una foto junto a Valentina con la leyenda “Tini y Santi” y un corazón.

El joven, polista e hijo de María Conorti —íntima amiga de Juliana—, se integró de manera natural y armoniosa al grupo, sumando su presencia a los pequeños rituales de disfrute y compañía que marcaron la travesía y el clima de renovación personal que atraviesa la empresaria en esta etapa.

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