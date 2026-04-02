La argentina acusada de injuria racial en Brasil se reunió con Patricia Bullrich y luego regresó a Santiago del Estero

La abogada partirá esta tarde hacia Santiago del Estero, provincia de la que es oriunda

La abogada argentina Agostina Páez regresó el miércoles por la tarde a Buenos Aires y se reunió con su familia, luego de haber pasado más de dos meses retenida por las autoridades de Brasil debido a una causa por injuria racial en Río de Janeiro.

Esta tarde, antes de partir hacia Santiago del Estero, provincia de la que es oriunda, se encontró con Patricia Bullrich. “Me junté con Agostina antes de que vuelva a su casa con su familia”, escribió la senadora en su cuenta oficial de X, junto a un video del momento.

“Hubo un gran trabajo de sus abogados, el acompañamiento incondicional de su familia y el apoyo del Gobierno. Y sí, a pesar de algunas manos sucias e interesadas, volvió. Hoy hay una sola cosa importante: que está acá”, cerró en el mensaje.

Agostina Páez tomó un café con Patricia Bullrich antes de ir a Santiago del Estero

Luego, además de ese posteo, agregó una foto junto a Páez. En esta ocasión, escribió: “¡Y la selfie antes de que vuelva para Santiago! A disfrutar a los amigos y familia”.

La santiagueña partió este miércoles desde Río de Janeiro hacia Argentina, acompañada por su equipo legal, entre quienes se encontraba su defensora Carla Junqueira. Desde el aeropuerto brasileño, compartieron las primeras imágenes de la vuelta. El aterrizaje tuvo lugar cerca de las 19:20 en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante sus primeras declaraciones ante la prensa, la abogada manifestó sentirse “muy aliviada” y “emocionada”, confesando que “no veía la hora de volver”. Además, afirmó: “No puedo creer estar aquí, soñaba con esto”.

Javier Milei celebró el regreso de Agostina Páez al país

Al referirse al episodio, sostuvo: “Se terminó esta pesadilla. Me arrepiento de haber reaccionado mal, a pesar del contexto, me arrepiento de haber reaccionado de esa manera”.

Javier Milei también manifestó su alegría de que Páez haya regresado al país. A través de su cuenta oficial de X, compartió una publicación del canciller, Pablo Quirno, y escribió: “¡¡¡Bienvenida Agostina!!! ¡VLLC!”.

En la publicación, Quirno dejó un mensaje de agradecimiento y alegría: “Es una enorme alegría que Agostina Páez ya se encuentre en nuestro país. Quiero agradecer a Martín Menem por su compromiso, a los funcionarios de la Cancillería que trabajaron en el caso —en particular, a la DIARE (Dirección de Argentinos en el Exterior) y a la DAJIN (Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales)— y al Consulado en Río de Janeiro, en especial al cónsul Perren y al vicecónsul Alaniz Rodríguez, por el acompañamiento y las diligencias realizadas durante todo el proceso. También quiero agradecer a la abogada Carla Junqueira, con quien mantuvimos un contacto permanente y un diálogo fluido desde el principio. Cuando se trabaja en equipo, los resultados llegan”.

Horas después de haberse reunido con Bullrich, la joven aterrizó en suelo santiagueño y se reencontró con su hermana, su mascota y más parientes.

“Feliz de estar en Santiago, no veía la hora”, fueron las primeras palabras que dijo ante los medios. Y agregó que no “veo la hora” de ver a sus amigas.

La abogada argentina espera el fallo final de su juicio por injuria racial

“Se han presentado los alegatos y estamos esperando el fallo del juez”, dijo sobre cómo sigue el proceso judicial. “No quedé impune, voy a poder hacer el proceso virtualmente. La justicia quería que me quedara allí”, sentenció.

“Cuando me cortaron la tobillera, sentí libertad, pero nunca me sentí segura. Tenía mucho miedo de que se revocara algo o que pasara algo. Tampoco quería quedarme en Buenos Aires, quería volver a Santiago”, aseguró.

Sobre sus dichos sobre quitarse la vida, algo que manifestó antes de su audiencia, aclaró: “Muchas veces lo he pensado, por eso he intensificado mi tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque la estaba pasando realmente mal. Ahora que estoy en mi casa me siento seguro”.

“Esta situación me dejó muchas enseñanzas; como estuve mucho tiempo sola, tuve introspección. Maduré muchísimo. Yo voy a continuar con mi profesión. Se me ha frenado mi vida por tres meses, no sé qué pasará con mi vida social”, sentenció.

Qué dijo Páez en su regreso al país

La abogada expresó: “Me sentía desamparada, he estado muy triste, han sido meses duros para mí. Hasta el último minuto no podía estar tranquila. Ya cuando estaba en el avión sentía la tranquilidad de volver a mi país, por mi seguridad sobre todo”.

Con la voz quebrada, añadió: “Pidieron una condena de 15 años. No solo era el terror de ir a la cárcel, sino también el terror de salir a la calle”.

El regreso de la joven a Argentina fue posible gracias a una resolución de la justicia brasileña, que le otorgó un hábeas corpus y le permitió dejar Brasil para esperar la resolución definitiva en Santiago del Estero. Para conseguirlo, Páez debió pagar una fianza de USD 20.000, suma que transfirió este martes tras la aceptación del recurso presentado por su defensa.

El proceso judicial en Brasil contra Páez surgió por una denuncia de injuria racial y contempla una posible condena de dos años de prisión (RS Fotos)

El proceso judicial contra la abogada comenzó en enero, a raíz de una denuncia por injuria racial en Río de Janeiro. El cargo contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la audiencia más reciente, el tribunal unificó los cargos y la acusación solicitó una pena de dos años, la mínima prevista.

Durante el desarrollo del juicio, la defensa solicitó que Páez pudiera regresar al país para realizar tareas comunitarias en Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía apoyaron este pedido y ahora la jueza debe decidir si homologa el acuerdo alcanzado, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas, como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o el pago de una multa.

Mientras se aguarda el veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días, Páez tiene permiso para permanecer en Argentina, con la obligación de acatar las restricciones que eventualmente determine la justicia argentina en virtud de la cooperación internacional.